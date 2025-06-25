交易宝2025年5月亮相HOFEX 2025及HK Tech 300 Expo 助力商户数码𨍭型



香港，2025年6月25日 - (亚太商讯) - 金融云支付处理及收单机构交易宝有限公司（「交易宝」或「PCG」）与旗下成员今年持续深化多元发展，积极推动支付科技创新及社会共融。今年5月，PCG旗下收单业务品牌Yedpay携手Mobile.Cards于2025年亚洲顶尖国际食品餐饮及酒店设备展（HOFEX 2025）展示全新「Pay & Take」一站式商户解决方案；电子支付服务商BBMSL再度成为香港最大型毡酒嘉年华Ginsanity Hong Kong 2025的指定支付伙伴；初创业务、亚洲首家开发前沿支付处理系统A3A则受邀参与香港城市大学举办的大型创新创业博览「HK Tech 300 Expo」。PCG发展业务同时不忘参与公益慈善，成为香港复康力量三十周年紫爵夜慈善晚宴的赞助商，推动社会共融。此外，PCG与BBMSL近日正式迁入全新办公室，开启企业发展新篇章。 Yedpay携手业界引领商户数码转型 继2024年合作推出「DBS MAX商户服务方案」一站式销售管理平台后，Yedpay与星展银行（香港）有限公司（「星展香港」）于5月7日应邀参加香港零售科技商会交流午餐会，向科技零售业界介绍该方案。通过结合Yedpay与星展香港的优势，「DBS MAX商户服务方案」为商户简化支付收款流程并提升运营效率，同时专享交易后最快1个工作天*完成的POS收款结算服务。 5月14至16日，Yedpay与Mobile.Cards于HOFEX 2025展示「Pay & Take」一站式商户解决方案。透过 Yedpay 和「DBS MAX商户服务方案」提供无缝电子收款与结算，搭配Mobile.Cards的会员系统及网购 App 平台，帮助商户提升客户体验、增强顾客忠诚度，并利用大数据打造更有效的营销策略。 BBMSL携手Ginsanity Hong Kong 2025 推动无现金消费体验 除了积极推广创新支付解决方案，PCG旗下成员持续支持香港盛事经济。今年BBMSL再次成为香港最大型毡酒嘉年华Ginsanity Hong Kong 2025大会指定支付伙伴，于5月16至17日中环PMQ元创方举行的活动中，为现场美酒及美食摊位提供电子支付服务，让顾客无需携带现金，一拍即付，尽享快速流畅的支付体验。 A3A亮相HK Tech 300 Expo，展现集团在支付科技领域的领导实力 此外，PCG的创新能力持续获得各界的支持与肯定。PCG初创成员A3A受香港城市大学邀请，于5月23至24日参与大型创新创业博览HK Tech 300 Expo，分享创新成果及探讨金融科技的未来发展机遇，为潜在合作与投资机会搭建了重要桥梁。A3A的持续突破印证了PCG在金融科技领域的创新实力。 PCG践行企业社会责任，推动社会共融发展 除了以创新支付技术赋能支付生态及促进香港经济发展外，PCG集团亦积极关注社会共融。5月24日，PCG荣幸成为香港复康力量三十周年紫爵夜慈善晚宴的赞助商，凝聚社群力量，提升公众对残疾人士的关注。晚宴期间，文化传信集团有限公司（0343.HK）慷慨捐赠了五幅由「香港漫画教父」黄玉郎先生创作的珍品作慈善拍卖，现场气氛热烈。Yedpay为拍卖及抽奖券环节提供了电子支付服务，轻轻一拍即可完成付款。现场不少参加者选择电子支付形式代替现金付款，体验流畅便捷。此外， BBMSL亦积极支持晚宴，向参加者赠送精美礼品，鼓励社会持续关注残疾人士群体的发展。 未来，PCG将继续参与及支持公益活动，致力回馈社会。在深耕电子支付行业的同时，持续发挥企业社会责任，携手建立共融社会。 乔迁新址开启企业发展新篇章 为进一步提升集团的服务质素及优化团队工作环境，PCG于5月19日正式迁入全新办公室，而旗下成员BBMSL亦于6月2日起正式迁往新办公室。感谢各界一直以来的支持，新办公室标志着PCG集团发展的重要里程碑。展望未来，PCG及旗下成员将继续努力服务商户，与商户携手前行！ PCG新办公室地址：

香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心（北座）6楼601-2及10-14室 * 仅适用于透过YedpayPOS装置完成的线下交易，并须视乎个别商户的实际情况及Yedpay的最终审核而定。 关于交易宝有限公司

交易宝有限公司（「交易宝」或「PCG」）是一家创新且领先的支付科技公司，业务遍及新加坡、香港及亚太地区。成立于2016年，PCG已发展成为一家收单机构，拥有所有主要发卡机构和电子钱包网络的主要会员资格。PCG品牌Yedpay已在香港建立稳固领先的支付业务，而另一业务A3A则通过RESTful API开发了金融云支付处理系统，这不仅显著节省成本、减少复杂的流程，还为用户提供实时交易数据和洞察。作为收单处理商，PCG凭借其亚洲首个金融云处理和结算平台，为整个支付行业提供了重要支持。公司将秉持「扎根香港，放眼全球」的策略，以尖端的金融科技赋能商户，助力全球支付生态实现高质量发展。欲查询更多资料，请浏览网站：https://www.yedpay.com/zh/ 如有传媒垂询，请联络：

交易宝有限公司

萧嘉聪

电话：(852) 9121 8145

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庾婉华

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