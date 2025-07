Thursday, 3 July 2025, 15:39 HKT/SGT Share:

来源 uSMART uSMART盈立证券全球版图再提速:稳坐“港资科技券商No.1”*

香港,2025年7月3日 - (亚太商讯) - 由周大福控股战略入股的港资科技券商领军者盈立证券(uSMART Securities)近日在香港中环环球大厦外墙投放巨幅品牌广告,"港资科技券商No.1"的标语熠熠生辉(见下图),强势宣告其市场定位与锐意进取的决心。此次品牌升级之际,盈立证券同步推出一系列重大业务进展与创新服务,展现其全速拓展全球市场、平台产品升级、深化科技赋能、服务多元客户群体的综合实力。 一、中环巨幕,实力见证领先地位 uSMART 盈立证券此次选择在中环这个香港金融中心的核心区域投放巨型广告牌,不仅提升品牌形象,更彰显其对自身实力和市场地位的绝对自信。广告牌的黄金位置和醒目设计,将盈立证券的品牌形象深入人心,进一步巩固其在香港金融市场的领导地位,并向全球传递其蓬勃发展势头。 (图源:中环环球大厦外墙广告牌实地拍摄) 二、极致客户体验:终身免佣**,普惠专业交易 盈立集团始终致力于降低投资门槛,提升服务价值:"Trader账户"颠覆交易体验:面向香港及新加坡居民推出划时代的"Trader账户",提供终身免佣股票交易特权。此举大幅降低长期投资者的交易成本,树立行业服务新标杆。 三、战略布局:12家分行,强化本地服务网络 盈立集团凭借先进的科技平台、全面的产品线和优质的客户服务,迅速崛起。2025年已在上环、落马洲口岸和西九龙高铁站设立分行,覆盖陆路出入境和高铁枢纽客群。计划于今年内在荃湾、尖沙咀、铜锣湾等核心商圈增设分行,香港门店总数将增至9家;同时,集团在新加坡开设3家分行,全年门店总数将达到12家,全面强化区域服务网络,拉近与本地客户的距离,提供更贴心的服务。 四、全球化布局:曼哈顿新址,进军国际金融中心 在全球化布局方面,集团旗下的美国办公室正式乔迁至世界金融心脏 - 纽约集團曼哈顿城中心。选址Madison Avenue与East 50th Street交汇处,地处黄金地段,将专注于对接对冲基金、家族办公室及拟赴美上市企业,提供机构经纪、资产配置和投行咨询等专业服务。近期,盈立证券作为关键服务提供商,助力Enigmatig Limited (EGG.US) 在美国资本市场成功上市,充分展现其国际投行业务实力。 五、科技驱动,引领智能投资新时代 盈立集团持续加码科技投入,核心举措包括: 1.AI功能重磅上线:推出全新AI智能分析工具,整合大数据分析与机器学习,为投资者提供市场信息整理,协助了解市场走势,帮助提升决策效率与精准度。 2.开放生态,赋能机构:推出业界领先的完整API解决方案,无缝对接股票、期权、期货等多资产类别,为量化交易机构提供一站式、高性能的自动化交易接入平台,满足专业机构的复杂策略需求。 六、机构业务高速增长,树立金融服务新标杆 1.盈立证券机构业务规模飙升,实现里程碑式突破:凭借卓越的交易执行能力、创新的产品设计及稳健的风控体系,直至目前为止,盈立证券已与800家机构客户合作,成为专业机构投资者在亚洲地区的优选合作伙伴。 2.家族办公室服务首选:凭借在跨境财富管理领域的专业优势,盈立证券已成为众多家族办公室(Family Office)的信赖之选。目前,超过100家知名家办选择盈立作为其外部资产管理人(EAM),携手为超高净值客户提供涵盖全球资产管理、投资移民规划税务优化等在内的一站式财富传承与综合解决方案。 3.投资移民首选,提供财富传承及税务规划解决方案:对于计划进行香港及海外投资移民的客户,uSMART盈立证券提供专业的财富传承和税务咨询服务,协助客户妥善管理资产。凭借对全球税务环境(特别是 CRS 共同申报準则)的深刻理解以及丰富的跨境资产配置经验,成为投资移民客户的理想伙伴公司。 展望未来 盈立证券香港市场部总监 Carrie Wong 表示:"中环巨幕的投放,不仅仅是一次品牌宣传,更是盈立证券立足香港、深耕亚洲、放眼全球的雄心壮志的体现。我们以香港、新加坡和美国为核心枢纽,构建一个辐射全球的综合性金融服务平台。未来,我们将继续以科技创新为驱动,以客户需求为导向,为个人投资者和机构客户提供更优质、更全面的服务。" *"港资科技券商No.1"是取自捷利金融云截至2025年5月为止连续超过一年数据,uSMART 盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

**优惠受条款约束 传媒查询: 谢雪盈 Charmaine Tse

6686 2460

charmaine.tse@usmart.hk



话题 Press release summary



部门 金融, Trade Finance

