港股“香水第一股”颖通控股（06883）今日正式挂牌

香港，2025年6月26日 - (亚太商讯) - 今日（6月26日），港股市场迎来"香水第一股"颖通控股（06883.HK）正式挂牌交易！这家中国顶级香水集团在招股阶段已展现强劲吸引力，超额认购达36倍，更传获多家基金追捧，市场反应热烈，反映投资者对其高端香水赛道的长期看好。

自1987年将第一瓶香水引入中国内地以来，颖通控股已与国际奢侈品牌建立起长期合作关系 - 与InterParfums合作超过30年运营Coach、Ferragamo等品牌，与EuroItalia携手15年打理Versace、Moschino等奢侈品牌，与顶级奢华品牌Hermès的合作年期更长达15年。这种深度绑定模式，让颖通在中国高端香水市场占据绝对主导地位。

再观其覆盖广泛的全渠道销售网络。公司已构建起覆盖400+个城市、拥有8,000+家线下销售网站的庞大销售点，同时线上渠道亦表现出色。从百货到化妆品连锁店，由电商到免税和跨境渠道，颖通旗下的品牌无处不在。全渠道的销售策略背景下，不仅提升了品牌的市场渗透率，亦确保公司产品能够迅速触达消费者，满足其多元化需求。

招股书显示，颖通控股拟将港股IPO募集资金用于收购或投资外部品牌，进一步丰富产品线。公司表示希望能与源头方一起并购品牌，实现全球市场的共同增长。该类全球化的视野和布局，为其未来持续增长提供了无限可能。

尽管零售市场相对低迷，但颖通仍计划未来逆市3年新增100家线下门店，其中大部分瞄准二、三线城市，避开一线城市高昂租金，同时填补国际品牌在低线城市的市场空白，同时主抓90后至00后消费群体，因其香水消费需求受经济波动影响较小，且更倾向于「情绪价值」消费，支撑业绩稳健增长。目前，中国人均香水消费金额仅为欧美市场的十分之一，这个差距预示着巨大的增长空间。随着「悦己经济」的兴起和消费升级趋势的持续，香水正从奢侈品转变为日常必需品。

过去三年间，公司护肤与彩妆业务展现惊人爆发力，年复合增长率高达56.1%，展现强劲的成长动能；同时维持50%以上的毛利率水准，更承诺不低于50%的派息比率。这种既能保持业务高速扩张，又能持续回馈股东的营运模式，在成长型企业中实属难得一见，为市场提供了兼具资本增值与稳定收益的绝佳选择。

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