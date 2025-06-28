CEVA携手Windrose测试中国长途电动卡车运输



比利时安特卫普, 2025年6月28日 - (亚太商讯) - CEVA物流大中华区与领先的重型电动卡车提供商Windrose携手，开展在中国部署长途电动汽车（EV）运输的可行性研究。此次合作标志着CEVA在可持续发展承诺上的重要进展，也是其引领物流行业可持续发展的又一创新举措。 在本次合作框架下，CEVA与Windrose已成功完成多次长途电动卡车试运行，包括从广东大湾区至中越边境的广西凭祥的往返行程，以及从深圳至中哈边境的阿拉山口，累计行驶约5,000公里。 根据全球物流排放理事会（GLEC）框架测算，这些试运行平均实现了约55%的碳排放减排（从源头到车轮，WTW）。基于试点成果，CEVA与Windrose将继续在中国境内开展更多测试，深入评估电动车在不同线路及运营场景中的可行性、成本效益和运行效率。作为其战略规划的一部分，CEVA希望通过TIR网络连接东南亚、中亚，甚至延伸至欧洲。 为响应CMA CGM集团到2050年实现净零碳排放的目标，CEVA致力于扩大其低碳车辆车队。CEVA计划在2025年前于地面运输业务中部署1,450辆低碳车辆，并在全球范围内投入运营超过650辆纯电动卡车。为此，CEVA将持续在可持续物流解决方案方面进行创新和投资，进一步巩固其在可持续物流领域的领先地位。 “CEVA致力于引领可持续地面运输的发展，”CEVA亚太及IMECA地区地面与铁路运输副总裁Antonio Pacciolla表示。“我们积极拥抱创新技术，提升物流解决方案，为客户提供低碳运输服务的同时，减少自身碳足迹。这正是我们构想‘更优运输方案’的方式。” “我们很高兴能与CEVA合作。CEVA是物流行业的领导者，以其创新精神和前瞻性思维著称，”Windrose创始人、董事长兼首席执行官韩文表示。“双方都秉持可持续与创新理念。本次合作将助力我们更好地服务市场和货主，提供低碳运输解决方案，并树立可持续物流的新标杆。” 关于CEVA物流 CEVA物流是全球领先的第三方物流服务提供商，致力于通过全球供应链解决方案连接人与产品、供应商与市场。公司总部位于法国马赛，在全球170个国家拥有约110,000名员工和超过1,500个运营设施，提供涵盖合同物流、空运、海运、陆运及整车运输在内的广泛端到端定制服务。2024年，CEVA物流实现营业收入183亿美元。CEVA物流隶属于CMA CGM集团，后者是全球领先的海运、陆运、空运及综合物流解决方案提供商。如需了解更多信息，请访问 www.cevalogistics.com 或联系：media@cevalogistics.com。 关于Windrose Technology Windrose是一家领先的电动重卡解决方案提供商，致力于为物流行业提供零排放且具成本效益的运输解决方案。Windrose是中国首家自主研发并实现从零起步、全流程智能化零排放重型卡车的企业，业务面向包括美国、欧洲、亚洲、大洋洲在内的四大洲全球市场。Windrose由韩文于2022年创立，他是斯坦福大学毕业生，曾任桥水基金与金沙江创投投资人，以及自动驾驶公司Plus的战略与财务总监。如需了解更多信息，请访问 www.windrose.tech 或联系：global@windrose.tech。



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