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Wednesday, 2 July 2025, 17:40 HKT/SGT
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来源 Baguio Green Group Limited
碧瑶赢得海事处香港东部水域海上清洁合约总值港币约1.5亿

香港，2025年7月2日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（「碧瑶」或「集团」；股份编号：01397.HK）欣然宣布，集团成功中标香港特别行政区政府（「政府」）海事处一份为期三年总值港币约1.5亿的「香港东部水域海上垃圾清理及处理服务」合约。

此合约标志着碧瑶的服务版图，成功由陆地策略性拓展至海洋，为集团业务发展的重要里程碑，进一步巩固其在香港综合环境服务市场的领导地位。

根据合约，碧瑶将自2025年10月1日起，于香港东部水域（包括但不限于维多利亚港、中环、上环、铜锣湾、尖沙咀、油麻地、长沙湾、筲箕湾、观塘、西贡、吐露港及大埔等地区）提供全面的海上清洁及船只生活垃圾收集服务。

获得此合约，代表市场充份肯定碧瑶成立45年来的卓越表现。集团将其陆上废物管理的专业标准与营运效率无缝延伸至海上，致力守护香港珍贵的海洋生态环境，为市民及全球旅客呈现一个更洁净、更美丽的维多利亚港。维多利亚港不仅是香港作为国际大都会的标志，亦是政府推动盛事经济的核心舞台。多项国际盛事，如烟花汇演、无人机表演及香港国际龙舟邀请赛等，均于维港举行。集团将透过其专业服务，为合约涵盖的维多利亚港各项盛事提供关键的环境支持，进一步提升香港的国际形象。

集团将持续推动绿色科技创新，积极探索更高效、更环保的技术方案，以支持香港迈向智慧城市的发展目标，致力营造更洁净、更宜居的生活环境，并持续为股东及香港社会创造长远价值。

碧瑶绿色集团简介

碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK）成立于 1980 年，为香港最大的综合环境管理方案供应商之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、绿色产品、园艺绿化工程及害虫防治等。集团应用最新科技，提供创新环境解决方案，为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进集团的可持续发展，为了更绿的明天，实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。

如有垂询，请联络

碧瑶绿色集团有限公司 投资者关系部

电话: (852)2541 3388 电邮:ir@baguio.com.hk



话题 Press release summary

部门 金融, 环境, ESG, 业务
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