Friday, 27 June 2025, 22:07 HKT/SGT Share: 「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览开幕

香港,2025年6月27日 - (亚太商讯) - 由发展局和国家文物局合办的「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览今日(六月二十七日)举行开幕礼,明日(六月二十八日)起于香港文物探知馆展出内地及香港出土的唐代重要文物,呈现大唐兼收并蓄、多元开放的盛世风采,并介绍香港在海上丝绸之路的重要角色。 发展局局长甯汉豪在开幕礼致辞时表示,这次展览是香港回归祖国二十八周年庆祝活动之一,亦是发展局与国家文物局在二○二二年签署《关于深化文化遗产领域交流与合作的框架协议书》后,规格最高、规模最大、文物展品数量最多的合办展览,标志着双方合作迈向更高台阶。香港是中外文化艺术交流中心,她殷切期待展览可以把巍巍唐风展现给香港市民,以及来自万里各地的朋友。 出席开幕典礼的其他主礼嘉宾包括国家文物局副局长乔云飞、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室秘书长王松苗、发展局常任秘书长(工务)刘俊杰、中国文物交流中心主任谭平、古物谘询委员会主席许焯权教授和保育历史建筑谘询委员会主席苏彰德教授。 「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览今日(六月二十七日)于香港文物探知馆举行开幕礼。图示发展局局长甯汉豪(中)、国家文物局副局长乔云飞(右三)、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室秘书长王松苗(左三)、发展局常任秘书长(工务)刘俊杰(右二)、中国文物交流中心主任谭平(左二)、古物谘询委员会主席许焯权教授(右一)和保育历史建筑谘询委员会主席苏彰德教授(左一)主持开幕礼。 展览分为八个单元:唐代行政管治、长安城规划、人民生活、宗教思想、文人风雅、工艺技术、陆上与海上丝绸之路的繁盛景象,及香港作为唐代海上丝绸之路节点的角色,展出来自内地十个省份、自治区及直辖市28家文博机构的269件/套重要藏品(其中49件/套为一级文物)及29件/套香港出土的唐代重要文物。 重点展品包括两幅画作,分别为宋人描绘唐玄宗(明皇)李隆基和妃嫔骑马击球情景的《明皇击球图卷》,以及展现唐代文人风雅生活的缂丝李白《春夜宴桃李园序》立轴,这两件展品仅于首两个月(六月二十八日至八月二十七日)展出。其他重点展品包括重现「茶圣」陆羽形象的三彩茶具及坐俑模型、以薄金片镂空錾刻而成的金栉头饰、极具异域风情的彩绘黑人舞俑、被纳入第一批国家珍贵古籍名录的卜天寿抄《论语郑玄注》、投龙祭祀仪式使用的法器赤金走龙等,将会在整个展期内展出。 展览亦展出于香港大屿山赤鱲角、东涌和䃟头出土的重要唐代文物,包括陶瓷器、铁兵器、铜带饰、银发钗、琉璃指环、切角碎白银块、开元通宝和乾元重宝铜钱等,以阐释香港在海上丝绸之路的角色。 展览由明日至十二月三十一日于尖沙咀海防道九龙公园香港文物探知馆举行,免费入场。有关详情及展览筹备过程的短片,请浏览发展局古物古迹办事处网页(https://www.amo.gov.hk/sc/visitor-centre/exhibitions/heritage-discovery-centre/tang-exhibition/index.html)。 「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览今日(六月二十七日)于香港文物探知馆举行开幕礼。图示发展局局长甯汉豪于开幕礼致辞。 「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览今日(六月二十七日)于香港文物探知馆举行开幕礼。图示发展局局长甯汉豪(左二)、国家文物局副局长乔云飞(右一)和中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室秘书长王松苗(右二)参观展览。 「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览今日(六月二十七日)于香港文物探知馆举行开幕礼。图示重现「茶圣」陆羽形象的三彩茶具及坐俑模型。 「唐风万里:多元交融开放的盛世」展览今日(六月二十七日)于香港文物探知馆举行开幕礼。图示投龙祭祀仪式使用的法器赤金走龙。



