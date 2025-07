翼菲科技冲刺港股：轻工业机器人先锋 全栈技术驱动商业化潜力可期

Tuesday, 8 July 2025, 10:52 HKT/SGT Share:

香港,2025年7月8日 - (亚太商讯) - 作为人工智能与实体经济深度融合的重要领域,机器人因其丰富的应用场景与技术发展潜力,正成为资本竞逐的新高地。今年以来,港股机器人板块表现亮眼,吸引众多机器人企业竞相登陆资本市场,市场热度持续攀升。 6月30日,机器人行业又一新锐玩家浙江翼菲智能科技股份有限公司("翼菲科技")向港交所递交上市申请,拟乘行业东风与资本红利,开启高质量增长新阶段。 全栈技术赋能,定义轻工业机器人新高度 翼菲科技的核心竞争力源于其自建的、覆盖机器人核心模块的全栈技术体系。公司创新性地模拟熟练技术工人的作业逻辑,打造出集"脑"(智能决策与精确控制)、"眼"(智能感知与动态追踪)、"手"(高速灵巧与工业精度)、"足"(精确导航与自主避障)四大支柱的完整技术架构,实现四大功能模块从感知到执行的毫秒级协调,显著提升机器人在复杂场景下的运行效率和柔性适应能力。 在这一技术框架的支持下,翼菲科技推出覆盖多个应用维度的机器人产品组合,包括并联机器人(Bat系列)、AGV/AMR移动机器人(Camel系列)、SCARA机器人(Python系列)、晶圆搬运机器人(Lobster系列)及六轴工业机器人(Mantis系列),与自主开发的控制系统与视觉系统协同运作,可有效满足轻工业对高速、高精度的核心需求,构筑了难以复制的竞争护城河。 目前,翼菲科技机器人产品已服务超过千个具体应用场景,广泛覆盖消费电子、新能源、医疗、快消、半导体等轻工业核心领域,为企业用户带来效率、成本与质量的三重跃升,赢得全球行业巨头的广泛认可,客户名单包括全球最大智能手机显示屏供应商、生物活性材料与合成生物学全球领导者、头部新能源车企及国际综合医疗系统巨头等。 业绩稳健增长,全球化布局打开想象空间 得益于产品组合的不断扩展、市场需求的持续增加以及客户基础的快速扩大,翼菲科技营收实现稳健增长。2022-2024年,公司营收从1.62亿元跃升至2.68亿元,复合年增长率28.5%,毛利从4325万元增至7102万元,显示出极强的商业化变现能力。 从收入结构来看,海外市场收入增长动能正逐步释放。2024年,翼菲科技海外收入2550万元,收入占比9.5%。截至2024年底,翼菲科技已在7个国家建立区域代理商网络,业务版图覆盖欧美、拉美及东南亚20多个国家和地区。随着本地化服务体系的持续完善,海外业务有望为公司贡献更大业绩增量。 从行业趋势看,在自动化升级及政策支持的推动下,中国轻工业机器人市场迅速扩张。根据弗若斯特沙利文预测,中国轻工业机器人市场预计至2029年将达到人民币438亿元,2025年至2029年的复合年增长率为16.3%。而中国轻工业机器人解决方案市场增速更高,预期同期复合年增长率将达到19.5%,于2029年升至1710亿元。与此同时,供应链本土化进程推动国产替代需求强劲释放,为本土头部企业带来确定性成长机遇。 翼菲科技以自主可控的全栈技术体系与针对性极强的产品组合,精准卡位轻工业机器人蓝海,形成差异化竞争优势。更为关键的是,公司持续攀升的业绩表现已充分验证其技术落地能力,而头部客户背书、海外布局初具规模也为其打开更广阔的成长空间。随着国产替代趋势加速,产业智能化升级红利释放,翼菲科技有望在行业竞争中持续扩大领先身位,释放更具潜力的成长曲线。



