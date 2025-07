Thursday, 10 July 2025, 15:09 HKT/SGT Share:

来源 Quam IR Awards 第十届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 - 卓越十载 表扬杰出投资者关系 见证行业典范精益求精

香港,2025年7月10日 - (亚太商讯) -「华富卓越投资者关系大奖2024」(简称「大奖」)于2025年7月9日假香港文华东方酒店(Mandarin Oriental Hong Kong) 顺利举行,表扬在复杂的金融和投资环境下,有效实践最佳守则的投资者关系及可持续发展团队。由华富投资者关系主办的「华富卓越投资者关系大奖」迎来十周年,多年来嘉许众多表现优异的上市公司,大会欣喜见证各界不断进步,力求精益求精。 华富建业金融集团财务总监麦美娟女士(左七)及首席投资总监颜志军博(右八)与颁奖嘉宾及得奖公司代表合照。 十周年里程碑 树立典范巩固市场信心 上市公司披露资料的公平性及透明度,是公众作出投资决定的重要考虑因素,除了可提升大众对企业的认知,亦能推动金融市场健康发展。「华富卓越投资者关系大奖」过去十年推动业界共同进步,以加强投资者及上市公司之间的沟通和信任,至今已嘉许众多上市公司,认受性亦持续提升,华富投资者关系对此深表荣幸。受整体经济环境影响,市场气氛欠佳,对上市公司构成不小的挑战,犹幸本届「大奖」仍获上市公司热烈支持,共有10家公司获奖,相信凭借业界努力不懈,定能巩固投资者信心。 嘉许可持续发展成就 迎接挑战与机遇



为肯定机构在实践可持续发展目标上的表现及贡献,「华富投资者关系大奖以「可持续发展类别」表彰在环境、社会及管治(ESG)方面整体表现出色的企业。本年设立「可持续发展类别 - 年度最佳报告」特别大奖,表扬企业通过发布ESG报告,来展示其在可持续发展方面的表现和承诺,并由安踏体育用品有限公司勇夺殊荣。 ESG议题的重要性与日俱增,大会今年特意邀请本识顾问Alaya Consulting Limited带来专题演讲,由创始人及GRI授权培训师黄有杰先生,以「探索ESG披露趋势: 香港上市公司的挑战与机遇」为题,让业界在迈向可持续发展的道路上掌握最新ESG情况。 掌握市场动态 创造长期价值



华富建业资产管理有限公司行政总裁邓思杰先生致开幕辞表示:「十周年是一个重要的里程碑,我们衷心感谢过去十年业界的全力支持。过去十年,我们见证了诸多变革,例如不断演进的法规以及投资者对透明度日益增长的期望。然而,投资者关系的核心原则始终不变,依然是与市场建立信任、促进对话并创造长期价值。多年来,获奖的企业均赢得了投资者的认可,秉持专业的投资者关系,实至名归。」 华富建业国际金融有限公司首席投资总监颜志军博士致辞时表示:「展望未来,随着人工智能(AI)的快速发展,投资者关系专才需要比以往更迅速掌握市场动态。人工智能能简化流程、提供更精准的洞察,并预测市场趋势,若能加以善用,定能提高投资者关系的工作标准,与市场达致更高效的双向沟通。」 颁奖典礼获各界朋友和传媒支持 华富投资者关系荣幸邀请到香港证券及投资学会董事局成员徐联安博士、香港市务学会荣誉主席陈裕光博士,以及本识顾问创始人及GRI授权培训师黄有杰先生担任颁奖嘉宾,共证盛事。 是次颁奖典礼获得商界朋友及两地传媒广泛支持,﹙排名不分先后﹚包括香港上市公司商会、香港独立非执行董事协会、香港证券及投资学会、《汇通财经》及《泡财经》。 【华富卓越投资者关系大奖2024】 得奖企业(按英文名称字母排序) 股票编号 公司 香港指数成份股 (恒生指数) 类别 0006 电能实业有限公司 2382 舜宇光学科技(集团)有限公司 主板类别 0081 中国海外宏洋集团有限公司 0242 信德集团有限公司 6811 太兴集团控股有限公司 1489 GC Construction Holdings Limited 可持续发展类别 铂金奖 2020 安踏体育用品有限公司 金奖 NA 欧绿保综合环保(香港)有限公司 3613 北京同仁堂国药有限公司 银奖 1229 南南资源实业有限公司 年度最佳报告 2020 安踏体育用品有限公司

【华富卓越投资者关系大奖2024】网站: https://eventedm.quamhkir.com/QIRA2024-25/ 查询及联络: 华富投资者关系

活动推广/传媒联络: 卢秋玲 (Mandy Lo) T: 2217-2753 Email:mandy.lo@quamgroup.com

陈碧虹 (Charlie Chan) T: 2217-2504 Email:charlie.chan@quamgroup.com



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Quam IR Awards May 24, 2024 18:18 HKT/SGT 第九届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 June 13, 2023 20:03 HKT/SGT 第八届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 July 27, 2022 19:28 HKT/SGT 第七届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 May 24, 2021 18:20 HKT/SGT 【华富卓越投资者关系大奖2020】颁奖典礼圆满举行 更多新闻 >>