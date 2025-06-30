云知声正式登场 AI变现能力与场景拓展受资本追捧

香港，2025年6月30日 - (亚太商讯) - 随着大模型从「研发竞赛」逐步走向「落地比拼」，市场对AI领域的关注度大幅提升，资本市场积极寻找AI发展带来的新投资机会，包括大模型、基础芯片以及AI在各行各业的落地应用。 在这一背景下，港股市场正加速成为优质AI企业的资本集结地。

6月30日，云知声智能科技股份有限公司（「云知声」，9678.HK）正式登陆港交所主板，成为香港资本市场中聚焦AGI赛道的代表性企业之一。 此次上市备受中港资金关注，市场视其为AI商业化可行性的重要样本之一。

技术与场景融合，打造AI应用落地样本

云知声成立于2012年，起步于语音识别与语义理解，早期便参与语音交互、智能终端模块等基础能力构建。 与单一模型提供商不同，云知声构建了一套从大语言模型训练、平台交付到终端落地的完整AI能力链条。

2023年，云知声推出自研的「山海大模型」，参数规模达600亿，具有生成式多语言及多模态功能，通过动态推理及跨模态数据处理实现人机交互，并结合医疗、交通等领域的行业知识图谱，推动垂直场景语义处理精度提升。 该模型由其自主搭建的Atlas AI基础设施支撑，算力超过184 PFLOPS，拥有超10PB的存储容量，具备动态调度数以千计GPU的并行能力，实现灵活扩容与高效推理。

在场景化应用层面，云知声以基于山海大模型和多模态智能组件的云知大脑为核心，推出了数十款具备市场竞争力的产品与解决方案，全面覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心竞争力。 例如，在深圳地铁20号线，云知声部署的语音售票系统将平均购票时间由15秒降至1.5秒，有效疏导乘客流;在智能医疗领域，其AI解决方案已应用于超过160家医院，助力医疗系统运营效率提升。

迈向价值成长，资本助力模型规模化

这类与业务深度融合的模型应用能力，使云知声在AI「落地难」的行业共性中形成差异化优势，探索出可复制、可扩展的成长路径。 根据公司披露，其于2022至2024年间收入由人民币6.01亿元增至9.39亿元，复合年增长率达25%。 因此在成本结构优化及规模效应持续发挥下，公司经营效率逐步改善，核心财务指标向好，反映其商业模式正持续成熟化，市场预期盈利能力将随业务扩张同步释放。

从行业视角看，中国AI解决方案市场仍处于快速成长阶段。 根据弗若斯特沙利文数据，在经济增长和客户需求不断变化的推动下，中国AI解决方案市场规模预计将从2024年的人民币1,804亿元增至2030年的人民币11,749亿元，2024年至2030年复合年增长率达36.7%。 其中，日常生活与医疗场景被视为最具爆发潜力的垂直领域。 云知声多年深耕这两大板块，已积累稳固客户基础与品牌认知，有望随行业红利释放进一步扩大单客价值与客户黏性。

良好的发展前景亦吸引资本持续加码。 本次上市，云知声获得商汤（0020. HK）、臻一资管、润健股份（002929. SZ）合计认购约9,550万港元股份。 在此之前，亦获得启明创投、挚信资本、盘古创投、中网投、京东、中电健康基金、中金、360、高通等机构投资，产业链资源与资本网络高度协同，进一步增强其市场穿透力与产业联动能力。

随着AI进入新一轮应用红利期，云知声有望借助资本力量，不断释放模型平台价值，形成技术与现金流双轮驱动的长期成长曲线。 其在AGI赛道的进一步表现，备受市场期待。

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