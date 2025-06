Tuesday, 24 June 2025, 18:39 HKT/SGT Share: 超900倍认购创纪录!海天味业港股上市创纪录 开启全球化新篇章

香港,2025年6月24日 - (亞太商訊) - 6月19日,A股调味品龙头海天味业(03288.HK;603288.SH)在港交所敲响上市铜锣,成为行业首家「A+H」双上市企业。最终发售价厘定为36.30港元,发行规模超14亿美元。海天味业此次登陆港股,在资本市场引发了热烈反响,香港公开发行获超900倍认购创纪录,成为2022年以来港股超10亿美元规模IPO的"认购王"。 海天味业是百年传承、引领创新、着眼全球的中国调味品龙头企业,致力于向用户提供健康、美味、便捷的调味品消费体验,主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年的收入计,公司是中国调味品行业的绝对领导者,亦是全球前五的调味品企业。其在中国调味品市场排行首位,市场份额超过第二名两倍以上。按销量计,已连续28年蝉联中国最大调味品企业。 明星IPO登陆港股,众星捧月创造多个「第一」 自1月13日递表港交所,到5月23日通过聆讯,再到6月19日正式挂牌,海天味业仅用五个月左右的时间,便完成了港股上市。而在这背后,海天味业作为调味品龙头的优质性与稀缺性,也受到市场高度认可。 多年来,海天味业在调味品行业一直居于领先地位,兼具规模与增长,2013-2024年,营业收入复合增长率达到11.2%,是全球调味品头部企业中唯一实现双位数增长的企业。最近10年,净利率持续超过20%。同时,公司致力于持续为股东创造回报,近10年累计分红超过人民币290亿元,平均年化分红率超过60%。 是次上市,海天味业的公开发售部分与国际配售部分分别录得918.15倍、22.93倍超额认购,不但受到个人投资者热烈追捧,也获国际长线资金积极抢筹,表明投资者对其业务及前景充满信心。大热之下,海天味业的发售量调整权已获全面行使,增发6%股份,成为2025年规模第二大的港股IPO(假设绿鞋全额行使,下同),2025年全球消费行业规模第一大的IPO,2021年以来全球食品饮料行业规模第一大的IPO,以及近25年来来全球调味品行业规模第一大的IPO。 提升港股资产质量及活跃度,树立A to H示范效应 综览市场环境,上半年港股市场流动性显著改善,表现全球领先。港交所官网数据显示,2025年首5个月港股市场的平均每日成交金额为2,423亿港元,较去年同期的1,102亿港元上升120%。5月份的平均每日成交金额为2,103亿港元,较去年同期的1,398亿港元上升50%。 尤其是,南向资金持续加仓港股市场,今年以来累计净流入超6,700亿港元,创历史同期新高。中信证券认为,优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平,南向资金或也将持续流入港股市场带来支撑。像海天味业这样已完成或正计划「A+H」两地上市的企业多为细分领域龙头,具备较强稀缺性,可以吸引国际资本持续流入,使市场形成良性循环。 作为机构公认的中长期配置主线之一,消费龙头素来受到市场青睐。海天味业不仅是有着百年发展底蕴的中国调味品龙头,也是A股市场的质优标杆。公司拥有强大的战略定力与市场开拓能力。在品类拓展上,公司一方面持续巩固酱油、蚝油、调味酱等核心存量业务优势,通过产品迭代升级保持稳健增长;另一方面积极布局新兴品类,同时深度切入有机、薄盐、无麸质等健康营养赛道,推动单一品类向全品类覆盖延伸,不断拓宽增长边界。在渠道拓展领域,公司凭借强大的渠道网络与丰富的产品矩阵,持续挖掘下沉市场潜力,将高品质调味品输送到更广阔的消费场景。在品类拓展和渠道下沉战略的深入推进下,海天味业自2014年A股上市以来业绩保持稳步增长,从上市初期人民币98亿元的营收规模,一路增长至到2024年约人民币269亿元,实现阶梯式跨越,其经营实力已远超调味品行业其他企业,行业龙头地位持续巩固。 海天受投资者及国际长线资金青睐,得益于海天味业已经在A股上市的基础优势。对香港资本市场而言,海天味业的上市,有助于提升市场活跃度,增强香港资本市场的国际影响力,同时具有示范效应,料将带动更多A股龙头企业赴港上市,为多赢之举。



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



June 13, 2025 23:02 HKT/SGT 调味品龙头来袭!海天味业启动港股招股 Apr 8, 2025 11:48 HKT/SGT 多项财务指标创历史新高 海天味业冲刺港股「中国调味品第一股」