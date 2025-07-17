康诺思腾与新加坡国立健保集团及南洋理工大学签署三方战略合作备忘录

香港，2025年7月17日 - (亚太商讯) - 中国创新型手术机器人企业代表康诺思腾（Cornerstone Robotics）欣然宣布，近日已与新加坡国立健保集团（NHG Health）及新加坡南洋理工大学（NTU Singapore）李光前医学院（LKCMedicine）签署三方战略合作备忘录，旨在共同深化三方在新加坡医疗领域的合作，包括推动机器人辅助手术技术的临床研究、医疗创新、人才培训及临床应用普及的加速发展，构建当地智慧医疗新生态。

前排左起：康诺思腾联合创始人、运营及商业策划副总裁郑君乐博士；新加坡国立健保集团首席执行官Joe Sim教授；南洋理工大学李光前医学院院长沈祖尧教授；后排左起：康诺思腾联合创始人、首席技术官兼首席运营官王泽睿博士；南洋理工大学副校长（产业）蓝钦扬教授；新加坡卫生部长兼社会政策统筹部长王乙康先生；新加坡国立健保集团董事会主席Tan Tee How先生

本次合作备忘录明确三方的合作将聚焦三大战略方向 - 机器人辅助手术技术的成本优化与可持续定价体系构建、通过创新研究拓展手术应用场景，以及远程机器人手术技术的开发与培训体系建设。

近年来，通过不断提升手术精准度、优化医生培训及普及技术应用，机器人辅助手术技术已成为现代微创医疗技术的发展基础，并正在不断重塑外科手术。它融合了先进的影像技术、智能算法与精密器械控制技术，有助于提升手术效果的稳定性、减少手术带来的组织损伤，帮助患者缩短康复周期。

作为该领域的引领者，由康诺思腾完全自主研发的旗舰产品Sentire思腾®腔镜手术机器人（C1000）目前已在中国内地和香港完成临床试验，并获中国国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。

继与香港中文大学医学院合作后，此次合作备忘录标志着康诺思腾在推动手术机器人技术应用与普及的战略上迈出了关键一步。

康诺思腾创始人兼首席执行官欧国威教授表示："我们对能与新加坡国立健保集团和李光前医学院携手共同推动新加坡机器人辅助手术技术的发展深感荣幸。我们将始终致力于融合精密工程、智能算法与临床需求，推动先进手术机器人技术惠及全球病患。此次合作将加速机器人辅助手术技术在新加坡的应用普及，进一步推动高品质外科医疗服务的全球化发展。"

展望未来，合作三方将持续深化合作，共同推动技术创新、扩增临床价值、培育外科精英，在新加坡乃至全球范围携手打造更智能、更普惠的外科医疗新生态。

关于康诺思腾（Cornerstone Robotics）

康诺思腾（Cornerstone Robotics）是中国创新型手术机器人的引领者，怀着"引领医疗创新，心系天下健康"的愿景，致力于打造安全高效的手术机器人平台，提升中国乃至全球范围优质医疗资源的可及性，让更多患者受益于高端医疗科技带来的高品质医疗服务。公司已在全球设立四大研发中心，并在中国香港、深圳、北京、上海和美国波士顿、荷兰阿姆斯特丹、英国朴次茅斯设有分支机构，在粤港澳大湾区建成超万平米的量产工厂。凭借雄厚的技术实力，公司已成功攻克技术难题，搭建起全面底层技术平台，由康诺思腾自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人已完成多个重要专科的临床试验，并正式获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，同步在全球范围申请医疗器械认证，服务全球医护，惠及更多病患。

如欲了解更多，可浏览：https://www.csrbtx.com/

关于新加坡国立健保集团（NHG Health）

新加坡国立健保集团（NHG Health）是新加坡领先的公立医疗服务机构，以卓越的临床诊疗质量及全生命周期健康管理理念享誉业界。集团构建覆盖基础医疗、急症医院及国家级专科中心的战略级医疗网络，旗下涵盖：陈笃生医院、邱德拔医院、兀兰健康园区、义顺社区医院、国立健保综合诊疗所、心理卫生学院、全国皮肤中心及国家传染病中心。通过跨领域协作体系，集团携手学术与产业伙伴共推新加坡本土的医学教育革新、临床研究突破与健康解决方案创新，精准响应国民健康需求。作为新加坡中北部区域的健康规划机构，国立健保集团深度联动基层诊所及社康服务组织，全方位守护社区居民的身心健康与社会福祉。国立健保集团矢志构建强韧的健康共同体，持续提升民众健康水平，共筑全民健康福祉。

如欲了解更多，可浏览：www.nhghealth.com.sg.

关于新加坡南洋理工大学（NTU Singapore）

新加坡南洋理工大学（NTU Singapore）是一所研究型公立大学，设有本科商学院、计算与数据科学学院、工程学院、人文艺术与社会科学学院、李光前医学院、理学院及相应的研究生院，办学规模达35,000人。学校亦拥有多个世界级自治研究院 - 包括国立教育学院、拉惹勒南国际研究院、新加坡环境生命科学工程中心，以及地球观测站、南洋环境与水资源研究院、能源研究院（ERI@N）等顶尖科研中心。在"智慧校园"愿景驱动下，南洋理工大学积极融合数字技术及智能解决方案，持续优化教学与校内生活环境，推动前沿知识探索及资源可持续发展。学校常年位列全球顶尖学府，主校区屡获评"全球最美校园"。 学校在可持续发展领域亦成就斐然，其所有符合认证标准的建筑项目全数斩获新加坡建设局颁发的绿色建筑标志最高等级 - 白金认证。除主校区外，大学亦前瞻布局医疗领域，于新加坡核心医疗区诺维娜设立医学院专属校区。

如欲了解更多，可浏览：www.ntu.edu.sg

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network