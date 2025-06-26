康哲药业建议于新加坡交易所第二上市



深圳，2025年6月25日 - (亚太商讯) - 康哲药业控股有限公司（以下简称"康哲药业"）之董事会宣布，建议将其普通股（"股份"）以介绍方式于新加坡证券交易所有限公司（"新交所"）作第二上市（"建议第二上市"）。建议第二上市（倘落实进行）将不涉及增发新股，其后股份将继续于香港联合交易所有限公司作主要上市及买卖。 康哲药业已按保密基准向新交所递交建议第二上市之上市申请。截至本公告日期，康哲药业尚未自新交所接获建议第二上市之上市资格函（"上市资格函"）。 于2025年6月24日，康哲药业接获中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）就建议第二上市发出之境外发行上市备案通知书。 董事相信，完成新交所建议第二上市后，可吸引专注亚太投资的基金及东南亚本土资本，优化股东结构。同时，也将对康哲药业在东南亚及中东的业务发展带来更为深远的影响。康哲药业以新加坡为东南亚及中东业务总部，并已在当地设立药品研、产、销、投全链条业务发展公司，包括CMS R&D为自主研发国际化发展公司，PharmaGend为药品制造CMO/CDMO公司，Rxilient为药品开发、注册与商业化公司，新加坡创投为产业投资公司，协力为东南亚患者提供更多优质、可负担的用药选择，为东南亚医药产业链发展贡献力量，提升康哲药业全球知名度与市场地位，从而助力康哲药业全球本土化战略落地，为其带来额外的增长贡献。 康哲药业将于必要时根据适用法律及法规就建议第二上市作出进一步公告。 建议第二上市须待新交所授出上市资格函及达成上市资格函所载之任何条件后方可作实。因此，概不保证建议第二上市将会落实完成。康哲药业股东及潜在投资者于买卖公司证券时务请审慎行事。 关于康哲药业

康哲药业是一家链接医药创新与商业化，把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创（FIC）及同类最优（BIC）的创新产品，并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程，赋能科研成果向诊疗实践的持续转化，造福患者。 康哲药业聚焦专科领域，拥有被验证的商业化能力，广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源，核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展，以巩固心脑血管/消化业务竞争力，并将皮肤健康、眼科业务独立运营，培育专科小领域的大龙头，提升专科规模效率。同时业务版图拓展至东南亚市场，着力成为全球药企进军东南亚市场的"桥头堡"，助力康哲药业高质量持续健康发展。 康哲药业免责与前瞻性声明

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