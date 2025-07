耀启新程！康哲药业今日于新加坡交易所主板实现二次上市

Tuesday, 15 July 2025, 16:53 HKT/SGT Share:

深圳,2025年7月15日 - (亚太商讯) - 7月15日上午,康哲药业控股有限公司("康哲药业"或"集团")在新加坡交易所正式鸣锣上市(证券简称:CMS,股票代码:8A8)。 近百名全球专业机构代表、股东代表、合作伙伴代表以及员工代表,共同见证这一具有战略意义的时刻。这是康哲药业继2010年9月成功登陆香港联交所主板之后,再度以磅礴之势迈向国际资本平台,将吸引专注亚太投资的基金及东南亚本土资本,优化股东结构。同时,也标志着集团深耕新兴市场、推进产业国际化战略的重要里程碑。 康哲药业主席兼行政总裁、总裁林刚先生在上市仪式现场致辞:"在新加坡的二次上市,标志着康哲药业实施亚太战略迈出了关键一步,彰显了我们将中国市场优势延伸至整个亚太地区、深化东南亚及中东布局的决心。这不仅助力康哲药业在亚太市场全方位、可持续发展,更提升了公司的国际影响力与竞争力,使我们能够覆盖更广泛的患者群体,为他们提供优质、可负担的用药选择。" 新康哲 新崛起 三十三年征程,康哲药业通过三次战略转型不断挑战与超越以适配外部生态:从"中国最大CSO"(1992-2010年),到"从CSO向Pharma转换"(2010年起-2018年),再到自2018年起,逐步确立"创新驱动、专科突破、产业国际化"三大核心战略,推动"新康哲"升级迭代,蓄势而发。 康哲药业已建立医药产品全生命周期管理体系,覆盖从靶点识别到临床开发,再到产品注册及商业化推广的每一个环节。集团专注FIC、BIC创新产品,精心打造了约 40 款具有差异化优势的创新产品管线,其中 5 款创新药已在中国获批并成功商业化。随着集采影响基本出清,康哲药业已进入由独家药、创新药驱动的高质量、可持续发展新周期。 专科方面,集团聚焦心脑血管、消化、眼科、皮肤健康等领域,持续深化产品布局与专家网络。值得一提的是,集团皮肤健康业务"德镁医药",已在细分领域崭露头角,成为行业领军者,并计划于香港联交所主板独立上市。 产业国际化出海先锋"研、产、销"全链条协同发力 自2022年起,康哲药业启动"产业国际化"战略,将集团在中国市场的优势与资源外溢至新兴市场,并以新加坡为支点,建立涵盖CMS R&D、PharmaGend以及Rxilient在内的本地化集群,实现医药产业"研、产、销"全链条协同发力,放眼全亚太拓展市场深度与广度。 商业化体系国际化:Rxilient为药品引进、开发、营销推广平台,由专业、经验丰富的本土化团队运营,以新加坡为总部,业务已拓展至马来西亚、泰国、越南、菲律宾、印尼、中东等14个国家和地区,助力中、美、欧等地合作伙伴的创新药落地新兴市场,同时为当地引入更多优质、可负担的治疗选择。截至目前,Rxilient在东南亚、中东、港澳台地区累计提交了近20款药品和医疗器械的上市申请,覆盖皮肤科、眼科、肿瘤、自身免疫、中枢神经等疾病领域。 生产体系国际化:PharmaGend作为国际化CDMO平台,以新加坡为基地,拥有3万平方米生产场地,可生产片剂、胶囊等剂型,并规划拓展注射剂、软膏剂、鼻喷剂等产线,工厂已通过FDA、HSA等国际认证,具备面向全球输出的高标准药品制造能力。 庞大人口基数、医保扩容与慢病负担上升等结构性因素,正推动东南亚、中东等新兴市场成为全球医药产业新增长极。康哲药业依托全链条生态体系,正逐步形成中国医药产业出海的新模式,不仅赋能自身产品的新兴市场增量转化,也为全球合作伙伴提供可信的一站式落地机制,为集团注入额外的增长动能。 展望未来,康哲药业将持续推动三大核心战略以构建"新康哲"长期价值体系,不断提升医药创新可及性,助力更多患者获益,实现可持续健康发展,并为投资者创造丰厚价值回报。 康哲药业免责与前瞻性声明

