31 Concept 脱离隐秘模式，将在 2025 年亚洲信息安全峰会（ISS Asia）推出突破性网络智能平台

迪拜，阿联酋, 2025年7月21日 - (亚太商讯) - 31 Concept（简称 31C）是一家专注于先进网络智能与流量可视化解决方案的科技初创企业，今日正式宣布脱离隐秘模式（stealth mode）。该公司于 2024 年 12 月成功完成 600 万美元的 pre-seed 融资，目前已发展为一支由 35 名世界级专家组成的团队，并在低调运营期间达成多个关键里程碑，包括其旗舰平台的开发。该平台旨在增强数字主权、网络防御能力及国家基础设施的可视化水平。

在过去数月中，31C 一直处于隐秘开发阶段，专注打造一套突破性的网络平台，可实现实时检查与分类网络流量——即使该流量已被加密。这项先进解决方案的目标客户包括政府部门、监管机构、执法机关以及大型企业，旨在为其提供对数字通信和基础设施活动的深度可视性。该平台将高性能的数据包级别分析与 AI 驱动的智能系统相结合。

在将于 2025 年 9 月第一周在新加坡举行的亚洲信息安全峰会（ISS Asia 2025）上，31 Concept 将首次在闭门会议中向政府、监管和执法机构正式展示其平台。此次展示将包括现场演示，直观呈现 31C 技术如何为国家与数字安全提供关键的、可操作的深度洞察。“过去一年我们一直在静默中构建，如今我们准备好向世界展示我们的成果。”31 Concept 首席执行官 Misha Hanin 表示，“我们的使命是让数字基础设施的守护者重新掌握可视性与控制权——尤其是在这个充满加密、碎片化和地缘政治不确定性的时代。”

31C 在早期获得的 600 万美元 pre-seed 融资来自一位与公司愿景及长期创新策略高度契合的成熟战略投资人。自此以来，31C 成功实现了多个技术与商业里程碑，进一步验证了其平台在现实环境中的可行性与实用价值。

31C Research：推动前沿研究的创新引擎

31C 的长期创新战略核心是其专属研究部门——31C Research。该部门位于科学与技术交汇点，由一支全球化的跨学科团队组成，成员包括量子密码学博士、数学教授，以及网络安全、网络通信与人工智能领域的一线专家。

不同于传统研发团队，31C Research 的任务不仅限于产品开发，更致力于突破智能流量分析、加密数据解析和抗量子安全框架等技术边界。该团队目前已在后量子密码学、安全通信及 AI 增强型流量检测等领域开展深入研究。

秉持开放与回馈全球科技生态的理念，31C Research 也将陆续在 GitHub 开源部分内部工具与研究资源，以支持网络安全生态系统中的协作、透明与教育发展。

“我们的研究部门体现了我们对技术突破的信念——真正的飞跃来自严谨科学与现实紧迫性的结合。”31C 首席技术官 Boriss Heismann 表示，“我们打造的不是当下的解决方案，而是下一时代网络安全与数字防御的基础。”

联系信息

Misha Hanin

CEO

misha.hanin@31c.io

来源: 31 Concept

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