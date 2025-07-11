恺英网络获得4号及9号牌照：持续拓宽业务边界 全球化布局更进一步

导语：加速游戏虚拟资产管理业务进程和全球化布局。

香港，2025年7月14日 - (亚太商讯) - 日前，恺英网络旗下全资子公司Spruce Technology HK Limited正式获香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)牌照。

上一个在内地引发广泛关注的类似事件，是去年12月字节跳动联合创始人张一鸣通过旗下"Cool River Venture HK Limited"斩获香港9号牌照。

从地域来看，香港正加速推动成为全球Web3.0中心。对正处于游戏业务全球化加速期，且积极布局元宇宙、Web3.0等前沿赛道的恺英网络而言，这两个牌照将成为其生态升级的核心支点：公司不仅能吸引更多国际合作伙伴共同开发AI驱动的游戏开发工具与PUGC平台，更能合规开展游戏虚拟资产生成、交易及资产管理业务，从而打通"创意-资产-金融"闭环，构建可信赖的全球化数字经济生态。

牌照不是终点 打造更具想象力的"游戏虚拟资产管理者"

恺英网络长期以来一直积极探索Web3.0、元宇宙等新兴领域的前沿技术与资本运作深度融合。早在2023年，恺英网络就曾透露，其从技术框架上可支持产品接入Web3.0，并将持续关注Web3.0技术的发展。

此外，恺英网络还早早搭建了数字资产平台「拾元立方」，致力于通过区块链技术并结合Web3.0、元宇宙和人工智能，汇集多方创作者和游戏品牌方，构建数字艺术品营销体系，建立数字品牌形象，打造丰富多元的元宇宙内容生态。截至目前，「拾元立方」已发布了多款原创IP和品牌联动数字艺术品，以"数字资产与实体经济"相结合的发售方式，促进数字经济与实体经济深度融合。

2024年巴黎奥运会首日，恺英网络公司吉祥物"K小皇"奥运系列数字资产就在「拾元立方」独家限量首发，定制数字资产互动小游戏「奥运"皇"家助威团」同步上线。用户可以通过参与游戏获得专属独特的数字资产奖励，数字资产将绑定平台权益，为数字资产的普及和应用开辟了新的道路。

根据市场数据，「拾元立方」现已拥有实名注册用户近20万，未来能够帮助出海厂商实现游戏数字资产海外发行，形成"国内合规发行+海外多链流通"的双轨模式，为游戏资产全球化提供从技术底层到交易场景的一站式解决方案。

在恺英网络之前，海外代表性游戏公司已通过获取金融牌照布局虚拟资产管理业务，验证了这一路径的可行性：香港 Web3 头部企业 Animoca Brands 通过获取相关合规资质，构建了覆盖元宇宙资产发行、交易的全链条管理体系；由动视暴雪前核心团队创立的 Mythical Games，亦凭借合规框架下的"隐形化区块链技术"，在《Blankos Block Party》等代表作中实现玩家资产的安全持有与交易，成为区块链游戏领域通过牌照合规打通虚拟资产价值闭环的标杆。

随着4号及9号牌照的获得，恺英网络或将进一步拓宽在虚拟社交、区块链游戏等相关领域的业务边界，用游戏行为产生资产，用金融牌照盘活资产，闭环生态形成，从而成为一个"更具想象力的恺英"。

基于已有的海外布局经验 构建开放、可信的全球化PUGC平台

从另一个角度来看，在本次获得香港SFC第4类及第9类牌照前，恺英网络的全球化战略就已显成效。

从产品端来看，积极把握海外市场机遇，积极布局全球化发行，放眼全球市场，与众多海外渠道建立了深入合作关系，在海外市场拓展方面的成绩颇为亮眼。据了解，2025年新游《MU Immortal》《派对不兽控》等游戏均在上线伊始即登顶海外地区游戏榜单，成长实力不容小觑。

多款新品的相继推出，有望进一步完善恺英网络的产品矩阵并逐渐形成差异化竞争力，从而进一步扩大市场份额，推动用户规模实现阶梯式增长。反映在业绩表现上，2024年恺英网络海外营收3.75亿元，同比增长多达221.48%。

就在6月底，恺英网络向市场推出了一款专为游戏行业打造的AI全流程开发平台"SOON"。该平台凭借对多模态大模型能力的深度整合，实现了从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作，极大地缩短了传统游戏开发周期，充分赋能游戏行业向全自动AI转型。

结合这家公司在游戏出海和自研AI开发平台等一系列动作，可以猜测，公司将在海外或也会打造AI全流程游戏开发工具和PUGC玩家用户平台，海外用户平台面向玩家群体，提供多玩法、多创意的AI游戏产品。在SFC两个金融牌照的加持下，平台提供虚拟经济系统，海外开发者可以通过平台系统或平台上的游戏自己生成游戏代币，帮助游戏开发者完善经济系统。

从这个角度来看，基于过去一段时间在海外游戏运营发行积累的经验，以及海外市场对Web3.0创新模式更加深刻的理解，恺英网络有望构建一个真正开放、可信的全球化PUGC平台，赋能数字内容与经济系统的创新。

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