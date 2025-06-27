维珍妮25财年纯利增28.4%至1.8亿港元 末期息每股4.3港仙



香港，2025年6月26日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商（Innovative Design Manufacturer，"IDM"）维珍妮国际（控股）有限公司（"维珍妮"或"公司"，连同其附属公司，统称"集团"）（股份代号：2199）公布截至2025年3月31日止年度（"2025财年"或"年内"）全年业绩。 集团业绩已于上一财年筑底企稳。面对2025财年宏观经济波动与终端消费复苏不均的双重挑战，集团仍逆势推动收入按年增加11.7%至约港币7,840.0百万元（2024财年：港币7,016.8百万元）。毛利增加15.7%至约港币1,832.6百万元，毛利率上升0.8个百份点至23.4%（2024财年：分别为港币1,583.6百万元及22.6%）。息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加4.5%至约港币1,057.8百万元，EBITDA率为13.5%（2024财年：分别为港币1,012.0百万元及14.4%）。集团年内录得纯利约港币183.9百万元，按年增加28.4%，纯利率亦上升0.3个百份点至2.3%（2024 财年：分别为港币143.2百万元及2.0%）。公司拥有人应占每股基本盈利为15.0港仙（2024财年：11.7港仙）。撇除重组成本，经调整EBITDA增加7.7%至约港币1,276.3百万元，经调整EBITDA率为16.3%（2024财年：分别为港币1,185.3百万元及16.9%）。年内经调整纯利增加27.1%至约港币402.4百万元，经调整纯利率则上升0.6个百份点至5.1%（2024财年：分别为港币316.5百万元及4.5%）。 集团财务状况稳健，年内流动资产净值为约港币1,566.6百万元（2024财年：港币1,489.8百万元）。于2025年3月31日，未提取银行融资总额为约港币3,810.2百万元（2024年3月31日：港币3,480.5百万元）。为与股东分享成果，董事会议决建议就2025财年宣派末期股息每股4.3港仙（2024财年：每股2.2 港仙），连同中期股息每股2.5港仙，总股息为6.8港仙，以贯彻集团分派财政年度纯利不少于30%的股息政策。 维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示："我们乐见维珍妮于2025财年，在全球宏观经济挑战下，透过IDM业务模式维持韧性，延续收入的修复趋势，录得低双位数增长。面对市场竞争转向以敏捷供应为核心的效率驱动及差异化技术壁垒为核心的价值创造竞逐，本集团坚守『专注本行，强化主业』策略，灵活应对行业调整。我们一方面透过中国产能聚焦内需市场、越南产能覆盖全球市场的布局，巩固把握内外循环机遇的能力，并强化技术储备以快速响应品牌伙伴需求；另一方面，持续以创新工艺突破构建产品优势，与各大品牌伙伴形成深度协同。此效率提升与创新驱动的双轨策略，令集团在逆势中稳守根基，并为未来发展奠定稳固的基础。" 业务回顾 实现中高端产品协同发展，贴身内衣业务分部收入温和上升 此业务分部于年内贡献约港币4,243.4百万元的收入，按年温和上升3.0%，占集团总收入54.2%，为主要收入来源。分部毛利上升7.2%至约港币1,047.2百万元，毛利率上升1.0个百分点至24.7%。集团年内继续优化品牌伙伴组合，聚焦"Better & Best"产品定位，并持续深化与优质品牌伙伴的创新协同。得益于此，集团为核心品牌伙伴创新研发的产品订单显著增加，在一定程度上抵消了因少量品牌伙伴调整市场策略而导致的订单波动。 全球运动热潮助力，专利Bonding工艺创新促运动产品分部收入强劲增长 此业务分部于年内贡献收入约港币2,934.1百万元，按年大幅上升26.9%，占集团总收入37.4%。分部毛利为约港币652.8百万元，毛利率则为22.3%。全球运动热潮在国际赛事带动下持续升温，推动运动产品订单增加，其中运动胸围业务实现双位数增长。此外，集团利用独有的专利贴合（"Bonding"）工艺技术所发展的差异化功能性服装产品于年内录得强劲的收入增长，成为驱动运动产品板块增长的核心引擎。 中国、越南基地双轨并行，智能化转型提升效益 集团持续推进智能化转型，透过架构垂直化、管理智能化、设备自动化以及供应链本地化等关键措施，提升生产效率与成本管控精度。中国内地的生产基地方面，深圳厂房已于2024年10月全面搬迁至肇庆基地。此外，研发部门迁移计划亦按既定节点推进，此举将进一步强化本地创新与生产之间的技术联动。 2025财年越南基地的总产值占集团总收入的比例为85%。截至2025年3月31日，越南共约有31,900名雇员；而中国内地则约有4,900名雇员。长远而言，集团将继续依托越南厂房满足国际品牌伙伴在全球市场的需求，同时利用肇庆厂房配合品牌伙伴"China for China"的规划，双轨并进，构建灵活高效的研发及生产模式，从而支持品牌伙伴快速响应市场的需求。 维密中国本地化策略奏效，电商引领IDM业务实现双位数增长 维密中国于集团2025财年收入达港币约1,965.7百万元，同比上升4.4%，录得净利润约港币85.6百万元，同比增长约港币0.2百万元。年内，维密中国深化其差异化定位及本地化创新优势，精准锚定本地客群需求，核心产品线在电商渠道的表现尤其出色，带动集团相关IDM业务实现同比双位数增长。 创新驱动，降本增效，多元均衡布局发展，增强抗风险韧性 受关税贸易战的影响，2026财年全球市场不确定性显著增加。消费市场前景未明，品牌伙伴的订单趋于审慎。同时，供应链的竞争日趋激烈，产品差异化成为供应链企业及品牌突围的关键。维珍妮多年来持续投入研发创新，建立了差异化工艺技术及产品的竞争优势，同时透过推行自动化、模版化、信息化提升生产效率及灵活性，在充满挑战的市场环境中仍保持领导地位。 贯彻"降本控费，效率驱动转型，减低负债"方针，致力提升盈利能力 集团正推行覆盖研发、生产、营运等多环节降本增效措施，以提升组织效能，并强化全员效益意识，从而提升集团的盈利能力。对于未来业务优化所带来的增量现金流，集团将在回馈股东后，优先用于实现降低负债比例的中期目标，以优化资本结构。这将有助增强集团的财务韧性，实现股东价值与企业长期发展的平衡。 发挥Bonding工艺领先优势，持续推出创新产品，逐步提升规模效应 基于对市场趋势的洞悉，集团将创新产品的突破视为驱动未来增长的核心引擎，致力开发具有显著差异化优势的高附加值产品，旨在避开同质化竞争，透过创造价值把握市场主导权。为此，集团将充分发挥在Bonding工艺技术上的领先优势，将过去内衣跨品类拓展至运动业务的成功路径，进一步复制至服装业务上。集团创新研发的Bonding系列服装已成为与各大运动品牌伙伴共同推进的重要开发项目，展现出强劲的市场潜力，有望成为推动集团业务持续增长的重要动力，从而进一步带动集团实现整体规模效应。 深耕上游协作，开拓多元市场版图 面对关税贸易战等的宏观环境挑战，集团将持续深化与战略供应链伙伴的协作，同时积极引入更具特色的新供应商伙伴，强化供应链网络。在市场布局方面，集团将力求巩固在成熟市场的根基，同时加速推进多元市场，重点拓展中国、欧洲及日本等地的合作伙伴。此策略可均衡多区域布局，增强集团的抗风险能力与可持续发展潜力。 贯彻践行环境及社会责任，携手各持份者共筑永续未来 集团深信环境、社会及企业管治（ESG）为长远发展的关键，透过优先关注减碳、废物管理、可持续的创新发展、人才及社区四大方面，全面履行环境及社会责任。基于集团所制定的2030年可持续发展议程，集团致力在营运过程中进一步推动减碳及节能目标，于年内开展了科学基础减量目标倡议（SBTi），进行覆盖全集团的碳盘查，以准备订立符合《巴黎协定》摄氏1.5度的目标，并计划在未来一至两年内完成制定科学基础减碳目标，及为2050年净零碳排放制定方向及策略。 洪先生总结："展望2026财年，维珍妮将继续聚焦核心技术创新与差异化产品品类拓展，深化品牌伙伴协同效应，同时恪守审慎理财原则，严格落实降本增效并具选择性地配置资本，以优化营运管理及内控机制。集团将全面推进以效率驱动为核心的策略转型，重点加强人力资源建设，透过提升组织效能与资源配置效率来强化财务效益，并结合中国及越南的多区域布局与产业链协作，积极抵御市场波动及应对环境挑战。承此基础，我们将有序推进业务规模扩张，持续夯实发展根基，致力为各持份者创造长远价值。" 有关维珍妮国际（控股）有限公司

维珍妮国际（控股）有限公司于1998年在香港创立，是全球领先的贴身内衣制造商。维珍妮透过采用创新设计制造（"IDM"）业务模式，凭借电脑模具设计与制作、立体模压成型、无缝贴合三大核心技术打造多元技术矩阵，为长期合作的国际知名品牌伙伴开发及制造多项引领市场的畅销产品，涵盖贴身内衣（包括胸围、内裤、塑身内衣）、胸杯及其他配件产品、运动产品（包括运动胸围、功能运动服装）、消费电子配件等几大板块，实现跨行业及跨品类的应用拓展。



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