小黄鸭德盈于LEC全球授权展上海站举办新IP推介会

香港,2025年7月16日 - (亚太商讯) - 小黄鸭德盈控股国际有限公司(及其下属公司合称为「小黄鸭德盈」或「集团」或「B.Duck 小黄鸭」,股份代号:2250)于2025年7月16日,携全新IP及强势阵容亮相于上海国家会展中心举行的,汇聚400余家展商的全球授权展(LEC)上海站,并成功举办集团全新IP推介会。是次展会云集超过四百家参展商,场面盛大。集团创始人许夏林先生亲临现场并发表开幕致辞,创新事业部总经理谭欢欢女士作为主推介人,向全球合作伙伴及业界同仁介绍了包括「抓大鹅」、「好好家族」、「凹凸世界」、「Milolo」、「Cimmy」、「The SLLO」、「Hurobo」及「Diudiubaby」在内的全新IP 矩阵。 此次新IP集中亮相,标志着小黄鸭德盈作为中国最大的角色IP授权公司,其核心IP资产持续战略性扩充,产业生态链构建步入深化完善的新阶段。 (小黄鸭德盈集团新IP推介会现场嘉宾合影) 三大战略驱动增长,20周年再启新里程 许夏林先生在开幕致辞中回顾了B.Duck小黄鸭20年的发展历程,并系统阐述了公司的三大核心发展战略: 一是IP+文化:小黄鸭德盈秉持「文化自信」与「国际化」双主线,旗下IP B.Duck已成功与故宫宫廷文化、贵州少数民族文化、大英博物馆、陈粉丸剪纸艺术及三丽鸥、Monchichi、熊本熊等海内外知名文化IP联名合作,持续拓展文化内涵。同时围绕「Make A Playful World」理念,集团积极布局国民游戏IP、动漫IP及传统文化IP,构建多元生态矩阵。 二是IP+商品零售:聚焦「年轻人情绪价值」与「美好生活追求」,覆盖亲子母婴、泛潮玩及趣味家居生活领域,小黄鸭德盈通过自建「自研、自产、自销」全链条运营体系,实现线上线下协同发展,以产品驱动粉丝价值。 三是IP+文旅:小黄鸭德盈以「Be Playful」为核心精神,全面深化文旅产业布局。集团通过打造主题乐园、城市乐园、地方文旅合作及城市主题活动等多元化场景,幷配套开发专属产品线、创意快闪店等特色项目,构建出兼具趣味性与可持续发展的IP文旅生态系统。目前文旅项目均表现亮眼,比如深圳万象前海B.Duck小黄鸭城市乐园2025年5至6月累计充值金额近200万元人民币,充分展现IP线下体验的强大吸金能力与市场热度。 小黄鸭德盈集团创始人许夏林先生强调:「站在B.Duck品牌20周年的重要里程碑,小黄鸭德盈将以更宏大的格局持续扩充IP矩阵,不仅深耕现有核心IP价值,更将积极孵化具有市场潜力的新锐IP;同时全面深化从IP孵化、内容创作、授权合作到衍生品开发的全产业链运营能力,透过线上线下生态系统的战略协同,为全球消费者打造更具沉浸感的文化娱乐体验;集团也将持续创新商业模式,透过多元化的授权合作、主题空间打造及数字化营销等创新方式,为合作伙伴开拓更广阔的商业发展空间,实现品牌价值与商业价值的共赢成长。」 (小黄鸭德盈集团创始人许夏林) 新IP矩阵深度解析:覆盖多元场景,实力有据 随后,谭欢欢女士结合详实资料与案例,对新IP矩阵下的8 IP进行了详细的介绍,她表示: 「抓大鹅IP」是国民级游戏IP,作为2024至2025年间现象级休闲游戏代表,累积拥有3亿玩家及800万日活用户基础。集团携手开发团队,从零孵化IP形象 - 一只「偷感十足」、「神出鬼没」的顽皮大鹅,精准契合年轻人追求「爽感」的情绪价值,依托庞大粉丝群构建IP生态系统。 「好好家族」是情绪基因IP,以「好好」为名,传递赞美与祝福。透过鲜明配色与简约设计跃动快乐基因,该IP已携手娇韵诗、Kappa等品牌深耕插画、线下活动及茶饮赛道。 「凹凸世界」作为00后最爱国漫热血IP之一,以独特3D风格与高燃剧情积累全网千万粉丝,四季总播放量高达约20亿。线下快闪活动、粉丝活动持续引爆Z世代圈层热度。 「Milolo」是梦幻形象IP,以「瞌睡症小女孩」形象打造梦境与现实交织的奇幻世界。此前与B.Duck联名已成经典案例,与QQ音乐合作主题首月吸引30万人使用。 「Cimmy」、「The SLLO」、「Hurobo」与「Diudiubaby」作为集团战略合作伙伴Hidden Wooo 旗下的潮酷萌系IP,商业表现亮眼。「Cimmy」拥有稳固的私域粉丝社群,并在大众平台累积录得千万级曝光;其首发盲盒产品共推出20万只,短时间内即告售罄,潮玩大尺寸产品于二级市场溢价超过原价十倍。源自韩国艺术家简约有趣设计的「The SLLO」,线上曝光量超6000万,盲盒产品销售额突破7000万元。「Hurobo」和「Diudiubaby」是新锐萌系男孩IP,已积累庞大私域社群用户,相关平台话题浏览量超千万级。 (小黄鸭和新IP) 谭欢欢女士表示:「小黄鸭德盈的新IP矩阵绝非简单迭加,而是对生态版图的战略升级。它们覆盖从低幼到成人、大众娱乐到垂直圈层、线上内容到线下体验的全维度,为合作伙伴提供更多精准多元、极具商业爆发力的IP赋能新方向。」 深化生态布局,巩固IP龙头地位 此次LEC上海站上的新IP集体首秀,是小黄鸭德盈「大IP生态」战略深化落地的关键里程碑。作为港股上市公司,集团依托资本优势与专业运营能力,加速构建覆盖IP孵化、内容创作、全球授权、衍生品开发、主题空间及数位行销的全产业链闭环。通过持续完善的生态体系,集团致力为消费者创造极致文化体验,为合作伙伴提供可持续增长价值,巩固其作为IP生态运营商的领先地位。多元IP矩阵扩容与产业生态完善,正驱动小黄鸭德盈驶向更广阔的新蓝海。 关于小黄鸭德盈控股国际有限公司

小黄鸭德盈控股国际有限公司是一家主要从事角色知识产权业务的投资控股公司。集团自 2005 年创立明星 IP「B.Duck 小黄鸭」以来,在 IP 各类授权及运营上拥有丰富经验。集团着力于 IP 实景文旅、游戏文娱、商品零售、跨境出海等业务增长点,实现IP授权、商品企划、供应链、销售渠道等业务板块的优化整合,小黄鸭德盈不断深化 IP 商业化生态圈建设,致力打造 B.Duck 成为「全球快乐符号」,推动「Make A Playful World」的使命落地。



