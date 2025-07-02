香港，2025年7月2日 - (亚太商讯) - 供给端与需求端共振之下，全球机器人市场呈现爆发式增长，被看作是下一个万亿级产业新风口。其中，全球自主移动机器人（AMR）行业龙头北京极智嘉科技股份有限公司（「极智嘉」，股份代号：2590.HK）作为一家真正具备产业穿透力和国际竞争力的机器人企业，正处于这一发展浪潮的前端。

6月30日，极智嘉正式启动港股招股，冲刺「全球AMR仓储机器人第一股」。本次IPO，极智嘉拟全球发售140,353,000股，招股价每股H股16.80港元，招股日期为6月30日至7月4日，预期7月9日上市。

本次IPO发行中共引入4名实力雄厚的基石投资者阵容、累计认购0.913亿美元, 包括保诚旗下Eastspring、专注于中国投资机会的Arc Avenue、雄安机器人、跨境巨头纵腾集团持有的亿格。

作为一家已连续六年占据全球仓储履约AMR市场份额第一的公司，极智嘉不仅在全球机器人市场具有代表性地位，更是港股少见的集「技术落地能力、全球化营收结构、商业化成熟度」于一体的机器人企业。

全球仓储履约AMR行业龙头，具备全要素投资价值

极智嘉的核心价值在于，它已经兑现了「技术产业化+全球市场化」的全链条闭环。

从技术维度看，极智嘉已构建全球领先的通用机器人平台，无缝整合硬件、软件和演算法，支援超5000台大规模AMR集群调度。公司已四次入选RBR50全球机器人Top50创新榜单，技术与商业化实力已获国际权威认可。这种长期技术积累，已构成对行业后来者的高壁垒。

依托先进的技术平台，极智嘉提供以自主移动机器人为核心的一系列AMR解决方案，目前已服务全球40多个国家与地区，部署超过1500个项目，是全球AMR市场全球业务最广泛的、技术体系最完善的公司之一。

从行业地位看，极智嘉自2019年起连续六年位居全球仓储履约AMR市场份额第一。根据灼识咨询资料，2024年全球AMR市场规模约为387亿元，预计到2029年将增长至1621亿元，复合年增长率超33%。在这一快速增长的万亿供应链市场，极智嘉已率先卡位，占据市场主导地位，未来有望深度受益行业发展红利。

财务表现稳健，盈利边界清晰

从财务表现看，极智嘉同样领先行业。数据显示，2024年，极智嘉总收入达24.09亿元人民币，2021年至2024年复合增长率高达45%；整体毛利率为34.8%，毛利复合增长率为118.5%，其中海外AMR业务毛利率达46.5%。

更重要的是，极智嘉正持续压缩亏损。公司经调整EBITDA已从2021年的-6.72亿元收窄至2024年的-2540万元，2024年经调整净亏损率大幅降至3.8%。盈利拐点明确，反映其商业模式的可持续性。不仅营收体量领先港股同类企业，极智嘉的盈利能力亦极具稀缺性。

同时，极智嘉客户结构稳定健康，订单量稳步增长,拥有全球最大客户基础。截至2024年底，极智嘉累计服务客户超过800家，包括60多家为《财富》全球500强企业，客户回购率高达约75%。2024年，公司客户新签订单金额为31.4亿元，可见市场对其解决方案的深度认可。

立足全球，打造机器人产业AMR名片

相较于美国Locus Robotics, 欧洲Exotec等全球AMR玩家，极智嘉是全球AMR业务最广、体系最成熟、也是全球业务规模最大的公司。公司围绕全球客户需求，在全球布局服务站点48个、备件中心13个，形成7X24小时当地语系化服务能力。这种全球交付服务能力，进一步巩固了其全球竞争壁垒。

2024年，极智嘉海外市场AMR收入金额17.4亿元，收入占比达到72.1%，并以46.5%的高毛利率水平，成为公司的盈利增长引擎。

综合来看，相比仍处验证阶段的机器人公司，极智嘉已完成「技术-产品-商业-全球化」的四重穿透，并拥有相对清晰的盈利路径，是港股少有的「可投、能长」的科技制造目标。在AMR赛道成长空间加速释放的当下，极智嘉的价值兑现有望加速。

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