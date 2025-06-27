AEON信贷财务于二零二五/二六财年第一季度录得反弹增长 纯利增31.3%至1.093亿港元

香港，2025年6月26日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（"AEON信贷财务"或"集团"；股份代号：00900）今天公布截至二零二五年五月三十一日止三个月之业绩（"二零二五/二六财年第一季度"或"报告期间"）。

于报告期间，集团的收入按年增长3.7%至442,200,000港元，主要由利息收入增加所带动。这得益于循环信用卡及私人贷款应收款项余额的稳定增长、以及风险定价机制下贷款产品利率的上调。

扣除减值亏损及减值准备前的营运溢利上升8.7%至229,700,000港元，支出对收入比率由去年第一季度（"二零二四/二五财年第一季度"或"去年同期"）的47.3%下降至44.6%。受惠于营运效益提升、平均融资成本的下降及减值亏损及准备减少，集团的除税后溢利增长31.3%至109,300,000港元（二零二四/二五财年第一季度：83,300,000港元），报告期间的每股盈余增至26.11港仙（二零二四/二五财年第一季度：19.88港仙）。

面对充满挑战的市场环境，集团强化了信贷评估模型，以控制高风险客户贷款及应收款项的信贷风险，并调整了其信贷风险管理机制，以提供及时的债务偿还解决方案，并降低信用资产减值的可能性。同时，集团透过不同媒体网络开展的针对性营销及数码广告活动成功刺激消费，令信用卡销售维持增长势头，抵销了私人贷款销售因审慎信贷评估而产生的跌幅，二零二五/二六财年第一季度总销售与去年同期维持于同一水平，而客户贷款及应收款项总额较二零二五年二月底轻微下降1.2%。

展望未来，集团将谨慎评估市场状况和消费者行为，重点利用手机应用程式和传统营销渠道推广信用卡、私人贷款及其他产品，并进一步投资开发虚拟卡功能。配备先进信用评估和提款功能的「AEON HK」手机应用程式（"手机应用程式"）将成为吸引新客户使用信用卡和私人贷款服务的主要渠道。持续更新的应用程式将进一步增强网络安全、防范欺诈和提升线上客户体验。集团将持续改进数据分析工具，以提高营销、信用评估和信用管理活动的有效性。

集团将继续致力于将可持续发展融入其营运，推广可持续和数码化的产品和服务，包括即将推出的贷款产品，以支持客户转向低碳生活方式。在营运数码化方面，集团已完成优化客服中心平台，以改善客户互动，并正在其分行网络推广无纸化贷款提取服务。

此外，集团正在开发一个全新的奖励平台，该平台将充分提升AEON集团香港客户的利益，提供更便利的优质积分和电子优惠券兑换体验。

AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示: "尽管市场环境持续充满挑战，集团在第一季度实现了显著的盈利增长，为本财政年度奠定良好开端，对此我们深感欣慰。今年对AEON信贷财务迎来在香港市场服务的三十五周年，别具意义。为庆祝此里程碑，我们将于年内推出一系列市场推广计划。展望未来，集团将持续致力于提供卓越、以客户为中心的信用卡服务，并透过创新及客制化的产品拓展客户群。凭借集团强劲的流动性、稳健的资产负债表和卓越的管理能力，我们已准备就绪，抓紧市场复苏的机遇，在今年余下时间实现反弹式增长。"

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1990年注册成为香港有限公司，及后于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事金融业务，包括香港信用卡签发、私人贷款、信用卡付款处理服务、保险中介业务，以及中国内地小额金融业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

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