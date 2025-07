Wednesday, 9 July 2025, 16:45 HKT/SGT Share: 港股最大机器人IPO!国配认购超30倍 极智嘉正式在香港交易所主板挂牌上市

香港,2025年7月9日 - (亚太商讯) - 在全球供应链重塑与物流自动化持续升级的大背景下,自主移动机器人(AMR)正快速取代传统仓储方式,成为支撑智能制造和智能零售的重要底座。在全球仓储AMR行业中,北京极智嘉科技股份有限公司(「极智嘉」)是当之无愧的行业龙头,连续六年全球仓储履约AMR机器人市场份额第一。 7月9日,极智嘉以股份代号2590登陆联交所主板,不仅是年内港股最大规模的机器人企业IPO,更是全球AMR仓储机器人第一股。极智嘉今日开盘一度报于每股17.00港元,市值超220亿港元。 此次发行受到市场热捧,香港公开发售超额认购133.62倍,国际配售获30.17倍认购,是今年港股最高倍数的国际配售Top 3,更创下港股科技板块最高国际配售倍数纪录。主权财富基金、大量国际长线基金、科技专项基金以及对冲基金踊跃认购。 基石投资者阵容汇聚国际资本巨头、顶级风投、国资力量与产业龙头,彰显资本市场对于机器人赛道的战略共识,以及对极智嘉商业化能力和技术价值的认可。 作为一家稀缺的商业化成功机器人企业,极智嘉港股上市为投资者打开一个切入千亿级产业增量的绝佳窗口。 赛道空间明确,稳居全球第一高地 作为仓储自动化的主要驱动力, AMR解决方案以其灵活性及效率正在对行业进行改革。根据灼识咨询资料,预计到2029年,全球AMR解决方案市场规模将达到人民币1,621亿元,2024年至2029年的复合年增长率为33.1%。AMR解决方案在整体仓储自动化领域的渗透率预计从2024年的8.2%,上升至2029年的20.2%,使AMR解决方案成为仓储自动化中不可或缺的力量。 在这一极具成长潜力的市场,极智嘉已占据全球第一高位,是少数能在高端欧美市场占据领导地位的中国科技公司。根据灼识咨询的资料,按收入计,极智嘉是全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商,连续 6 年蝉联第一。截至2024年底,极智嘉已向全球40多个国家和地区交付了约56,000台AMR,累计部署超 1,500个全球项目,产品矩阵涵盖货架到人、货箱到人、托盘到人、分拣、搬运等多个成熟应用场景。 同时,极智嘉也是一家真正实现全球化成功的中国机器人企业。为了支撑全球交付,极智嘉在全球范围内建立了48个服务站和13个备件中心,超300名工程技术人员,实现7×24小时运维响应,实现全球交付与本地化服务能力,从而在欧美等国际市场快速取得成功,深受全球客户信赖,其中不乏UPS等行业巨头。 截至2024年底,极智嘉在全球AMR市场拥有最广泛的全球业务。2024年,公司中国大陆以外市场AMR收入达人民币17.4亿元,收入占比达72.1%,已成为公司的第一大收入增长引擎。 收入高速增长,盈利质量持续优化 伴随着商业化的全球推进,极智嘉迎来收入的高速增长。2024年,极智嘉收入达24.09亿元人民币,2021-2024年复合年增长率高达45.1%。, 2024年,极智嘉经调整EBITDA大幅收窄至-0.25亿元,经调整净亏损率降至3.8%,盈利质量持续改善,盈亏平衡临近。据统计,在港股机器人企业中,极智嘉2024年营收规模高于其他港股ToB机器人企业,凭借"高规模、高增长、低亏损"的财务亮点,成为少数具备明确商业化模型与兑现路径的机器人企业之一。 图: 港股ToB机器人企业2024年业绩汇总 (按收入规模排序) 同时,极智嘉毛利率保持高位稳定,毛利持续上升。2024年,公司整体毛利率为34.8%,2021-2024年公司整体毛利复合年增长率118.5%。值得一提的是,极智嘉海外毛利率较高,2024年大陆以外市场AMR毛利率46.5%,高于整体毛利率水平。未来,随着海外收入占比的持续提升,公司整体盈利能力有望进一步增强,推动其加速走向盈利。 业绩的高速增长离不开客户经营战略的成功。截至2024年底,极智嘉累计服务超800 家终端客户,其中包括超 60 家全球财富500强客户,拥有全球最大客户基础。不仅如此,广泛的解决方案创造追加销售和交叉销售机会,进一步提升客户粘性。2024年,极智嘉关键终端客户复购率达到约84.3%,远超行业平均水平。整体客户回复购率达到74.6%,体现出极强的了客户黏性及忠诚度。同期,极智嘉新签订单总额达31.4亿元,为后续业绩增长提供充足保障。 技术实力奠定发展基础 上市助力释放长期增长潜力 极智嘉的成功,建立在深厚的技术实力之上。公司已构建全球领先的通用机器人平台,协同所有软硬件模块,具备多机器人协同调度与灵活部署能力。 其自研的大规模多机混合调度系统,支持单仓超5000台设备并行协同作业,并在全球拥有多个"千台级"案例落地,超越行业平均水平。公开数据显示,早在 2023年初,Bloomberg曾报导韩国电商巨头Coupang与极智嘉共同打造千台级机器人仓,让仓库运营效率获得提升。3PL 巨头 UPS也已实践千台规模智能仓,充分验证了极智嘉的调度能力。 据统计,极智嘉曾四次荣登RBR50全球机器人Top50创新榜单,强大技术实力备受国际权威认可。 本次港股上市,极智嘉计划将募集资金主要用于持续投入研发和产品迭代、扩大销售及服务网络,提升全球品牌影响力、支持供应链发展,提升全球化交付效率与成本控制能力等,此将进一步强化其全球市场竞争力,加速其全球市场渗透。 作为全球AMR市场中,商业化最成功的公司之一,极智嘉代表了中国科技企业在智能制造领域的超强实力与国际竞争力,在港股市场极具稀缺性。在AMR赛道进入产业红利释放期之际,极智嘉凭借全球落地能力、技术平台实力与强韧的财务结构,有望引领下一轮智能制造周期,实现长期价值的持续释放。



