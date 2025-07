AATec Medical 与 Northway Biotech 宣布合作开发用于治疗肺部疾病的 ATL-105 工业化生产工艺

双方建立合作关系,以开发并扩大 ATL-105 的生产规模。ATL-105 是一种新型重组 α1-抗胰蛋白酶。

主要适应症为非囊性纤维化支气管扩张症;ATL-105 通过广泛的多模式作用机制,靶向疾病驱动因素。 立陶宛维尔纽斯, 2025年7月16日 - (亚太商讯) - AATec Medical GmbH(简称“AATec”)是一家致力于开发用于治疗呼吸系统疾病的多产品平台的生物技术公司。 Northway Biotech(简称“Northway Biotech”或“NBT”)是一家全球合同开发与制造组织(CDMO)。两家公司今日宣布建立合作关系,联合开展 AATec 旗下主要候选产品 ATL-105 的生产工艺开发与分析方法开发。ATL-105 是一种专有的重组 α1-抗胰蛋白酶(AAT)吸入式疗法,适用于治疗非囊性纤维化支气管扩张症(NCFB)。 AATec Medical 与 Northway Biotech 宣布合作 根据协议,Northway Biotech 将利用其在生物制剂生产方面的专业知识,采用毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统开发并扩大 ATL-105 的生产工艺。 AATec 联合创始人兼首席执行官、博士 Rüdiger Jankowsky 表示:“通过此次合作,我们正在建立一套稳健且可扩展的 ATL-105 生产工艺,为临床开发和商业化应用奠定一致的质量基础。”他补充道:“ATL-105 代表新一代吸入式生物制剂,在单一分子中结合抗蛋白酶、抗炎和抗感染特性。通过直接递送至肺部,实现快速、精准的作用,并最大程度减少全身暴露。我们相信,ATL-105 有望重新定义如非囊性纤维化支气管扩张症等高未满足医疗需求呼吸疾病的治疗方式。” Northway Biotech 首席执行官兼董事长 Vladas Algirdas Bumelis 教授表示:“我们非常高兴能支持 AATec 向临床试验迈进。AATec 正在推进一项极具前景的治疗方案,旨在应对显著的未满足医疗需求,并拥有一支高效且敬业的团队。凭借我们在微生物系统方面数十年的专业经验,我们有能力高效扩大该项目的生产规模,并在每一个环节确保质量。” Northway Biotech 商务拓展副总裁、博士 André Markmann 补充道:“我们意识到这是一个有潜力显著改善呼吸系统疾病患者护理方式的项目,并希望为其提供支持。吸入式蛋白质疗法正日益受到关注,而 ATL-105 是该领域最具前景的方法之一。” AATec 正在开发 ATL-105,用于治疗非囊性纤维化支气管扩张症(NCFB)——这是一种慢性炎症性呼吸系统疾病,影响着全球数百万患者。该疾病表现为支气管扩张、持续性炎症、频繁的气道感染以及黏液清除功能受损。除了 NCFB 之外,ATL-105 还具有治疗更广泛炎症性和感染性呼吸系统疾病的潜力,例如慢性阻塞性肺疾病(COPD)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)以及其他适应症,充分体现了其抗炎、免疫调节和抗感染的多重作用机制与广泛适用性。 关于 AATec Medical AATec Medical GmbH 是一家生物技术公司,致力于开发以新型重组 α1-抗胰蛋白酶(AAT)为基础的产品平台,用于治疗呼吸道炎症性疾病、气道感染以及罕见病。公司已在多个适应症中成功验证其概念可行性,目前正在为首个候选产品 ATL-105(用于吸入式治疗非囊性纤维化支气管扩张症)开展概念验证临床试验做准备。AATec 由一支在临床研究、生物制药开发和产品产业化方面具有丰富经验的跨学科团队创立。欲了解更多信息,请访问: https://www.aatec-medical.com/ 并关注 AATec 的 LinkedIn页面。 关于 Northway Biotech Northway Biotech 是一家领先的合同开发与制造组织(CDMO),专注于蛋白质类生物制剂和基因疗法,提供全面的一站式生物制药开发与生产服务。公司在细胞株开发、工艺优化以及 cGMP 生产方面拥有深厚专业知识,支持从早期开发到商业化生产的各阶段项目。Northway Biotech 成立于 2004 年,是一家私人控股企业,在立陶宛和美国设有先进的生产设施,能够根据客户的独特需求提供高质量、合规的解决方案。欲了解更多信息,请访问:https://www.northwaybiotech.com 。 Northway Biotech 媒体联系:

Prof. Vladas Algirdas Bumelis

CEO and Chairman of the Board

vladas.bumelis@northwaybiotech.com AATec Medical 媒体联系:

Dr. Rüdiger Jankowsky, CEO

info@aatec-medical.com 媒体联系:

MC Services

Katja Arnold, Julia von Hummel

aatec-medical@mc-services.eu

Phone: +49 (0)89 2102280 来源: Northway Biotech



