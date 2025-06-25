超900倍认购创纪录！海天味业港股上市创纪录 开启全球化新篇章

香港，2025年6月24日 - (亞太商訊) - 6月19日，A股调味品龙头海天味业（03288.HK；603288.SH）在港交所敲响上市铜锣，成为行业首家「A+H」双上市企业。最终发售价厘定为36.30港元，发行规模超14亿美元。海天味业此次登陆港股，在资本市场引发了热烈反响，香港公开发行获超900倍认购创纪录，成为2022年以来港股超10亿美元规模IPO的"认购王"。

海天味业是百年传承、引领创新、着眼全球的中国调味品龙头企业，致力于向用户提供健康、美味、便捷的调味品消费体验，主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的收入计，公司是中国调味品行业的绝对领导者，亦是全球前五的调味品企业。其在中国调味品市场排行首位，市场份额超过第二名两倍以上。按销量计，已连续28年蝉联中国最大调味品企业。

明星IPO登陆港股，众星捧月创造多个「第一」

自1月13日递表港交所，到5月23日通过聆讯，再到6月19日正式挂牌，海天味业仅用五个月左右的时间，便完成了港股上市。而在这背后，海天味业作为调味品龙头的优质性与稀缺性，也受到市场高度认可。

多年来，海天味业在调味品行业一直居于领先地位，兼具规模与增长，2013-2024年，营业收入复合增长率达到11.2%，是全球调味品头部企业中唯一实现双位数增长的企业。最近10年，净利率持续超过20%。同时，公司致力于持续为股东创造回报，近10年累计分红超过人民币290亿元，平均年化分红率超过60%。

是次上市，海天味业的公开发售部分与国际配售部分分别录得918.15倍、22.93倍超额认购，不但受到个人投资者热烈追捧，也获国际长线资金积极抢筹，表明投资者对其业务及前景充满信心。大热之下，海天味业的发售量调整权已获全面行使，增发6%股份，成为2025年规模第二大的港股IPO（假设绿鞋全额行使，下同），2025年全球消费行业规模第一大的IPO，2021年以来全球食品饮料行业规模第一大的IPO，以及近25年来来全球调味品行业规模第一大的IPO。

提升港股资产质量及活跃度，树立A to H示范效应

综览市场环境，上半年港股市场流动性显著改善，表现全球领先。港交所官网数据显示，2025年首5个月港股市场的平均每日成交金额为2,423亿港元，较去年同期的1,102亿港元上升120%。5月份的平均每日成交金额为2,103亿港元，较去年同期的1,398亿港元上升50%。

尤其是，南向资金持续加仓港股市场，今年以来累计净流入超6,700亿港元，创历史同期新高。中信证券认为，优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平，南向资金或也将持续流入港股市场带来支撑。像海天味业这样已完成或正计划「A+H」两地上市的企业多为细分领域龙头，具备较强稀缺性，可以吸引国际资本持续流入，使市场形成良性循环。

作为机构公认的中长期配置主线之一，消费龙头素来受到市场青睐。海天味业不仅是有着百年发展底蕴的中国调味品龙头，也是A股市场的质优标杆。公司拥有强大的战略定力与市场开拓能力。在品类拓展上，公司一方面持续巩固酱油、蚝油、调味酱等核心存量业务优势，通过产品迭代升级保持稳健增长；另一方面积极布局新兴品类，同时深度切入有机、薄盐、无麸质等健康营养赛道，推动单一品类向全品类覆盖延伸，不断拓宽增长边界。在渠道拓展领域，公司凭借强大的渠道网络与丰富的产品矩阵，持续挖掘下沉市场潜力，将高品质调味品输送到更广阔的消费场景。在品类拓展和渠道下沉战略的深入推进下，海天味业自2014年A股上市以来业绩保持稳步增长，从上市初期人民币98亿元的营收规模，一路增长至到2024年约人民币269亿元，实现阶梯式跨越，其经营实力已远超调味品行业其他企业，行业龙头地位持续巩固。

海天受投资者及国际长线资金青睐，得益于海天味业已经在A股上市的基础优势。对香港资本市场而言，海天味业的上市，有助于提升市场活跃度，增强香港资本市场的国际影响力，同时具有示范效应，料将带动更多A股龙头企业赴港上市，为多赢之举。

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