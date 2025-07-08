康诺思腾自主创新研发的手术机器人 成功于英国启动首轮临床试验

香港，2025年7月9日 - (亚太商讯) - 中国创新型手术机器人企业代表康诺思腾（Cornerstone Robotics）欣然宣布，由其自主研发的手术机器人系统Sentire思腾®腔镜手术机器人（C1000）正式于英国朴茨茅斯大学医院国民保健信托（Portsmouth Hospitals University NHS Trust）（"PHU"）旗下的亚历山德拉皇后医院启动首轮临床试验。

这项极具开创性的项目，见证着Sentire思腾®腔镜手术机器人首次在英国及欧洲展开临床应用，是国际临床合作上的重大里程碑，也为康诺思腾在该地区的商业发展拉开了序幕。

近期，PHU外科团队在Jim Khan教授的带领下，成功以Sentire思腾®腔镜手术机器人完成三例结直肠手术，标志着本次临床试验的成功启动。

基于早前于亚洲地区获得的临床数据，本次于英国进行的临床试验旨在进一步评估应用Sentire思腾®腔镜手术机器人为欧洲群体进行结直肠及泌尿外科手术的安全性和有效性。该试验遵循国际医疗器械评估标准，标志着中国手术机器人在国际临床的监管审批与临床应用上开创出双重突破。

PHU外科团队首席研究员Jim Khan教授表示："Sentire思腾®腔镜手术机器人在临床操作中展现出卓越的稳定性与易用性，团队因此能迅速掌握，其操作流程的表现令人印象深刻。我衷心感谢康诺思腾团队在此开创性阶段提供的专业支援。"

康诺思腾首席执行官欧国威教授表示："此次临床评估是公司发展的重要里程碑，也标志着香港创新生态体系的一次突破性成就。我们很荣幸能与PHU合作并在英国启动这项全球首创的临床研究。我们相信，该项研究结果将有力验证Sentire思腾®腔镜手术机器人的临床价值，为英国、欧盟等地区提供更高效、更普惠的手术机器人解决方案。"

Sentire思腾®腔镜手术机器人将临床应用技术与集成工程、软件及成像技术相结合，旨在辅助外科医生执行复杂的微创手术。早期临床评估反馈显示，这些特性有助于优化手术团队的工作流程，并改善患者的预后情况。

此次合作亦巩固了PHU在手术机器人领域的前沿地位。PHU作为英国首个专注运营机器人辅助日间手术项目的机构，在结直肠外科、泌尿外科、上消化道外科及妇科领域完成了逾5,000例机器人手术 - 为英国国民保健署（NHS）采用先进手术技术提供了可推广的示范案例。

关于朴茨茅斯大学医院国民保健信托（PHU）

朴茨茅斯大学医院国民保健信托（PHU）位于英国亚历山德拉皇后医院，为汉普郡逾67.5万人口提供急症诊疗服务。2000年代初，PHU便开始引领微创手术发展，目前在手术机器人领域已是国际公认的主导者。自2012年引入手术机器人技术至今，PHU已在结直肠外科、泌尿外科、上消化道外科及妇科等领域完成逾5,000例机器人手术，为英国国民保健体系（NHS）重塑外科诊疗标准树立典范。此外，PHU亦率先在英国推行机器人辅助日间手术项目，并持续引领临床机器人研究创新。

关于康诺思腾（Cornerstone Robotics）

康诺思腾（Cornerstone Robotics）是中国创新型手术机器人的引领者，怀着"引领医疗创新，心系天下健康"的愿景，致力于打造安全高效的手术机器人平台，提升中国乃至全球范围优质医疗资源的可及性，让更多患者受益于高端医疗科技带来的高品质医疗服务。公司已在全球设立四大研发中心，并在中国香港、深圳、北京、上海和美国波士顿、荷兰阿姆斯特丹、英国朴次茅斯设有分支机构，在粤港澳大湾区建成超万平米的量产工厂。凭借雄厚的技术实力，公司已成功攻克技术难题，搭建起全面底层技术平台，由康诺思腾自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人已完成多个重要专科的临床试验，并正式获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，同步在全球范围申请医疗器械认证，服务全球医护，惠及更多病患。

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