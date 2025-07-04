GIIS新加坡校区15名学生在2025年IBDP考试中荣登世界榜首及近满分成绩

新加坡, 2025年7月7日 - (亚太商讯) - 在国际学术卓越方面的又一次有力印证中，全球印度国际学校（GIIS）SMART校区宣布其2025届国际文凭大学预科课程（IBDP）学生表现优异，共有15名学生在刚刚公布的考试成绩中成为世界榜首及近满分得主。



其中三名学生——Jitisha Arora、Bhakti Birla 和 Bharunishree Manikandan——在2025年5月举行的IBDP考试中取得满分45分，荣获世界榜首称号，跻身全球最高分学生之列。

这项辉煌成就还体现在该校整体平均分达到37.2分，远超全球IB平均水平。此外，还有12名学生获得近满分44分，另有9名学生取得43分，展现出整个年级一贯的高水平学术表现。

值得注意的是，超过36%的学生获得40分及以上成绩，而70%的学生得分在35分或以上，进一步巩固了本届毕业生的学术实力。

本次考试于2025年5月举行，成绩于7月5日由总部设于瑞士的国际文凭组织（IB Organisation）公布。

GIIS SMART校区高级校长Melissa Maria女士对学生的成就表示自豪，称这归功于他们的毅力与热情，以及面对挑战时坚定不移的精神。她说：“这些成绩不仅反映了学生的辛勤努力，也体现了我们教职团队的通力合作，以及家长社群的支持。”

本届学生的平均单科成绩为5.8分（满分7分），在IB核心科目——知识理论（TOK）、拓展论文（EE）及创造、行动与服务（CAS）方面也取得了**平均2.6分（满分3分）**的优秀成绩。此外，近47%的学生在EE中获得A等成绩，45%的学生在TOK中获得A等成绩，展现了他们在独立研究和批判性思维方面的深度。

全球学校集团（GSG）主席兼联合创办人Atul Temurnikar先生对学生们表示祝贺，并表示：“2025届IBDP学生的成功再次印证了我们的信念：只要有正确的支持体系、个性化的学习策略和坚实的价值观基础，每一个孩子都能实现全球卓越。”

关于GIIS和GSG

全球印度国际学校（GIIS）隶属于全球学校集团（GSG），于2002年在新加坡成立，旨在满足全球外籍家庭的教育需求。自成立以来，GIIS已发展为一个领先的国际学校网络，在五个国家拥有17个校区，提供CBSE、IB、IGCSE等多种课程体系。

位于新加坡榜鹅的GIIS SMART校区是一所配备21世纪教学设施的先进机构，以数字化创新与全人教育模式著称。它是GSG在全球11个国家超过64个校区网络的一部分，服务于来自70多个国家的超过45,000名学生。

GSG旗下学校秉承学术卓越、技能导向发展和普世价值的教育理念，在全球范围内荣获超过650项教育质量与创新奖项。其毕业生进入了常春藤联盟高校、伦敦政治经济学院、新加坡国立大学等世界顶尖大学继续深造。

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来源: Global Schools Holdings

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