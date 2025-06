Thursday, 26 June 2025, 07:02 HKT/SGT Share: 港股“香水第一股”颖通控股(06883)今日正式挂牌

香港,2025年6月26日 - (亚太商讯) - 今日(6月26日),港股市场迎来"香水第一股"颖通控股(06883.HK)正式挂牌交易!这家中国顶级香水集团在招股阶段已展现强劲吸引力,超额认购达36倍,更传获多家基金追捧,市场反应热烈,反映投资者对其高端香水赛道的长期看好。 自1987年将第一瓶香水引入中国内地以来,颖通控股已与国际奢侈品牌建立起长期合作关系 - 与InterParfums合作超过30年运营Coach、Ferragamo等品牌,与EuroItalia携手15年打理Versace、Moschino等奢侈品牌,与顶级奢华品牌Hermès的合作年期更长达15年。这种深度绑定模式,让颖通在中国高端香水市场占据绝对主导地位。 再观其覆盖广泛的全渠道销售网络。公司已构建起覆盖400+个城市、拥有8,000+家线下销售网站的庞大销售点,同时线上渠道亦表现出色。从百货到化妆品连锁店,由电商到免税和跨境渠道,颖通旗下的品牌无处不在。全渠道的销售策略背景下,不仅提升了品牌的市场渗透率,亦确保公司产品能够迅速触达消费者,满足其多元化需求。 招股书显示,颖通控股拟将港股IPO募集资金用于收购或投资外部品牌,进一步丰富产品线。公司表示希望能与源头方一起并购品牌,实现全球市场的共同增长。该类全球化的视野和布局,为其未来持续增长提供了无限可能。 尽管零售市场相对低迷,但颖通仍计划未来逆市3年新增100家线下门店,其中大部分瞄准二、三线城市,避开一线城市高昂租金,同时填补国际品牌在低线城市的市场空白,同时主抓90后至00后消费群体,因其香水消费需求受经济波动影响较小,且更倾向于「情绪价值」消费,支撑业绩稳健增长。目前,中国人均香水消费金额仅为欧美市场的十分之一,这个差距预示着巨大的增长空间。随着「悦己经济」的兴起和消费升级趋势的持续,香水正从奢侈品转变为日常必需品。 过去三年间,公司护肤与彩妆业务展现惊人爆发力,年复合增长率高达56.1%,展现强劲的成长动能;同时维持50%以上的毛利率水准,更承诺不低于50%的派息比率。这种既能保持业务高速扩张,又能持续回馈股东的营运模式,在成长型企业中实属难得一见,为市场提供了兼具资本增值与稳定收益的绝佳选择。



话题 Press release summary



部门 化妆品, 美容/护肤

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



June 10, 2025 19:10 HKT/SGT 爆款IPO前瞻:“香水第一股”颖通控股强势登场!港股IPO再现黄金赛道 龙头势掀“嗅觉经济”新浪潮 July 18, 2024 23:25 HKT/SGT 中港澳最大香水品牌管理公司颖通控股申请在港上市