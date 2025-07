Friday, 4 July 2025, 15:14 HKT/SGT Share: 百望股份联合零一万物:构筑产业大模型落地的“中国范式”

香港,2025年7月4日 - (亚太商讯) - 近日,数据智能领军企业百望股份与AI 2.0大模型独角兽零一万物在香港正式签署战略合作协议。零一万物创始人、CEO李开复博士,零一万物联合创始人马杰,百望股份创始人、董事长陈杰,百望股份CEO付英波签约仪式。 这场战略合作的背后,直指中国产业智能化升级最迫切的命题 - 如何让大模型技术走出实验室,真正点燃实体经济的"核聚变"? 产业燃料×超级引擎:破解AI落地世纪难题 当基础大模型能力逼近人类专家水平,企业端却仍深陷"部署难、应用难、定制难"的落地困境。百望股份与零一万物的战略携手,正是瞄准这一关键痛点展开破局: 百望股份注入"产业燃料":百望股份为中国石油、工商银行、中核集团、中国平安等超2600家大型企业集团、超2800万成长型用户提供数字化解决方案和数据资产运营解决方案,涵盖金融、保险、制造、能源、电商、生活服务等多个行业。覆盖超千万企业的实时交易、财税、供应链数据链,累计处理超千亿级高价值产业动态,这是训练行业智能体的稀缺资源库。 零一万物提供"超级引擎":通过自研"万智企业大模型一站式平台",以轻量化架构实现高性价比的私有化部署与场景定制,让AI深度融入企业核心决策流。 "不做AGI空想家,做产业铺路者。"付英波在现场的宣言,道出双方合作的务实基因。李开复则预言:"2025年将成为AI-First应用爆发元年,企业需求正从'是否用AI'转向'如何深度用AI'。" 产业+AI:智能体重构千亿级场景 百望股份与零一万物此番合作,将共研全场景大模型解决方案:基于百望股份在金融、物流、电商等多领域的优势,以及零一万物领先的产业大模型部署能力和性能卓越的企业级解决方案,合力打造覆盖多个重点行业的垂直模型,让行业智能体成为企业的标准配置,显著提升运营效率与合规性。 在落地路径上,双方选择以金融行业为突破口,将技术势能转化为真实生产力: 在传统的风控体系中,往往需要人工收集和分析大量数据,这不仅耗时耗力,还容易出现判断偏差。百望股份自研的金融风控智能体,则带来了另一个维度的突破,通过整合企业的经营数据、行业数据和外部市场信息,智能体能够构建全方位的风险评估模型,帮助银行降低违约率,指导企业优化财务结构。这些实践已在百望股份庞大的客户群中得到验证。 双方合作后,将继续深化共研金融数据行业大模型,打造风控与营销"双引擎",共同助力金融机构实现"千人千面"服务。 打造产业智能体生态:构筑"中国范式" 百望股份的愿景远不止于单点突破,基于连接2800万企业的网络效应,一个更宏大的蓝图正在展开: 构建场景化智能体矩阵:百望并非等待通用大模型成熟后才投身其中,而是率先在自身优势领域孵化场景化智能体应用,以数据反哺技术、以技术优化模型。百望股份服务了超2800万客户,基于高质量数据和真实业务场景,创新推出交易管理智能体、经营决策智能体和金融业务智能体等产品矩阵,覆盖票据处理、财税风险、金融营销、金融风控、全球合规等场景。帮助企业释放数据价值,形成数字生产力,助力产业实现智能化升级。这些产品以数据为基石,紧密贴合行业痛点,展现了百望股份在AI落地上的独特优势。 打造开放技术生态圈:百望股份一直致力于打造连接千万级企业的智能体协作网络。其数据智能平台本身就在扮演一个庞大的"企业行为连接器"角色,天然具备支持智能体间协同工作的基础架构。目前,百望股份相继发布与华为、沐曦、阿里云、火山引擎、第四范式、香港科技大学以及找钢网、同程、玉柴等业内领军者的合作动态,范围覆盖芯片硬件方、大模型提供方及各产业龙头,形成了自己的AI生态联盟,在推进"AI+产业"发展的路径上完成蓄能。 确立安全落地范式:作为国家税务总局金税三期、金税四期的核心承建商,国家公共数据资源登记平头台技术支持单位,财政部、交通运输部、国家市场监督管理总局相关项目的支持单位或试点单位,百望股份长期服务于国家数字基础设施建设,形成了业界领先的数据隐私保护机制,通过多方安全计算、可信执行环境等技术,构建立体全栈式防护体系,确保全景数据共享与隐私保护,为大模型处理敏感财税、交易数据筑牢防线。 百望股份的战略图谱清晰呈现了AI2.0时代的企业智能化路径:数据资产化 → 场景智能化 → 智能体产品化 → 生态平台化,这也为中国企业提供了系统化解决大模型落地的"可靠范本"。 这场合作被赋予了超越商业的意义。"我们正以数据为基、场景为锚、大模型为引擎、智能体为触手,探索中国产业AI的深度赋能路径。"付英波强调。 在AI大规模落地的历史性窗口期,百望股份凭借深厚的场景积累、前瞻的智能体布局和开放生态,正为千行百业铺设一条通往智能时代的坚实之路。



