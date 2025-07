Tuesday, 15 July 2025, 18:10 HKT/SGT Share: 大洋环球申转主板上市捉紧商机 迎中国恢复部分日本水产进口机遇 - 冀中国业务收益尽快恢复至禁令实施前水平

香港,2025年7月15日 - (亚太商讯) - 内地早前有条件恢复日本部分地区水产品进口。面对是次政策调整所带来的机遇,香港急冻海产进口商及批发商大洋环球控股有限公司(「大洋环球」或「集团」;股份代号:8476)将深化与中国区客户合作,并采取更积极市场策略,进一步拓展内地业务销售,目标内地收益尽快恢复至禁令实施前水平,即双位数增长。 6月29日,中国海关总署发布《关于有条件恢复日本部分地区水产品进口的公告》(《公告》),宣布自当日起恢复部分日本地区水产品进口。《公告》指出,中国将恢复日本除福岛、群马、栃木、茨城、宫城、新舄、长野、埼玉、东京都、千叶等等10个都县以外地区的水产品进口。此次日本水产禁令部分解除,为集团进一步开拓中国市场带来重要契机,将为销售表现带来强大助力。2025财年大洋环球中国业务占集团收益达到11.6%,为香港业务以外的第二大收益来源。于中国对日本水产禁令实施前,中国业务收益增长强劲,2024财年收益按年增长67.3%。 大洋环球主席兼行政总裁陈建峰表示:「作为于港澳地区水产品进口领域经验丰富的企业,大洋环球始终将食品安全与质量置于首位,确保进口日本水产均是严格遵循中国海关各项规定,符合高质量与安全标准。未来,大洋环球将继续严格把控进口海产质量,凭借集团在优质急冻水产进口及批发上逾22年的丰富经验,我们可望透过更多元化的水产产品组合,满足周边地区客户需求,积极拓展市场渠道,提升品牌形象,为消费者带来优质安全的进口海产,持续发展创造新增长点。凭借我们于业内的声誉,将有助集团维持与现有供应商及客户的业务关系,以及探索与新供应商及客户的潜在业务机遇。」 同时,大洋环球于7月10日收市后正式向联交所申请以转板上市之方式,由GEM转至主板上市及买卖,当中不会涉及发行任何新股份。 陈建峰表示:「我们相信转板上市有助提升集团整体形象,进一步加强公众投资者以至客户的认可度,以及增强融资灵活性。随着集团上市地位的提升,冀能把握更多商机,如内地市场以至大湾区相关客户的机遇,我们将继续与业务伙伴携手合作拓展业务,巩固我们作为急冻海鲜进口及批发行业杰出市场参与者的地位,为更多市场和客户提供更多元化、更优质、更安心食用的急冻水产产品及服务,同时为股东创造长期价值。」 关于大洋环球控股有限公司(股份代号: 8476)

大洋环球控股有限公司是一间业务稳健的香港急冻海鲜进口商及批发商,在急冻海产进口及批发业拥有逾22年经验,供应各式各样的的急冻海鲜产品,涉及超过100个品种,并为超过370名客户(主要为急冻海鲜转售商及急冻海鲜餐饮供应商)服务,知名产品包括加拿大牡丹虾、日本熟帆立贝、Clearwater牌北寄贝、帝王蟹脚、蒲烧鳗鱼、北海道带子、各类刺身虾等,深受消费者喜爱。集团的质量控制程序已获HACCP及ISO 9001认证,乃对致力向客户提供优质产品的认可。



