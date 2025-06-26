稳定币条例下的隐形巨头：百仕达的真实价值

香港，2025年6月26日 - (亚太商讯) - 6月25日，港股国泰君安国际（01788.HK）因获批虚拟资产交易牌照，股价出现显著上涨，单日涨幅近200%，成交164亿港元位居港股第一。这一火热市场反应，充分显示初投资者对香港即将于8月1日正式生效的《稳定币条例》以及虚拟资产交易的关注和热情。在此背景下，投资者不断深挖港股上市公司的相关布局，而隐藏在市场已经发掘的利好股背后，百仕达控股（01168.HK）或成为下一个市场关注热点。

从地产巨头到科技先锋：百仕达的战略跃迁

不同于市场的普遍认知，早在行业混沌期，百仕达便果断开启了战略转型。2013年，公司作为创始股东投资众安在线（06060.HK）（持股5.51%），奠定保险科技基因；2017年通过合资企业众安国际（持股43.50%）全资控股众安银行，于2019年斩获香港首批数字银行牌照。

《稳定币条例》对发行人提出了严格的要求，包括2500万港元最低资本、100%储备资产隔离及实时赎回机制等。百仕达旗下的众安银行，凭借其作为持牌数字银行的技术能力和合规基础，已为圆币科技、渣打银行等机构提供法币储备托管服务，并成为香港金融管理局"Ensemble沙盒计划"的首批参与者。这使其在稳定币新规生效前，已具备一定的先发基础设施优势。

金融科技增长极：百仕达布局众安生态的价值释放

作为香港八家持牌数字银行之一，众安银行截至2024年末总资产达223亿港币，位居行业首位。众安银行拥有超过80万零售用户和3,000家企业客户，其中包括200多家Web3生态企业，显示出其在数字金融领域的强大市场渗透力。

值得一提的是，众安银行早在2023年便提出"Banking for Web3"的战略愿景，比《稳定币条例》出台早两年有余。目前众安银行已打通虚拟资产交易、法币兑换与跨境支付闭环，成为亚洲首家提供多元化金融服务的持牌数字银行。随着政策落地，众安银行的技术储备和牌照资源将全面激活。

政策红利下的爆发点：稳定币生态的潜在影响与机遇

稳定币技术被认为有潜力显著提升跨境支付效率，例如将传统电汇成本从10-50美元/笔降低至1美元以下，结算时间从天级缩短至分钟级。这为解决传统金融体系的高成本和低效率问题提供了新的可能性。国际机构如渣打、京东等已进入金管局沙盒测试相关应用，花旗集团预测2030年全球稳定币市场规模可能达到1.6-3.7万亿美元。

在这一发展趋势中，百仕达通过众安银行等平台，涉足了稳定币生态的多个关键环节，包括合规托管、交易入口以及探索真实世界资产代币化（RWA）。这种布局使其角色从传统地产商，扩展至参与虚拟资产基础设施建设。其潜在的商业模式可能从依赖"土地溢价"，转向获取"合规服务溢价"和"交易流量溢价"。

百仕达：稳定币东风下的双重价值驱动与重估契机

当传统券商因一张牌照暴涨时，百仕达已编织出一张覆盖数字银行、稳定币基建与RWA代币化的生态网络。随着香港《稳定币条例》的实施和Web3生态的发展，百仕达凭借其先期战略转型和在合规金融科技领域的布局，该公司的投资价值已呈现出显著的多层次特征。当前，百仕达的市值在很大程度上仍基于其传统地产业务的估值模型，不仅其持有的可快速变现的显性资产受到严重低估，同时还忽略了其持有的众安国际股权（价值约43.8亿港元）、众安在线股权（价值约15.6亿港元）。另外，百仕达通过众安银行在香港金融科技、特别是即将到来的稳定币市场中所占据的战略性地位，其价值也尚未被市场充分认知和定价。这种信息不对称，恰恰为前瞻性投资者提供了潜在的价值发现机遇。

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