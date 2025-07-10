港交所单日“五连发” 联控体系贡献近半

香港，2025年7月10日 - (亚太商讯) - 今年以来，港交所上市热潮提速，"科企专线"和A股来港上市"绿色通道"的开通协同发力，驱动IPO市场显著升温。7月9日，港交所迎来年内最拥挤上市日，五家新股携一只ETF敲锣IPO。其中，蓝思科技（6613.HK）和峰岹科技（1304.HK）均为联想控股（3396.HK）体系各基金平台所投资的企业。

其中，蓝思科技是一家以科技创新为核心、智能智造为驱动，业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。作为它的基石投资人之一，联控体系弘毅投资旗下金涌投资通过子公司出资600万美元认购其股份。公司自1993年成立于深圳，2015年在深交所创业板上市。在湖南、广东、江苏和越南等地区和国家拥有9大研发生产基地，自建办公、厂房建筑面积788万平米，提供就业岗位超13万个，总资产超 800 亿元。蓝思科技于今年3月31日向港交所递交招股书，到6月20日迎来上市聆讯，再到昨日正式挂牌上市，用时仅100天时间。蓝思科技本次港股IPO获国际顶级机构高度认可，香港公开发售获462.76倍认购，国际发售录得16.68倍认购，募资达47.68亿港元。

蓝思科技此次港股上市集资，将重点投向核心技术研发、全球产能扩张及新兴赛道布局，为投资者创造多元化价值增长点：持续加码AR光学、智能感知、新材料等领域研发投入，深化消费电子与智能汽车的协同效应，推动"一块玻璃"从手机、平板向汽车座舱、AR眼镜、人形机器人等场景延伸。

弘毅投资及旗下金涌投资持续看好中国科技企业发展。此次基石投资秉持金融助力实体行业发展初心，以金融活水滋养新质生产力高速发展。弘毅投资及金涌投资表示，未来将继续做好耐心资本，持续助力蓝思科技打造国际领先的智能智造企业。

联控体系另一家基金公司君联资本所投企业峰岹科技，是一家芯片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位。根据弗若斯特沙利文的资料：公司是中国首家专注于BLDC电机驱动控制芯片设计的厂商；及截至2023年12月31日，公司在中国BLDC电机主控及驱动芯片市场的份额达到4.8%（按收入计），排名第六，且峰岹科技为该市场前十大企业中唯一的中国企业。公司本次香港公开发售获138.26倍认购，国际配售认购倍数为8.61倍，为上市当日定价最高的企业。

公开资料显示，君联资本于2019年底投资峰岹科技，投资后在公司产业链上下游资源引荐等方面给予了支持和帮助。君联资本曾表示："从成立之初，君联资本就开始了芯片、半导体领域的投资，并在后来确立为主要的投资方向之一。峰岹科技是君联资本在这一领域投资布局的高性能BLDC电机驱动控制专用芯片的国产替代企业，是我国唯一一家实现了电机驱动控制芯片内核自主研发的公司。峰岹科技是行业中少有的既有全球领先BLDC控制算法/主控芯片能力，又有电机丰富设计经验的企业。集成电路产业是信息产业的基础和支柱，而集成电路设计是集成电路产业链的关键环节之一，在我国大力扶持集成电路产业发展的大背景下，电机驱动控制芯片发展前景广阔。我们看好峰岹科技上市后的未来发展。"

香港特区政府财政司司长陈茂波日前发布的网志表示，上半年香港市场共完成了42宗IPO项目，募资总额超过1,070亿港元，较2024年全年规模增长约22%，暂列全球第一。此外，申请赴港IPO的企业数量也在快速增加，至今已收到约200起上市申请，较年初数据倍增。根据港交所公开信息显示，7月1日至7月9日短短几日，递表的企业已达20家，可见港股IPO市场火热。

本次蓝思科技和峰岹科技在港股市场的成功上市，不仅标志着两家企业迈入发展新阶段，也清晰反映了联想控股在科技领域前瞻性投资布局的持续收获。随着港股IPO市场展现出强劲势头，资本市场的活跃为待上市企业提供了更佳的估值环境和流动性通道。联想控股体系所积淀的科技类优质资产有望加速对接资本市场，释放内在价值。

消息来源：投资界、弘毅投资、君联资本等微信公众号

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