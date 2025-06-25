从技术先驱到全球AMR第一 极智嘉商业化领跑行业

香港，2025年6月25日 - (亚太商讯) - 随着全球零售、制造、物流等产业链加速数字化转型，仓储自动化正成为提升效率与降低成本的核心路径。其中，自主移动机器人（AMR）因其灵活、效率等优势，已成为推动全球仓储自动化的主要驱动力。

作为已连续6年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商，极智嘉不仅率先在To B智能机器人赛道中跑通商业化路径，更在全球化布局、技术研发等方面构筑多重壁垒，展现稀缺价值。

商业化加速落地，迈向盈利拐点

随着商业化路径不断成熟，极智嘉核心财务指标呈现"三重改善"--营收规模稳步扩张、毛利结构持续优化、经调整亏损率大幅收窄，经营质效显著提升，加速迈向扭亏为盈。

2024年公司营收24.1亿元，2021至2024年的营收复合增长率达45%，2024年度订单金额31.4亿元，公司整体毛利率攀升至34.8%，其中，仓储履约 AMR 解决方案收入占比持续上升，该方案毛利率为39.2%；同期，大陆以外市场AMR毛利率表现更为亮眼为46.5%，凸显出其强劲的全球市场拓展能力与商业化落地效率。

在营收持续扩张的同时，公司亏损率已连续四年大幅收窄，盈利拐点逐步清晰。2024年，公司经调整EBITDA亏损大幅收窄至0.25亿元，经调整净亏损率降至3.8%，反映出良好的成本控制能力和精细化运营成效。

在港股同类科技与机器人企业中，极智嘉已跻身营收规模第一梯队，以"高规模、高增长、低亏损"脱颖而出，成为少数具备明确商业化模型与兑现路径的企业之一。

超70%海外收入，全球化布局构筑护城河

极智嘉全球化实力在中国科技和机器人行业内首屈一指，自2022年起已连续3年超70%的AMR收入来自海外，已服务全球超800家终端客户，遍布欧美、亚太等40多个国家，成为少数能在高端欧美市场与国际巨头竞争的中国公司，是中国To B智能机器人领域占领全球市场的"第一人"。

本地化运营是其全球化战略的关键支撑。根据灼识咨询数据显示，公司在欧洲、美洲、亚太等关键市场建立了本土团队，拥有全球交付服务能力。截至2024年12月31日，公司在全球设立超48个服务站点、13个备件中心，具备7X24小时快速响应能力。这带来更强的客户黏性与复购动能，2024年公司客户复购率约75%，关键客户复购率高达84.3%，远超行业平均水平。

技术壁垒构建竞争优势

凭借前沿技术突破与商业化落地方面的双重实力，极智嘉于2025年第四次荣膺有"机器人界奥斯卡"之称的RBR50全球机器人Top50创新榜单，获奖次数最多的中国企业之一。

极智嘉开创了多项行业领先技术。例如，其自研的大规模多机混合调度系统，支持单仓超5000台设备并行协同作业，每秒可处理万级任务指令，超越行业平均水平。公司围绕不同仓储场景推出全流程的一体化机器人解决方案，所有机器人可在统一软件平台下实现协同调度，技术壁垒不断夯实。

随着具身智能技术的兴起，应用边界的不断拓展，行业增长空间将进一步打开，极智嘉这类具有领先技术实力的企业有望率先获得增量机会。

千亿级市场，未来增长空间几何？

据灼识咨询数据，全球AMR解决方案市场规模将从2024年的387亿元增长至2029年的1621亿元, 年复合增长率高达33.1%。作为行业龙头，极智嘉有望深度受益于这一轮行业红利。

纵观港股机器人板块，极智嘉的稀缺性在于其已实现大规模商业化落地，而非单纯的技术概念，以及成熟的全球化业务体系和技术积累，成功跑通了一套可持续的增长模型，为未来的扩张奠定了坚实基础。

借助资本市场的力量，极智嘉有望将进一步巩固全球领先地位，加速扩张，释放更大投资价值。

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