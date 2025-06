Tuesday, 24 June 2025, 14:05 HKT/SGT Share: 云知声港股招股:冲刺港股AGI第一股

香港,2025年6月24日 - (亚太商讯) - 当AI赛道进入精耕细作的深水区,市场对「真正能实现规模化落地」的 AI 企业给予更高的关注。 作为中国领先的对话式AI解决方案提供商,云知声智能科技股份有限公司(「云知声」)以技术为基、以场景为根,向资本市场展示了一条兼具技术深度与商业广度的成长路径,成为AGI时代的引领者。 6月20日,这家AI领域的黑马开启港股招股。 本次IPO,云知声(9678. HK)拟全球发售1,560,980股H股,每股发售价介乎165港元至205港元,预期于6月30日登陆联交所主板。 中金、海通国际担任联席保荐人。 自研基座夯实 AI工业化能力,技术优势全栈打通 云知声早在2016年就前瞻性布局了Atlas AI基建体系,Atlas的智算集群目前已拥有超184 PFLOPS的算力和10PB以上的存储能力,并可实现数千个GPU动态调度,为大模型训练和部署提供高效能支撑。 这种基础能力的自建,意味着其不依赖第三方计算资源,有能力在大模型热潮中持续高频迭代,抢占产业先发高地。 其中央技术平台云知大脑以山海大模型为核心,具备超600亿参数的生成式多模态能力,集成自然语言理解、知识推理和多模态感知生成等AI核心技术,能够胜任复杂人机交互与任务理解。 同时,搭载行业知识图谱,使模型具备更强产业理解力,在实际业务中落地效果更加精准,提升了实用性。 「云知大脑」进一步集成大模型与AI组件,通过集成芯片、云端部署、边缘SDK等方式实现灵活交付,打通AI从「模型」到「产品」的中台通路,使AI真正具备「工业化可复制」的能力。 这套从底层算力到垂直大模型的自研体系,使云知声构建起横跨底层到应用的全栈AI技术架构,并为客户提供稳定、可控、可定制的AI服务,为其构筑技术护城河的同时,也为其商业化和规模化铺平了路径。 垂直场景深耕,打造「能落地」的 AI 解决方案样板 若说技术是起点,那么落地能力决定了企业商业成色。 云知声的核心竞争力之一,就是将技术优势转化为行业级场景价值,尤其是在「日常生活AI」和「医疗AI」两大高频场景中,打造出具可复制性的解决方案样板。 在「日常生活AI」场景中,其AI语音交互系统已落地至深圳地铁20号线,乘客仅需语音对话便可完成购票流程,平均作时长从15秒缩短至1.5秒,显著提升运营效率与用户体验。 2024年,公司日常生活解决方案营收超过人民币7亿元,占比接近八成,是推动业绩增长的核心引擎。 此外,云知声通过MaaS业务模式,逐步释放模型能力,支持客户和开发者按需接入大语言模型API,并向IoT终端、AI芯片等硬件层延伸,从而构建起应用层生态闭环。 在「医疗AI」领域,云知声提供从病历语音输入、病历质控、单一疾病质控到医疗保险支付管理的多种AI解决方案,借助自然语言理解与临床知识图谱,帮助医生提升录入效率4~6倍,减少80%质控审核时间。 至2024年,云知声已服务166家医疗机构,正伴随中国医疗智能化改革而快速渗透。 这些可量化、可迭代、可推广的应用场景,不仅验证了云知声大模型的真实效用,也推动其在垂直行业中快速实现规模复制。 相比仅依赖通用模型能力的AI玩家,云知声在「场景打通-回馈训练-模型迭代」的闭环中,掌握了AI产品化的加速引擎。 当下,AI产业迈入深水区,市场正在重新定义「AI企业」的核心价值:不仅是模型参数的比拼,更是能否真正穿透场景、落地客户、实现商业闭环。 云知声用自研AI基础设施、大模型和深耕场景应用的路径,实现从底层算力支撑到顶层场景交付的闭环能力,使其成为AI商业化路径中的稀缺样本。 随着中国AI市场的持续增长,云知声凭借在AGI赛道的先发布局与实际落地,将持续受益于场景需求爆发和平台能力外溢,具备穿越周期、实现长期价值释放的潜力。



