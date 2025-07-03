美国运动品牌 U.S. Polo Assn. 携手 Grupo Pasquini 正式进军巴西

佛罗里达州西棕榈滩和巴西圣保罗，2025年7月2日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn. 作为美国马球协会（USPA）官方品牌，如今欣然宣布正式进军巴西市场，并与当地时尚业领导品牌 Grupo Pasquini 合作。本次扩展进一步巩固了这一受马球运动启发的全球品牌在拉丁美洲的影响力，同时也支持 U.S. Polo Assn. 的全球增长战略，触及更多全新消费群体。

随着 U.S. Polo Assn. 持续拓展其数十亿美元的国际版图，巴西市场的扩展代表品牌全球发展旅程中的全新篇章。凭借其充满活力的零售环境与对生活时尚的深厚热情，巴西自然成为 U.S. Polo Assn. 融合马球运动精神与时尚风格的理想落脚点。巴西首发系列将呈现男女皆宜、经典且百搭的服装款式，既致敬马球传统，又融入现代与亲民的设计语言。

USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 在巴西这一拉丁美洲最大且最具影响力的市场之一推出，对我们的全球品牌而言是一个重要的里程碑。凭借 Grupo Pasquini 的领导力及其对巴西时尚市场的深刻理解，我们对品牌在当地的长期发展充满信心。”

总部位于圣卡塔琳娜州的 Grupo Pasquini 拥有30年深厚的巴西时尚产业经验，将负责 U.S. Polo Assn. 在巴西全国的多渠道拓展。该集团在男装与多品牌分销领域的卓越表现，将有助于品牌通过批发渠道、自营门店、电子商务及多元电商平台，建立稳固的零售版图。

Grupo Pasquini 创始人兼总裁 Raritom Pasquini 表示：“U.S. Polo Assn. 完美契合我们的增长战略。该品牌具备真实性、国际吸引力，以及源自运动文化的强大故事背景，这些元素都将深深打动巴西消费者。”

Pasquini 补充道：“我们很高兴能够将这个与我们共享品质、亲民与创新价值观的生活方式品牌纳入我们的品牌组合中。”

为庆祝品牌正式登陆，U.S. Polo Assn. 将于2025年7月2日在圣保罗瑰丽酒店（Rosewood São Paulo）举办一场仅限受邀宾客的专属活动。宾客将抢先预览新品系列，并参与融合时尚、艺术与音乐的精选节目内容。

活动亮点包括：一场关于巴西时尚与商业趋势的圆桌论坛，以及由本地艺术家 Polly 带来的现场艺术创作。活动还将呈现多场现场音乐表演，以最道地的巴西风格庆祝品牌亮相。

Grupo Pasquini 计划在圣保罗、里约热内卢、贝洛奥里藏特、弗洛里亚诺波利斯与阿雷格里港等主要城市开设实体门店，并结合强大的全渠道零售战略，打造全国消费者皆可享有的一体化品牌体验。

此次品牌落地标志着 U.S. Polo Assn. 全球发展历程中的又一重要里程碑。品牌持续拓展其成功版图，将马球运动的精神带给全球超过190个国家的粉丝与消费者。

关于 U.S. Polo Assn. 与 USPA Global

U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（USPA）的官方品牌，该协会成立于1890年，是北美最大的马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立135周年，持续从体育中汲取灵感。U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并通过逾1,100间品牌零售店及数千个销售点，在全球超过190个国家提供男装、女装、童装、配饰与鞋类产品。

通过与美国 ESPN 及印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。

据《License Global》报道，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、NBA 和 MLB 并列。此外，该品牌亦因其在全球及数字市场的成长，获得多项国际奖项肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。

欲了解更多信息，请访问 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。

关于 Grupo Pasquini

Grupo Pasquini 拥有超过30年时尚产业经验，是巴西市场的领导品牌之一，其品牌组合涵盖多个知名品牌，包括 Acostamento、ACT 和 Inblanche。集团总部位于圣卡塔琳娜州，拥有占地16,000平方米的自有工厂，并在全国建立了坚实的多渠道零售网络，包含超过4,000家多品牌零售合作伙伴、自营门店、电子商务平台，以及持续增长的加盟体系。于2025年，Grupo Pasquini 成为 U.S. Polo Assn. 在巴西的官方合作伙伴，进一步巩固其在“亲民精品时尚”市场的领导地位。该集团以三大核心理念为驱动力：创新、运营效率，以及有结构的拓展战略。欲了解更多信息，请访问： www.grupopasquini.com

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SOURCE: U.S. Polo Assn.

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