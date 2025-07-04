翼菲科技拟赴港上市：强劲研发与丰富产品矩阵打造坚固护城河

香港，2025年7月3日 - (亚太商讯) - 近年来，工业机器人行业蓬勃发展，市场潜力持续释放，展现出巨大的增长空间与广阔的发展前景。为精准把握这一历史机遇，浙江翼菲智能科技股份有限公司（以下简称"翼菲科技"）积极布局，于近日以18C特专科技资格向港交所正式递交了上市申请，拟赴港IPO。

据悉，翼菲科技是中国领先的综合性工业机器人企业，专注于工业机器人的设计、研发、制造及商业化，并提供机器人综合解决方案，是一家极具创新力和成长潜力的优质企业。

强大全栈自主研发能力 构筑坚实企业壁垒

在研发与技术实力方面，翼菲科技构建了全栈机器人架构，紧密围绕熟练技术工人所具备的四大核心功能-"脑"、"眼"、"手"、"足"进行设计。其中，"脑"负责智能决策，"眼"负责环境感知，"手"负责精确操控，"足"负责自主移动及避障。这四大功能相互协同，实现了从感知到执行的毫秒级协调，为机器人在复杂环境中的高效运作提供了强大支撑。凭借先进的环境适应能力和自主学习功能，其亦为下一代智能机器人的规模化商业部署奠定坚实基础。

翼菲科技雄厚的技术实力得益于一支由202名机器人行业专家及工程师组成的顶尖研发团队，该团队规模占公司总员工数的38%以上。同时，公司积极与清华大学、浙江大学、山东大学等知名高校及科研机构开展深度合作，进一步提升研发水平与创新能力。截至最新统计日期，公司已持有271项获授权专利，其中发明专利36项、实用新型专利222项，以及79项软件著作权，为公司构筑了坚实的知识产权壁垒，有力保障了其在市场竞争中的优势地位。

丰富多元产品组合 持续助力客户智能化转型

在产品组合方面，翼菲科技精心打造了一套全面且先进的工业机器人产品组合，产品组合涵盖并联机器人（Bat系列）、AGV/AMR移动机器人（Camel系列）、SCARA机器人（Python系列）、晶圆搬运机器人（Lobster系列）及六轴工业机器人（Mantis系列），并具备自主研发的核心技术 - 控制及视觉系统（Gorilla及Kingkong系列）。

依托丰富的机器人产品组合，公司进一步为客户提供了基于智能自动化系统的综合机器人解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，结合公司不断扩充的专用工艺包库，这些机器人产品和解决方案能够应对跨多个行业领域的1,000多个具体客户应用场景，基本覆盖了轻工业的所有应用场景，不断助力客户智能化转型。

客户群优质庞大 服务网络不断扩张

多样化的產品組合及強勁的技術實力，讓翼菲科技積累了龐大而優質的客戶群。根據弗若斯特沙利文報告，公司的客戶包括知名行業領先企業，例如一站式精密製造解決方案的全球領導者、生物活性材料及合成生物學領域的全球領導者、全球最大的微型聲學設備供應商，以及全球最大的新能源汽車製造商。公司與這些客戶長期穩定的合作關係，將為公司的未來業績增長提供源源不断的动力。

同时，翼菲科技拥有强大的一站式交付能力，不仅涵盖机器人本体和配件，还为各行各业的各种应用场景提供从项目咨询、定制解决方案设计、按个案选配设备选型到现场安装及售后服务的端到端支持。

此外，为进一步扩张业务版图，翼菲科技已经建立起全球销售和服务平台，在中国，公司的发展尤为迅猛，截至最后实际可行日期，建立了14个销售服务中心，且客户群覆盖28个省、自治区及直辖市，以促进公司向客户进行直销。2022年、2023年及2024年，公司分别服务了69家、158家及275家直销客户，充分展示了公司的业务拓展能力。在海外市场，截至2024年12月31日，公司已在七个国家聘请了地区服务代理商，支持出口到欧洲、北美、拉丁美洲和东南亚的20多个国家和地区，为公司的国际化发展筑牢根基。

业绩显著增长 未来发展潜力十足

财务方面，近年来，翼菲科技的营收取得了显著的增长，于2022年、2023年及2024年，公司的收入分别为人民币162.2百万元、人民币201.2百万元及人民币268.0百万元。毛利分别为人民币43.2百万元、人民币36.9百万元及人民币71.0百万元，彰显公司在市场拓展和业务运营方面的卓越成效。

从行业发展视角来看，在自动化升级与智能制造政策的有力推动下，中国工业机器人市场正呈现出蓬勃发展的态势，市场规模迅速扩张，根据弗若斯特沙利文报告，按收入计，中国工业机器人市场由2020年的人民币316亿元增长至2024年的人民币568亿元，复合年增长率为15.8%。随着下游应用场景及市场需求持续扩大，预计至2029年市场规模将达到人民币1,216亿元，2025年至2029年的复合年增长率为16.7%，具备着巨大的发展潜力与广阔的应用前景。

作为行业内的领军企业，翼菲科技凭借其雄厚的研发实力、卓越的产品质量以及丰富多元的产品组合，已经在激烈的市场竞争中构建了显著的竞争优势。在港上市后，公司有望借助资本市场的强大助力，进一步加速技术研发与市场拓展，持续巩固并扩大其领先地位，从而推动行业迈向新的高度。

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