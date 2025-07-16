Formerra 将在美洲地区供应 Foster 医用化合物

罗密维尔，伊利诺伊州, 2025年7月16日 - (亚太商讯) - 作为高性能材料分销领域的领先企业，Formerra 今日宣布与 GEON® Performance Solutions 达成合作协议，指定 acquisition of Foster, LLC, 医用化合物在北美和南美的首选分销商。

该协议建立在 GEON 收购 Foster, LLC 的基础上，同时延续了 Formerra 与 GEON 在柔性与刚性 PVC 及填充聚丙烯材料方面的长期全球合作关系。

Formerra 关键客户副总裁 Kelly Wessner 表示：“这项扩展合作将为我们的客户提供更广泛、经过验证的医疗级解决方案，同时依托 Formerra 的技术支持与强大的供应链能力。Foster 品牌的影响力以及 GEON 的持续投资，为这些材料及客户带来了强劲的增长潜力。”

Foster, LLC 拥有超过 30 年定制医疗聚合物配方的专业经验，提供高度工程化的配方，包括显影型、预着色、USP VI 级别和符合 ISO 10993 标准的产品。其材料广泛应用于医疗器械外壳、药物输送与自动注射装置组件、外科工具和远程患者监测设备等关键领域。

GEON 首席商务官 Arthur Adams 表示：“我们很荣幸能为快速增长的医疗与医疗器械行业提供服务。GEON 与 Foster 和 Formerra 的新合作将开启新的旅程，扩大我们的全球足迹，并使我们能向更多客户提供医疗级工程聚合物。”

随着 Foster, LLC 化合物产品的加入，Formerra 进一步巩固了其在医疗健康领域的领先地位，通过提供无与伦比的医疗工程聚合物渠道、深入的法规合规专业能力以及覆盖整个美洲的快速物流支持，持续推动行业发展。

关键信息

-- Formerra 将在北美和南美分销 Foster®, LLC 的医用化合物。

-- 此项协议将定制医疗级化合物纳入 Formerra 现有的 GEON® PVC 与填充聚丙烯（PP）材料的全球产品组合中。

-- Foster®, LLC 材料广泛应用于医疗器械外壳、药物输送与自动注射装置、外科工具、远程患者监测设备等关键领域。

关于 Formerra

Formerra 是领先的工程材料分销商，将全球顶级聚合物及特种材料生产商与医疗保健、消费品、工业及移动出行等市场的数千家 OEM 和品牌商紧密相连。凭借技术与商业专业能力，Formerra 提供独特的产品组合深度、强大的供应链实力、深厚的行业知识、卓越的服务、领先的电子商务能力以及创新精神。经验丰富的 Formerra 团队帮助各行业客户以全新且更优的方式设计、选择、加工和开发产品，从而提升性能、生产力、可靠性和可持续性。欲了解更多信息，请访问 www.formerra.com 。

关于 GEON

GEON® Performance Solutions 是全球领先的高性能聚合物解决方案配方、开发与制造企业。公司拥有适应性极强的乙烯类和聚烯烃类聚合物技术组合，并提供全方位的制造服务，结合三大传统优势，专注于为客户提供一体化解决方案。GEON 在多个市场中积极推动高性能材料的发展与创新，包括家电、建筑与基础设施、电子、医疗、交通、电力与通信等。GEON 拥有约 1,200 名全球员工，在全球设有 15 个世界级制造工厂，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克（Westlake, Ohio）。更多信息请访问官网： www.geon.com 。GEON Performance Solutions 是 SK Capital Partners 投资组合公司之一。

媒体联系

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

来源: Formerra

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network