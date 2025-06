Thursday, 26 June 2025, 20:33 HKT/SGT Share:

来源 Wasion Holdings Limited 威胜控股集团成功于海外新兴市场夺得三项大型智能电表合约 总价值逾9.4亿港元 - 品牌国际化稳步提升 备受海外客户认可

香港,2025年6月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的能源计量及能效管理专家,威胜控股有限公司(简称"公司"或"威胜控股"或本"集团",股份编号:3393.HK)欣然宣布,旗下于墨西哥成立的全资附属公司WASION, S. DE R.L. DE C.V.("威胜墨西哥")成功于2025年6月26日中标墨西哥联邦电力委员会("CFE")之智能电表合约,价值逾6.27亿墨西哥披索(折合逾人民币2.38亿元或2.64亿港元)。此外,威胜墨西哥亦早于2025年3月25日夺得CFE价值逾14.53亿墨西哥披索之智能电表供货协议(折合逾人民币5.52亿元或6.1亿港元)。 CFE为墨西哥的电力工业主导者,由墨西哥政府建立和拥有,为约5,000万用户提供服务。威胜墨西哥成功于2025年内两次夺得CFE智能电表招标合约及订立供货协议,累计合约价值逾20.8亿墨西哥披索(折合逾人民币7.91亿元或8.74亿港元,充份体现了威胜墨西哥于当地市场的领先品牌地位。 同时,威胜控股旗下于坦桑尼亚成立的附属公司Wasion Group (Tanzania) Limited亦于2025年6月10日中标坦桑尼亚电力供应有限公司("Tanesco")之智能电表合约,价值约人民币6,100万元(折合约6,665万港元)。Tanesco为坦桑尼亚境内唯一的国有电力公司,覆盖约1,500万名用户。集团成功于海外的主要新兴市场取得以上三项大型智能电表合约,进一步提升了集团品牌的国际化程度,亦展现了海外重点市场的客户对集团产品的高度认可。 集团主席吉为先生表示:"CFE于墨西哥拥有庞大的发电量和全部的输配电系统,是墨西哥国家电网唯一运营商,为其国家提供发输配电一体化服务。因此,我们很荣幸威胜墨西哥成为CFE可信赖的供货商,并成为墨西哥电表领域的领先品牌。而坦桑尼亚将会是集团在东非市场的业务中心,并在未来进一步将业务辐射至乌干达、肯尼亚和莫桑比克等国家。集团期待在非洲市场持续获得稳定的电表采购订单的同时,亦能积极开展储能等新项目的进一步开拓工作。是次中标充份反映本集团海外业务高速成长,在拉丁美洲、非洲及亚洲中部等新兴市场持续取得理想发展。目前,本集团于墨西哥和坦桑尼亚均拥有研发中心及生产厂房,集团将继续坚定拓展海外重点市场的市场份额,增强当地的竞争能力并辐射周边市场,深度挖掘并满足已有市场的客户需求,提高产品质量及服务水平,进取开拓海外市场新机遇。" 关于威胜控股有限公司

集团是中国领先的能源计量及能效管理专家,产品与服务包括电智能计量解决方案(Power AMI)、通讯及流体计量解决方案(Communication & Fluid AMI)、智能配用电系统及解决方案(ADO)、智能配用电解决方案(SDS)、智能配用电装置(SDD)及能效解决方案(EES)。集团当前客户包括电网公司、水务、燃气及热力等公用事业及大型工商业客户,集团主导产品在国内市场占有重要份额,并出口至亚洲、非洲及欧美等全球多个国家。集团拥有中国首家节能环保领域工程研究中心等两个国家级研究中心、国际标准认证的实验室,特别在智能计量与能效管理领域,研发实力行业首屈一指。如欲了解更多,可浏览:http://ir.wasion.com/tc/index.php



