华领医药在2025ADA科学年会公布多格列艾汀与DPP-4抑制剂联用在恢复血糖稳态的同时有望降低血脂

上海 ，2025年6月23日 - (亚太商讯) - 华领医药（"公司"，香港联交所股份代号：2552.HK）今天宣布，第85届美国糖尿病协会（ADA）科学年会上，公司展示了其全球首创新药葡萄糖激酶激活剂（GKA）多格列艾汀（dorzagliatin）的最新研究成果。一项基础动物研究表明，多格列艾汀联合DPP-4抑制剂西格列汀（Sitagliptin）使用可以改善血糖水平、促进胰岛素分泌、增强GLP-1分泌等，效果优于多格列艾汀单独用药。血液生化分析则显示，联合用药对于降低血脂（特别是LDL）有潜在获益（见图1）。

多格列艾汀是华领医药自主研发的全球首创葡萄糖激酶激活剂，通过修复2型糖尿病患者受损的葡萄糖激酶（GK）功能和表达，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，从而改善患者血糖稳态失调。西格列汀（Sitagliptin）是一款DPP-4抑制剂类降糖药，通过抑制GLP-1降解改善血糖控制。该研究旨在评估两药联用长期治疗对高脂饮食诱导肥胖/糖尿病(DIO)小鼠葡萄糖稳态的影响，为临床联合用药提供依据。

研究对于DIO小鼠模型分别给予30 mg/kg/天的多格列艾汀单药或联合20 mg/kg/天的西格列汀治疗30天，以标准饮食小鼠作为对照。治疗30天后，小鼠血糖水平较治疗前显著改善，且联合用药治疗效果优于单独用药。多格列艾汀单独用药可促进胰岛素和GLP-1的分泌，联合用药进一步增强了这一效应。

血液生化指标分析则显示，药物治疗显著改善了DIO小鼠的糖化血清蛋白（GSP），联合治疗还改善了低密度脂蛋白（LDL）水平。低密度脂蛋白将胆固醇运送至动脉，过量的低密度脂蛋白会造成动脉硬化、心肌梗塞、中风及周围动脉疾病等。这一结果表明，联合用药在恢复血糖稳态的同时，对于降低血脂（特别是LDL）有潜在获益，为临床用药和新适应症的拓展探索了可能性。

（图1 血液生化指标 2025 ADA 893-P）

另一项研究者发起的真实世界研究也在ADA年会上进行了展示。该研究是一项单中心前瞻性观察性研究，旨在评估多格列艾汀在2型糖尿病患者中的短期疗效及机制。中期分析显示，患者的糖化血红蛋白（HbA1c）水平显著降低，连续血糖监测（CGM）指标改善，β细胞功能指标分析提示β细胞的胰岛素分泌功能得到保护(见图2)。重点分析数据如下：

HbA1c：

- 治疗3个月后，从基线水平8.1±1.2%显著降至7.3±1.1%，6个月时维持该水平（均p<0.0001），提示血糖长期控制效果显著

CGM指标：

- 目标范围内时间（TIR, Time in Range）：6个月时，从65.8±22.1%升至70.3±21.5（p=0.047），表明血糖在目标区间（通常3.9-10.0 mmol/L）的时间占比增加

- 高于目标范围时间（TAR, Time above Range）:≥10.0 mmol/L从31.8±22.7%降至25.7±21.6%（p=0.033），提示高血糖持续时间缩短

β细胞功能指标（AUC_CP）：

- 6个月时，改善了10.9% (p<0.0001)

（图2 从基线到6个月时糖化血红蛋白、持续葡萄糖监测指标及β细胞功能的改善2025ADA 2004-LB）

这些真实世界的临床应用案例证实了多格列艾汀作为GKA可以直接改善葡萄糖敏感性，改善2型糖尿病患者的血糖水平，恢复患者的血糖稳态和显著改善β细胞功能，支持了GKA在糖尿病管理中不同于传统降糖药的独特治疗地位。研究者还将通过随访继续评估多格列艾汀的长期疗效，评估胰岛功能保护的长期效应。

此外，华领医药再次受邀于ADA年会期间，在官方电视频道ADA TV报道系列影片，讲述全球糖尿病管理格局，以及多格列艾汀在不同领域的临床应用价值。

华领医药将继续开展基础研究和临床研究，同时通过与临床医生的广泛合作，进一步探索多格列艾汀的临床应用潜力，拓展公司未来产品管线和疾病领域。

关于华领

华领医药（"本公司"）是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司，在美国、中国香港设立了公司。华领医药专注于未被满足的医疗需求，为全球患者开发全新疗法。华领医药汇聚全球医药行业高素质人才，融合全球创新技术，依托全球优势资源，研究开发突破性的技术和产品，引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁®（多格列艾汀片）以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日，华堂宁®已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的上市批准，用于单独用药或者与二甲双胍联合用药，治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者，无需调整剂量，是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。

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