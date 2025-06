Monday, 30 June 2025, 18:00 HKT/SGT Share: 云知声正式登场 AI变现能力与场景拓展受资本追捧

香港,2025年6月30日 - (亚太商讯) - 随着大模型从「研发竞赛」逐步走向「落地比拼」,市场对AI领域的关注度大幅提升,资本市场积极寻找AI发展带来的新投资机会,包括大模型、基础芯片以及AI在各行各业的落地应用。 在这一背景下,港股市场正加速成为优质AI企业的资本集结地。 6月30日,云知声智能科技股份有限公司(「云知声」,9678.HK)正式登陆港交所主板,成为香港资本市场中聚焦AGI赛道的代表性企业之一。 此次上市备受中港资金关注,市场视其为AI商业化可行性的重要样本之一。 技术与场景融合,打造AI应用落地样本 云知声成立于2012年,起步于语音识别与语义理解,早期便参与语音交互、智能终端模块等基础能力构建。 与单一模型提供商不同,云知声构建了一套从大语言模型训练、平台交付到终端落地的完整AI能力链条。 2023年,云知声推出自研的「山海大模型」,参数规模达600亿,具有生成式多语言及多模态功能,通过动态推理及跨模态数据处理实现人机交互,并结合医疗、交通等领域的行业知识图谱,推动垂直场景语义处理精度提升。 该模型由其自主搭建的Atlas AI基础设施支撑,算力超过184 PFLOPS,拥有超10PB的存储容量,具备动态调度数以千计GPU的并行能力,实现灵活扩容与高效推理。 在场景化应用层面,云知声以基于山海大模型和多模态智能组件的云知大脑为核心,推出了数十款具备市场竞争力的产品与解决方案,全面覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心竞争力。 例如,在深圳地铁20号线,云知声部署的语音售票系统将平均购票时间由15秒降至1.5秒,有效疏导乘客流;在智能医疗领域,其AI解决方案已应用于超过160家医院,助力医疗系统运营效率提升。 迈向价值成长,资本助力模型规模化 这类与业务深度融合的模型应用能力,使云知声在AI「落地难」的行业共性中形成差异化优势,探索出可复制、可扩展的成长路径。 根据公司披露,其于2022至2024年间收入由人民币6.01亿元增至9.39亿元,复合年增长率达25%。 因此在成本结构优化及规模效应持续发挥下,公司经营效率逐步改善,核心财务指标向好,反映其商业模式正持续成熟化,市场预期盈利能力将随业务扩张同步释放。 从行业视角看,中国AI解决方案市场仍处于快速成长阶段。 根据弗若斯特沙利文数据,在经济增长和客户需求不断变化的推动下,中国AI解决方案市场规模预计将从2024年的人民币1,804亿元增至2030年的人民币11,749亿元,2024年至2030年复合年增长率达36.7%。 其中,日常生活与医疗场景被视为最具爆发潜力的垂直领域。 云知声多年深耕这两大板块,已积累稳固客户基础与品牌认知,有望随行业红利释放进一步扩大单客价值与客户黏性。 良好的发展前景亦吸引资本持续加码。 本次上市,云知声获得商汤(0020. HK)、臻一资管、润健股份(002929. SZ)合计认购约9,550万港元股份。 在此之前,亦获得启明创投、挚信资本、盘古创投、中网投、京东、中电健康基金、中金、360、高通等机构投资,产业链资源与资本网络高度协同,进一步增强其市场穿透力与产业联动能力。 随着AI进入新一轮应用红利期,云知声有望借助资本力量,不断释放模型平台价值,形成技术与现金流双轮驱动的长期成长曲线。 其在AGI赛道的进一步表现,备受市场期待。



