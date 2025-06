Thursday, 26 June 2025, 22:08 HKT/SGT Share:

来源 IBI Group Holdings Limited IBI公布2025财年净利润大幅增长23倍 在充满挑战的环境中实现强劲业绩

香港,2025年6月26日 - (亚太商讯) - IBI Group Holdings Limited("IBI"或"公司"及其附属公司统称为"集团";股份代号:1547)为一家专注于建筑环境方面投资的公司,今日公布其截至2025年3月31日止年度("2025财年"或"回顾年内")之经审核综合业绩。 2025财年,全球经济环境充满挑战,为建造业带来巨大压力,投标情况亦变得极为激烈。同时,全球贸易紧张局势引发市场意想不到的波动,促使资金流向亚洲。这趋势开始为香港市场注入动力,并有望舒缓中国内地制造业所承受的部分压力。此外,随着访港旅游强劲反弹及市场气氛改善,这些发展态势使本港前景愈发乐观。集团对香港的经济前景抱有信心,凭借严谨的风险管理、有效的成本控制及对新机遇的策略性把握,集团将能应对不断变化的环境,并推动可持续增长。 回顾年内,集团展现出非凡韧性,并实现稳健的财务表现。公司拥有人应占溢利飙升约23.0倍至约8.4百万港元(2024财年:约0.4百万港元),增长主要由于Building Solutions分部有所改善、确认按公平值计算的金融资产产生的未变现溢利,以及确认上年度投资物业的重大公平值亏损。每股基本及摊薄盈利为1.0港仙(2024财年:0.0港仙)。董事会建议派发截至2025财年之末期股息每股0.5港仙(2024财年:0.5港仙)。 IBI主席兼行政总裁Neil Howard先生表示:"尽管全球经济环境充满挑战,集团于2025财年仍实现强劲表现,盈利能力显著提升。在回顾年内后期,集团更成功获得总价值超过2025财年的总营业额的四个大型项目。卓越的表现充分印证我们策略部署的成效、强大的韧性,以及快速应变的能力。展望未来,我们将继续加强业务发展,灵活应对市场变化,不断求进,以为股东创造长期价值及可持续的回报。" 业务回顾 1.承建 IBI在香港及澳门提供世界级的室内装修及楼宇翻新服务,主要为不同行业的客户担任总承建商。建筑业在回顾年内大部份时间持续受压,尽管集团完成的项目数量较去年同期有所增加,但其中多个项目规模较小,营业额因而下降。然而,凭借集团的商务团队严格控制成本及积极进行结算工作,承建分部在充满挑战的环境下仍能实现稳健业绩。回顾年内,集团录得来自承建的溢利约7.4百万港元(2024财年:约15.2百万港元),完成12个项目,获授13个新项目。 值得留意的是,于回顾年内后期,集团获得总值超过2025财年整年营业额的四个大型项目。2025年5月,IBI就一项潜在投资订立谅解备忘录,以开发一个位于菲律宾马尼拉市约318公顷的新中央商业区。凭借在建筑及项目管理方面的专业知识,集团将担任项目顾问,监督项目,并就建设、采购及项目进展提供专业意见。此合作符合集团的长远策略,倘若项目落实,将拓阔集团的收入来源,并推动其长远增长。这些项目将为2026财年奠定坚实基础。 在澳门,IBI获得重新开展业务后的首个项目。集团正与以往的客户重建关系,并积极参与新项目的投标。 2.Building Solutions 集团的附属公司Building Solutions Limited("BSL")提供可提升建筑环境表现及福祉的产品及服务,以为用者提供现代化、健康及高性能的空间。BSL的业绩持续显著改善,于回顾年内录得分部溢利约0.6百万港元(2024财年:分部亏损约0.3百万港元),销售收益同比增长58.2%。BSL于2025财年录得盈利,标志此初创业务实现重大里程碑,透过持续研究及发掘新产品,集团相信此分部在提供优质建筑产品及服务的声誉将能进一步提升。 3.策略投资 集团成立策略投资分部旨在将资金有效分配至新的市场领域,并扩大集团于建筑环境领域的影响力。回顾年内,集团的策略投资分部录得分部溢利约为0.9百万港元(2024财年:分部亏损约3.2百万港元)。该分部溢利是由于集团于大型房地产投资信托基金的投资出现未实现公平值收益而实现,该香港上市公司拥有及管理多元化及优质的投资组合。就集团的日本资产而言,即位于北海道俱知安町的地块,集团正持续对该地块进行分析并制定最佳战略。分析显示更大规模的开发可带来显著的经济效益及更高的投资回报,因此集团正考虑扩大此项目。展望未来,集团将继续发掘潜在的投资机会,并期待于该领域公布更多佳绩。 4.投资物业 集团的物业投资附属公司专注于收购实体房地产,以为集团带来额外收入,并扩大其地域覆盖范围。集团的物业投资部于2025财年录得分部溢利约为2.5百万港元(2024财年:分部亏损约8.1百万港元),保持稳健业绩并维持百分之百的出租率。回顾年内,集团委聘规划建筑师对西翼屋顶区域进行勘测,并为额外的商业空间进行初步设计。随后,集团与当地政府规划办公室举行了规划前会议。规划办公室给予了积极反馈,并表示不反对增建一层。此次增建将创造2,500平方英呎的可租用空间,预期将对该物业的估值产生正面影响。 关于IBI Group Holdings Limited(股份代号︰1547)

IBI Group Holdings Limited 为香港主板上市控股公司,专注于建筑环境方面的投资。集团的投资以承建为核心,同时涵盖多个业务范畴,提供建筑环境多个领域的创新、优质制造及供应解决方案。集团的使命是通过创新、可持续发展及健康的理念,提供卓越的产品、服务和客户体验。有关IBI的详情,请浏览网站:https://ibighl.com/.



