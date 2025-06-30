Eagle Football Holdings 支持里昂奥林匹克俱乐部的领导层变动

佛罗里达州棕榈滩花园, 2025年6月30日 - (亚太商讯) - Eagle Football Holdings Limited 今日确认，支持其子公司 Eagle Football Group（法国）以及里昂奥林匹克俱乐部即将进行的领导层变动。

Eagle Football Holdings 董事长兼大股东 John Textor 以其作为里昂奥林匹克俱乐部唯一董事及唯一股东代表的身份，今日任命 Michael Gerlinger 为总经理（首席执行官），并任命 Michele Kang 为董事会主席兼总裁。Textor 先生已辞去在里昂奥林匹克俱乐部的领导职务，将其职位让予 Kang 女士和 Gerlinger 先生。

Michele Kang 同时也是 Eagle Football Holdings 的主要股东，自 2023 年起担任里昂奥林匹克董事会成员。她现被任命为董事会主席兼总裁，将积极支持俱乐部高管团队的工作，包括主导俱乐部向法国国家足球财政监管机构（DNCG）提起上诉的程序。

Michael Gerlinger 目前担任 Eagle Football 的首席体育官，现被任命为里昂奥林匹克俱乐部的总经理。他是欧洲足坛管理领域广受尊敬的人士，拥有逾二十年的治理、监管事务和体育运营经验。

Textor 先生仍将担任 Eagle Football Holdings（英国）的董事长、首席执行官兼大股东，并继续作为 SAF 博塔弗戈（巴西）、里昂奥林匹克俱乐部（法国）、水晶宫足球俱乐部（英格兰）以及 Daring Brussels（比利时）的主要所有人。今后在日常事务中，他将重新聚焦于 SAF 博塔弗戈、Daring Brussels 以及 Eagle 在英国的俱乐部收购战略。

董事长兼首席执行官 John Textor 表示：

“我为 Eagle Football 在全球取得的体育成就感到无比自豪——无论是在巴西、法国还是英格兰，我们都赢得了历史性的联赛冠军、杯赛冠军和赛事资格。然而，若想在场外同样行之有效，我们的管理方式显然需要作出改变。”

谈到里昂奥林匹克俱乐部时，他说：“我们的每一家俱乐部以及其所在社区，都理应拥有根植当地、且能应对竞技与非竞技挑战的领导团队。众所周知，Michele 是执掌 OL 的最佳人选，我为我们的社区能迎来她的领导而深感欣慰。”

他补充道：“就个人而言，我真心期待自己在欧洲的日常管理事务得以减少，以便专注于那些能让我们充分自主运营俱乐部的市场——投资、创新、发展并参与竞争。里昂在 Michele 的带领下前景光明，而我将把重心放在 Botafogo、Daring Brussels，以及我们在英格兰的下一家俱乐部。”

关于 Eagle Football Holdings Limited

受足球启发 以足球驱动……远不止足球

Eagle Football 是一家体育、娱乐与科技公司，通过其遍布全球的标志性足球俱乐部及相关资产，与全球观众互动。公司是 SAF 博塔弗戈（巴西和南美现任冠军）、里昂奥林匹克俱乐部（法国多届冠军）、水晶宫足球俱乐部（2025 年足总杯冠军）以及 Daring Brussels 的主要股东。

凭借我们的俱乐部组合、充满激情的全球受众，以及作为球员首选目的地的地位，我们的愿景是打造世界领先的足球相关企业。我们始终相信，俱乐部的受众比俱乐部本身更具价值；因此，我们可扩展的娱乐与科技战略旨在将可服务市场扩大到传统足球俱乐部难以触及的范围之外。我们的使命是通过成为球员、俱乐部、球迷、社区以及这项伟大运动的拥护者，为股东创造价值。

查询:

Eagle Football Holdings Limited

www.EagleFootball.com

press@eaglefootball.com

来源: Eagle Football Holdings Limited

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network