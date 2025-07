Monday, 21 July 2025, 16:26 HKT/SGT Share: AI+固收:第四范式稳定币又一动作 发布「稳定币底层资产管理解决方案」

香港,2025年7月21日 - (亚太商讯) - 7月21日,人工智能领军企业第四范式与固定收益金融科技平台九鞅科技达成战略合作,并联合发布专门面向稳定币生态的「稳定币底层资产管理解决方案」。该方案将第四范式强大的AI能力,与九鞅科技服务20+头部金融机构的丰富固收组合管理经验联合,旨在共同开拓稳定币市场,弥补稳定币投资领域缺乏的合规、安全、智能的资产管理体系,推进稳定币生态的智能化基础设施建设,从而加速稳定币合规产品的试点与落地。这也是第四范式在推出「稳定币智能风控&智能合规解决方案」一周后,针对稳定币市场的又一动作,聚焦的方向也从风控、合规增加到了资产收益稳定性的领域。 合作背景:合规新阶段催生稳定币生态核心需求 随着香港《稳定币条例》的正式落地与全球范围内监管政策的日益完善,稳定币作为连接传统金融与数字资产经济的重要桥梁,正快速进入合规化、机构化发展的新阶段。 作为一种价值锚定法币(如美元)的数字现金,稳定币的稳定核心在于发行方对其现实世界资产储备的专业管理。要维持这种稳定,发行方必须对其持有的等值现实世界资产(储备金)进行有效管理,包括进行合理的投资组合配置和24小时不间断的风险监控。 在此背景下,行业亟需构建支撑生态健康的关键基础设施 - 稳定有效的资产管理方案。旨在为稳定币持有者资产提供安全层,覆盖储备管理、托管风险、市场波动及欺诈等潜在损失,提升用户信心。 直面这一核心需求,第四范式与九鞅科技携手,回答市场迫切需求,为稳定币生态的稳健运行提供创新保障方案。 「稳定币底层资产管理解决方案」:AI+固收 底层资产管理更高效 - 第四范式:凭借深厚的AI技术积淀与十年服务全国顶尖金融机构的实战经验,前瞻性布局稳定币生态,致力于成为其资产管理的AI核心科技引擎,为稳定币资产管理者提供强大、可靠的支撑,核心能力覆盖: 1.智能风险预警:利用AI实时监测多维度市场信号,精准预判潜在风险,保障资产安全 2.抵押物动态优化:基于AI算法,科学评估与动态调配抵押资产组合,提升资金效率与抗风险能力 3.市场波动敏捷响应:构建AI自适应策略引擎,在剧烈市场波动中快速、精准执行稳定机制,维护币值稳定 4.可靠数据源识别与验证:应用AI技术甄别与整合高可信度数据源,为关键决策提供坚实、抗攻击的信息基石 - 九鞅科技:擅长金融机构的资产配置、固定收益组合管理、定价与风险控制,尤其在银行、理财、券商和资产管理场景具备强大的系统落地与产品适配能力。 方案核心功能详解 - 稳定币底层资产组合管理平台 为稳定币发行方动态管理美元/人民币/港币挂钩资产池(如短期国债、现金、回购等) - 稳定币组合风险监控引擎 打通链下资产配置与链上风险动态,构建"稳定性评分系统",显著提升监管透明度与投资者信任 - 合规托管+组合引擎一站式解决方案 在合规申请、牌照续签等关键环节,帮助机构满足香港等地区严格的稳定币监管要求(如《稳定币条例》对储备资产、反洗钱等标准) - 面向传统资管机构的"稳定币参与策略组件" 为有意布局稳定币领域的银行理财、券商、基金公司等(作为投资人或托管人)开发相应服务 方案升级前景:构建闭环运营生态 随着双方的战略合作不断深化,将最终构建起"资产配置-风险预警-合规校验"的闭环运营机制。这不仅将极大增强稳定币运营商对资产安全与监管合规的掌控力,更将为整个稳定币生态注入强大的数据智能与技术韧性,推动行业朝着更加透明、稳健、合规的方向持续发展。 场景应用:赋能稳定币底层资产管理 稳定币凭借低波动性、高效流通等优势成为投资热点,但其核心挑战在于:发行方需平衡盈利需求与资产稳定性 - 若储备资产收益不足或风险失控,"稳定"基石将被动摇。 「稳定币底层资产管理解决方案」应运而生,通过AI+固收双引擎保障发行商核心运营: - 储备资产智能优化 动态配置法币/国债等抵押资产组合,在保障安全流动性的前提下提升收益(如优化现金与短期债券比例)。 - 实时风险主动防御 多维度监控利率波动、信用违约等风险,AI量化模型实时预警阈值突破,及时调仓防脱锚。 - 流动性精准匹配 按流动性分级管理资产,基于赎回预测动态调整高流动性资产占比,预防挤兑风险。 - 自动化合规披露 自动生成标准化储备证明报告,实时校验资产品类/比例合规性(如满足香港《稳定币条例》)。 - 运营策略持续升级 自动化估值、对账及压力测试,通过历史数据回溯优化资产配置策略。 合作展望:构建稳定币智能基础设施 - 短期聚焦 推出「合规+组合管理」一体化SaaS方案,助力发行机构快速建立标准化系统能力,加速监管沙盒项目落地。 - 中期深化 共建稳定币资产评级体系与开放API服务,为商业银行、持牌平台提供模块化接入,推动储备管理透明化与标准化。 - 长期共建 协同打造国家级稳定币技术底座,支撑跨境数字人民币互操作等战略项目,以"AI风控+金融工程"双引擎构建安全可信的底层能力。 - 创新路径 探索"技术主导+合规挂靠"模式: 1.联合持牌机构开展发行试点 2.定位为风控与系统层核心服务商 3.逐步建立高技术壁垒的合规发行能力 未来,双方将持续深化AI合作,强化金融领域乃至其他多个领域的一体化解决方案,为中国企业智能化运营范式创新持续赋能、共拓市场,促进企事业数智化转型升级与高质量发展。 第四范式是领先的人工智能技术与服务提供商、数据科技驱动行业应用的创新者,在AutoML、迁移学习等技术领域的探索及实践具有国际前瞻性。作为金融科技风控领域的标杆企业,第四范式于十年间服务多家中国头部银行,累计拦截欺诈交易超百亿元,在政府、能源、制造、零售、医疗、媒体、教育、互联网等领域有近2000个成功落地案例。近期更是敏锐捕捉稳定币生态需求,精准推出「稳定币智能风控&智能合规解决方案」,未来还将积极布局,持续深入推动稳定币领域合规、健康发展。 九鞅科技是一家深耕本土、面向全球的金融科技服务商,聚焦于为银行、券商、基金等金融机构提供资产定价、投资组合分析及风险管理系统解决方案。凭借多年服务国内外头部金融机构积累的深厚行业经验与技术沉淀,其自主研发的投资组合管理与风险管理系统已在20+大型机构落地应用。这些客户涵盖银行金融市场部及理财、券商自营与资管部门、各类基金公司等,系统所服务的资产管理规模累计近十万亿人民币。



