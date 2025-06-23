云知声在港招股 AGI独角兽进入IPO冲刺阶段

香港，2025年6月23日 - (亚太商讯) - 今起，云知声智能科技股份有限公司（下称"云知声"或"公司"，9678.HK）正式进行港股招股，招股时间为6月20日至6月25日。 是次IPO，公司拟全球发行1,560,980股H股，发售价介乎每股165港元至205港元，预计最多募资3.2亿港元。 公司预期于6月30日登陆港交所主板，中金、海通国际为联席保荐人。

自2012年成立以来，云知声专注于在中国销售用于日常生活及医疗相关应用场景的对话式AI产品及解决方案，是稀缺的AGI独角兽。 根据弗若斯特沙利文的数据，于2024年，按收入计，公司为中国第四大AI解决方案提供商，其中，在中国日常生活AI解决方案排名第三，及在医疗AI服务及解决方案排名第四。

AGI早期「吃螃蟹者」，山海大模型橫空出世

通用AI（AGI）为机器仿如人类一样思考、理解、学习及应用其智能以解决复杂问题的能力，而实现AGI的潜在方法为使用大规模预训练多模态基础模型。云知声一直积极探索AI技术创新，紧跟深度学习算法将前沿技术融入至创新产品及解决方案中，构建AI基础设施及通向AGI的路径，并引领商业化进程。

2016年至今，云知声在行业率先构建了面向大规模商业应用的AI技术体系，包括支持规模不断扩大的AI模型训练和优化的Atlas AI基础设施平台，以及专注于AI模型行业增强的知识图谱平台，并为其提供专业领域的知识。 从角色分工来看，Atlas AI基础设施、云知大脑及AI应用解决方案，分别为基础层、中央技术平台层及应用层，由此共同构成了公司AI解决方案的技术栈。

云知声于2023年5月发布自研的山海大模型，并持续将其应用于核心业务场景，推动AI大语言模型从能力展示走向场景适配。 得益于该模型在多模态理解与行业语义处理方面的优势，山海大模型在2024年6月MedBench评测中以综合得分82.2位列榜首;在2024年SuperCLUE半年度报告中亦表现亮眼，以总分72跻身全球顶级大语言模型之列，其中STEM相关能力排名全国第一，人文类能力排名全国第二。 在山海模型的支撑下，云知声得以自主训练大语言模型，加速创新型AI产品与解决方案的研发，技术迭代效率显著提升。

商业化渐获成功，收入保持快速增长

凭借先进的AI技术及研发能力，云知声成功渗透各种行业，与其市场地位领先的灯塔客户，如家电领域的格力、康养领域的平安科技、医疗服务领域的北京协和医院及医保的中国人保）合作，逐步加快AI产品及解决方案的商业化进程。

鉴于日常生活AI解决方案、医疗AI服务及解决方案行业均具有经证实的市场潜力，故而被云知声作为商业化的战略重心。 于2016年，公司与格力合作进军家居AI垂直行业。同年，与北京协和医院合作，为医院推出语音电子病历解决方案。 截至2024年12月31日，公司的AI解决方案已于多个垂直行业获得采用，包括医疗、家居、商业空间、酒店及交通。 于2024年，共服务576名客户。

伴随AGI商业化的成功，云知声取得稳健的财务表现，在年收入超过人民币500百万元的中国AI解决方案提供商中创下高增长率。于2024年，公司的收入达到人民币9.39亿元，同比增长29.1%，自2022年至2024年收入的复合年增长率达到25%。 毛利由2022年的人民币2.40亿元增加至2024年的3.64亿元，复合年增长率为23.6%，且2022年至2024年毛利率始终处于40%左右的优良水平。

当前，AI的应用场景正在快速增长，AGI解决方案的出现改变了各垂直行业的供需两端，驱动中国的AI解决方案市场持续增长。 伴随公司山海大模型商业化的不断推进，云知声将进一步拓展应用场景及垂直行业，增强盈利能力，为其在登陆资本市场后的高质量发展及价值成长，铺就一条极具憧憬的康庄大道。

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