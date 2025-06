Monday, 30 June 2025, 10:29 HKT/SGT Share: 瑞尔集团公布2025财年业绩报告 - 盈利能力持续提升,AI赋能打造口腔医疗服务新标杆

香港,2025年6月30日 - (亚太商讯) - 瑞尔集团有限公司(「瑞尔集团」或「公司」,连同其附属公司称「集团」;股份代号:6639.HK)宣布截至2025年3月31日止财年(「报告期内」)之经营业绩。 报告期内,面对充满挑战的宏观环境,瑞尔集团展现出坚韧的战略定力。这得益于集团在多个关键领域的高效战略执行:包括数字化AI技术的深度赋能、对老客户群体的持续聚焦、双品牌战略的协同优势以及内部精益运营与成本优化的有效实施。这些举措共同推动了集团财务业绩、业务规模与客户口碑的全面提升,进一步巩固了瑞尔在中国中高端口腔医疗服务领域的领军地位。 截至2025年3月31日止财年,集团录得收入约人民币1,688.4百万元;运营利润显著增长约人民币36.2百万元,同比大幅提升39.4%;净利润亦增至约人民币16.2百万元,同比增长20.5%。运营利润和净利润均实现双位数增长,充分彰显了集团稳健的经营管理能力和可持续性的盈利模式。 AI赋能提升服务质量 聚焦老客户实现业绩韧性 人工智能技术(AI)应用和数字化诊断与治疗正成为口腔医疗领域的主流趋势。报告期内,集团持续强化AI技术赋能,通过AI影像筛查、病例辅助书写、医务质量检查及智能客服等应用,显著提高服务效率和质量,品牌口碑不断增强。为进一步提升品牌影响力,集团创始人邹其芳先生定期开展线上直播互动,围绕企业经营理念、人生哲思及口腔健康科普等多元话题进行分享,触达更多人群,有效提升品牌公众认知度与信任度。 与此同时,集团坚守"医疗为本"的原则,以客户需求为中心,不断提升客户满意度,叠加高水平的医疗团队,集团客户忠诚度持续保持较高水平。于2025财年,集团忠诚客户复诊率达48%,新患者中 21% 由现有客户推荐,反映出客户对服务质量与品牌信任的持续认可。面对行业调整,集团始终聚焦"老客户"管理,凭借稳固的客户忠诚度和高比例的转介绍,有效维系了客户诊疗量,保障了业务的稳定性,并为集团运营效率持续提升及盈利能力显著增长提供了坚实基础。 双品牌战略深化全国布局 业务规模稳步扩大 集团以瑞尔齿科及瑞泰口腔双品牌实现客户群体全方位渗透,进一步巩固市场领先地位。报告期内,集团年度客户服务量接近200万人次,市场影响力持续提升。分品牌来看,瑞尔齿科实现收入约人民币735.4百万元,高端市场优势巩固,客户复购率维持行业领先。瑞泰口腔中端市场加速扩张,实现收入约人民币953.0百万元;期内新增1家口腔医院,总接诊人次达1,453,526人次,同比增长1.4%。 得益于双品牌战略的同步推进,集团业务规模保持稳定。截至2025年3月31日,集团运营118家门店(含11家医院),覆盖北京、上海、广州、深圳等15个核心城市,包括107家诊所(其中瑞尔齿科品牌48家及瑞泰口腔品牌59家)及以瑞泰口腔品牌经营的11家医院, 运营牙椅数量1566张。 医务团队实力增加,服务能力持续提升 专业的牙科医生和过硬的医疗技术是口腔医疗行业实现基业长青的关键。报告期内,集团持续强化医务人才梯队建设,通过多种途径吸引专家型人才。截至 2025 年 3 月 31 日,集团全职牙医团队规模达999人,其中45.3%的全职牙医拥有硕士或以上学历,平均拥有11.5年行业经验,医务团队实力不断增强。值得一提的是,与集团雇佣关系超过五年、十年及十五年的牙医占集团牙医总数的44.3%、16.7%及6.4%,显示出较高的雇员留任率。 与此同时,集团还通过创新合伙人机制的组织架构调整,赋予更多医生决策权并共同参与诊所与医院运营,以此激发团队活力,实现集团业务的再次跃升。报告期内,集团每牙椅的年均接诊量同比增长0.4%,显示了运营效率的持续提升。 战略布局清晰,技术与管理双轮驱动未来增长 近年来,中国出台了一系列政策,鼓励和支持口腔医疗行业健康发展。同时,技术创新与智能化为口腔治疗行业带来新的发展机遇。中长期看,随着生活水平的提高和健康重视度的增强,国内口腔产业规模预计将延续增长。 面对行业的新机遇和挑战,集团已制定的清晰的战略布局,通过多维度构建集团长期竞争力,推动公司可持续发展。具体而言:集团将持续强化AI技术赋能,通过利用数字化手段,进一步提高服务效率和质量;深化合伙人机制建设,释放团队潜能,提高公司整体运营效能;推进大区管理体系,优化资源配置,确保区域市场的高效响应与协同;持续加大医务培训力度,全面提升医务团队的专业技能和综合服务水平。 展望未来,管理层表示:"2025 财年是集团战略落地的关键一年,我们通过技术创新与管理优化,实现了规模与效益的协同增长。未来,集团将继续秉持'诚信、专业、做好人'的价值观,持续提升医疗服务水平和客户服务能力,为更多客户提供高质量口腔健康解决方案,引领行业高质量发展。" 关于瑞尔集团有限公司

瑞尔集团有限公司(以下简称「瑞尔集团」或「公司」)是中国领先的口腔医疗服务集团,业务遍及全国,同时运营瑞尔齿科(领先的高端口腔医疗服务品牌)和瑞泰口腔(中端口腔医疗服务品牌)。 自1999年开设第一家瑞尔齿科诊所以来,公司一直提供各类专业及个性化口腔医疗服务,致力于为患者提供健康、自信的微笑。作为中高端口腔医疗服务的先驱和领导者,公司与客户建立了长期的信任关系,客户满意度高达97%。成立至今,公司在过往十年当中已服务患者约12.3百万人次,且在提高和促进中国公众和消费者对口腔护理和良好口腔卫生的重要性的意识和认识方面发挥着重要作用。



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network