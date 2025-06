Monday, 30 June 2025, 17:34 HKT/SGT Share: 「AGI第一股」今日上市 云知声凭硬核实力开启价值增长空间

香港,2025年6月30日 - (亚太商讯) - 随着AI产业由热转实,资本市场正重估AI企业的长期投资价值。 可持续的技术护城河以及明确的落地路径,正成为投资者选择AI公司的关键标准。 其中,云知声以自主可控的技术体系、面向场景的模型产品化能力和持续改善的财务结构,建立起稳固的基本面,可谓是AI产业的「实力派」选手。 6月30日,这家来自中国的对话式人工智能企业正式登陆港交所主板,成为港股 AGI第一股。 根据弗若斯特沙利文的数据,按收入计,云知声为中国第四大AI解决方案提供商,在年度收入超过人民币500百万元的企业中,公司增速行业领先。 技术护城河的核心:自研体系与高密度研发投入 与大量依赖开源模型或外部算力资源的AI公司不同,云知声构建了一套完全自有的AI底层架构。 其Atlas AI基础设施拥有超184 PFLOPS的算力及10PB级存储能力,支持大语言模型全周期训练、推理与迭代。 在AI基础设施支持下,云知大脑的不断进步,助力其技术进步,提供具有强大性能的创新AI解决方案。 其于2023年推出的「山海大模型」覆盖语言理解、内容生成、任务推理等核心能力,具备600亿参数规模,并通过知识图谱强化行业适配能力,已应用于多个场景。 在多个行业测评中,山海大模型以高分位居全球顶级大语言模型,充分展现了其在AI大语言模型方面在中国及全球范围内的竞争优势及领导地位。 技术体系的背后是长期且高强度的研发投入。 招股书显示,2024年度,云知声研发支出为3.70亿元,较2023年增加近三成,收入占比高达39.4%。 这种对研发的战略性坚持,将进一步强化其技术壁垒,也为未来大模型商业化提供了稳定的「基础设施」支持。 场景落地验证,盈利路径逐渐清晰 AI技术能否真正创造商业价值,最终还是要回归于场景落地的实处。 对此云知声已走在行业前列。 以日常生活场景为例,其解决方案已落地于深圳地铁20号线语音售票系统,实现智能售票、人机问答等功能,平均交互时间由15秒缩短至1.5秒,大幅提升用户体验与系统效率。 2024年,云知声日常生活板块收入同比增长27.8%,收入占比达78.8%。 在医疗领域,云知声提供病历语音录入、病历质控审查、医疗保险支付管理等解决方案,2024年已覆盖166家医疗机构。 此外,云知声还通过持续输出API服务、软硬件结合方案、边缘部署模组等方式,实现大模型能力向平台级商业产品的转化,拉近技术与市场之间的路径,提高技术投入的回报效率,也为其后续盈利改善的重要支撑。 云知声持续展现稳健的成长动能,核心财务指标全面向好。 公司于2024年录得收入人民币9.39亿元,按年增长29%,三年复合增长率达25%; 毛利增至人民币3.64亿元,按年升幅达23.8%,三年复合增长率为23.3%。 在产品组合及成本效率同步优化下,盈利质量进一步提升。 数据亦显示,其净利润率表现逐年改善,反映业务模式正持续实现规模效应。 随着大模型应用加速渗透至医疗、政务等高价值场景,市场普遍预期公司有望进一步释放增长潜力,为未来提供更多业绩上行空间。 从资本角度看,云知声此次招股,由商汤科技,臻一资产管理,润建股份组成的基石投资者合计认购金额9550万港元的发售股份,占发售股份总数的三成以上,折射出长线资本对其长期价值的一致看好。 同时,资本背书与资源协同优势也为其后续业务扩张与国际化发展提供了更大空间。 总体来看,云知声通过自主研发大模型、高投入与平台化产品路线,已成功打造了经验证的商业化发展模式。 随着其持续放大平台效应与模型变现效率,云知声有望在AI产业脱虚向实的发展周期中实现长期价值的持续释放。



话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI], Automation [IoT]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



June 30, 2025 18:00 HKT/SGT 云知声正式登场 AI变现能力与场景拓展受资本追捧 June 24, 2025 14:05 HKT/SGT 云知声港股招股:冲刺港股AGI第一股 June 23, 2025 17:20 HKT/SGT 云知声在港招股 AGI独角兽进入IPO冲刺阶段