翼菲科技递表港交所 以全栈技术领跑轻工机器人赛道

香港,2025年7月3日 - (亚太商讯) - 港股再迎「18C章」公司。2025年6 月30日,工业机器人企业浙江翼菲智能科技股份有限公司(「翼菲科技」)以18C特专科技资格,向港交所递交上市申请,拟赴港IPO,农银国际担任独家保荐人。 在18C章程下,翼菲科技的领航资深独立投资者为宽带资本和清控银杏;资深独立投资者为常春藤资本、春华资本、国科盈峰、佳士科技、七晟资本和峰瑞资本;此外,翼菲科技的投资方还包括玉环国投、钧源资本、飞图创投、信中利资本、初心资本、吾同投资、可可资本、源渡创投、启迪之星等机构。 公开资料显示,翼菲科技深耕轻工行业,专注于工业机器人的设计、研发、制造及商业化,并提供机器人综合解决方案,是中国领先的综合性工业机器人企业。根据弗若斯特沙利文报告,按2024年收入计,在中国专注于轻工行业的工业机器人及相关机器人解决方案供应商中,翼菲科技为排名第五的国内企业,同时公司也是中国少数具备规模化工业机器人及相关解决方案全面覆盖能力的机器人企业之一。 强大的内部研发能力及深厚的技术积累,是翼菲科技奠定领先市场地位的核心。据了解,公司创新性围绕熟练技术工人的四大核心功能 - 「脑」、「眼」、「手」及「足」,构建起全栈机器人架构,以实现智能决策、环境感知、精确操控及自主移动能力,并达成从感知到执行的毫秒级协调,形成公司产品的紧密协同且可扩展的的技术基底。截至最后实际可行日期,公司持有271项专利,包括36项发明专利及222项实用新型专利,以及79项软件著作权,构筑强大的竞争壁垒。 依托强大的技术实力,翼菲科技针对轻工行业构建起全面的产品矩阵,涵盖并联机器人(Bat系列)、 AGV/AMR移动机器人(Camel系列)、 SCARA机器人(Python系列)、晶圆搬运机器人(Lobster系列)及六轴工业机器人(Mantis系列)等。同时,公司还基于产品组合,提供基于智能自动化系统的综合机器人解决方案,以应对智能制造中的特定应用场景。 凭借该等全面产品矩阵以及综合机器人解决方案,翼菲科技可全面满足1,000多个具体客户应用场景的使用需求,基本覆盖轻工业的所有应用场景,助力客户生产力水平提升、生产成本降低及产品质量改善,收获了全球客户认可。目前,翼菲科技已积累了广泛且优质的客户组合,产品远销远销欧美、东南亚等20多个国家和地区。​ 财务数据显示,2022至2024年,翼菲科技收入从人民币162.2百万元增至人民币268.0百万元,复合年增长率为为28.5%,毛利从人民币43.2百万元增至人民币71.0百万元,复合年增长率为28.2%,均呈现出良好的增长态势。 在自动化升级及智能制造政策支持的推动下,中国轻工机器人市场将快速增长。此次赴港上市,翼菲科技计划将募集资金用于工业机器人技术的开发、生产线开发及产能建设、发展海外业务网络、供应链上下游的投资等用途。相信在资本助力下,翼菲科技将进一步强化其市场领先优势,把握行业增长机遇,为全球轻工业智能化转型注入新动力。



