中国瑞风与河北交投重组项目实现重大进展 新能源主业即将迎来战略升级

香港，2025年7月5日 - (亚太商讯) - 导语：中国瑞风新能源控股有限公司（股票代码：00527.hk）（以下简称"中国瑞风"）与河北交通投资集团有限公司（以下简称"河北交投"）的重组项目迎来关键性突破。继2024年1月26日签署的10.4亿人民币股票及可转股债券认购协议后，在中国瑞风于2024年6月21日所刊发的公告的基础上，河北交投进一步将河北承德市30万千瓦风电和20万千瓦光伏项目的50%股权转让给中国瑞风。这一举措不仅强化了中国瑞风在新能源领域的核心竞争力，还为未来更多项目注入埋下伏笔，标志着公司开启高质量发展新篇章。

项目背景：重组框架奠定合作基础

河北交投与中国瑞风的战略重组始于2023年初，作为河北省属地方国企改革与新能源产业大力发展的重要一环。2024年1月26日，随着双方将近一年的前期各项准备工作的完成，双方正式签署了具有里程碑意义的一揽子协议，由河北交投牵头，联合两家港元基金，以合共约13亿人民币认购中国瑞风新发行的股票及可转股债券，其中河北交投认购10.4亿元人民币。待认购事项完成后，河北交投将成为中国瑞风的控股股东。此次交易于2024年6月21日刊发正式公告。本次重组既是大幅强化了中国瑞风的资本结构和投资开发实力，同时也是明确了河北交投领导中国瑞风加速发展新能源主业的领导地位，为后续新增项目的开发建设提供了强大动能。此次重组双方响应了国家"双碳"战略，为实现河北省新能源强省的目标奠定坚实的基础。

最新进展：资产注入强化主业动能

根据双方签署的一揽子协议，河北交投于2025年5月16日与中国瑞风签署正式股权转让协议，以675万元人民币的代价，由中国瑞风收购河北交投德能能源有限公司（以下简称"交投德能"）的50%的股权，并成为交投德能的第一大股东。

交投德能成立于2022年，由交投集团全资持有，拥有平泉德佑的30万千瓦风电以及围场德佑20万千瓦光伏项目。上述两个新能源项目与本集团旗下红松风电一样，均位于河北省承德市，作为河北交投首批集中式新能源项目，德润及德佑均已于2024年开工，主体工程接近尾声，已实现部分并网并于2025年开始产生收入，预计本年度内可实现全容量并网。 根据经中国审计师出具的审计报告显示，截至2024年末，德润及德佑已形成总资产近22亿元人民币，预计项目整体完工后总资产将达至近30亿元人民币。

此次交投德能的股权转让，是双方重大重组事项推进的里程碑事件，意味着河北交投不仅只是注入资金投资控股中国瑞风，更是有意将中国瑞风打造成河北交投新能源主业发展的核心平台。

未来展望：开启增长新周期

中国瑞风与河北交投的重组项目，从资本认购到资产注入，一揽子的交易标志着交易双方从股权到新能源产业的同步整合与深化。交投德能项目股权的注入，不仅强化了公司主业势头，还为未来的快速增长奠定坚实的基础。中国瑞风有望在河北交投完成控股后，以坚定的步伐，开启公司绿新能源产业发展的新纪元。

中国瑞风新能源控股有限公司（「瑞风新能源」）连同其附属公司（统称「本集团」）是香港联交所主板上市公司，股票代码(00527.HK)。瑞风新能源是中国华北地区领先的新能源企业，以风力发电的开发营运为主营业务，并积极投资光伏发电和电网侧独立储能等清洁能源领域。本集团附属公司河北红松风力发电股份有限公司（「红松风电」）于2001年开始风力发电业务，是中国成功开发和营运风电场之先驱企业之一。

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