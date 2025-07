Spacely AI 获得 100 万美元种子轮融资，加速为全球建筑师打造生成式 AI 设计能力

曼谷, 2025年7月21日 - (亚太商讯) - 总部位于曼谷的初创公司 Spacely AI 正在将生成式人工智能引入建筑与室内设计领域。该公司近日完成了由 PropTech Farm Fund III 领投的 100 万美元种子轮融资。参与本轮投资的还包括 P Landscape Co., Ltd. 董事总经理 Wannaporn Phornprapha、UTC Holdings Co., Ltd. 创始人 Ted Poshakrishna Thirapatana,以及 GitLab 前工程副总裁 Srunyu Stittri。本轮融资是在 SCB 10X 参与的 Pre-Seed 融资之后完成的。本轮资金将用于加速产品开发,并推动公司在全球重点市场的扩展。 Spacely AI 种子轮融资信息图解 Spacely AI 的使命是帮助建筑师赢得更多项目、释放更大的创造力,并降低成本。其云端工具套件可提供室内与室外空间的 AI 渲染服务、直观的图像编辑工具、AI 虚拟布置以及自动生成 3D 模型功能。该平台已通过 Extension Warehouse 与 SketchUp 完全集成,并正逐步支持更多主流 CAD 工具,方便专业人士在熟悉的软件环境中直接使用。 “每一家建筑事务所都在围绕 AI 重塑工作流程,”Spacely AI 首席执行官 Paruey Anadirekkul 表示,“现在的成功取决于你适应得有多快——尤其是当客户已经在使用这些工具时。” 本轮融资将用于推出 Spacely AI 的下一代 2D 转 3D 自动化引擎,该引擎可减少多达 80% 的人工构思工作,建立美国市场业务,并为全球合作伙伴配备销售与联合营销资源。 “如今设计速度决定了成交速度,”PropTech Farm 首席执行官 Fredrik Bergman 表示,“我们 PropTech Farm 相信,Spacely AI 的即时可视化能力可以让犹豫的潜在客户在第一块砖尚未落地前就迅速做出购买决策。” P Landscape Co., Ltd. 董事总经理 Wannaporn Phornprapha 补充道:“设计流程往往非常缓慢,Spacely AI 展示了科技如何为真正重要的工作节省时间与精力。” 过去一年中,Spacely AI 收入增长了 10 倍,为全球 50 多个国家的 1,500 多家建筑与室内设计公司提供服务,生成超过 200 万张独特渲染图。该公司曾荣获 Krungsri Finno Efra 加速器第一名、Paddle AI Launchpad 最受欢迎奖、SketchUp 创新挑战赛季军、Property Portal Watch 大会第一名、Echelon 东南亚百强初创 Top 10、Tech in Asia 初创擂台赛季军。《The Verge》近期还将 Spacely AI 评为最受设计专业人士推荐的 AI 工具之一。 Spacely AI 诚邀全球建筑师、室内设计师与房地产从业者将 AI 融入工作流程,体验前所未有的速度与创意标准。欢迎访问 spacely.ai 开启免费试用或预约现场演示。Spacely AI 与其用户将携手消除瓶颈、激发创意、加速项目落地。 关于 Spacely AI Spacely AI 是一家将生成式人工智能引入建筑、工程与施工(AEC)行业的 SaaS 公司。Spacely AI 的使命是赋能设计专业人士赢得更多业务、释放更大创造力,并降低项目成本。 关于 PropTech Farm PropTech Farm 是一家风险投资公司,专注于投资亚太和欧洲地区处于早期阶段的房地产科技公司。该公司由一支拥有成功退出经验的资深团队支持,聚焦于在全生命周期内改变建成环境的初创企业——从规划与建设到物业管理及能源优化。PropTech Farm 结合实战支持与全球网络,帮助创业者在复杂且高速增长的市场中扩展创新解决方案。 PropTech Farm 第三期基金以 Florissant VCC 的子基金形式设立,由 Swiss-Asia Financial Services 管理。 联系信息

来源: Spacely AI



