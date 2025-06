Saturday, 21 June 2025, 18:32 HKT/SGT Share:

来源 U Power Limited U Power宣布在香港兴建55座智能换电站 香港首座示范营运智能换电站正式落成 - 全球首创「车电分离+电池通证」推动香港零碳生活

香港,2025年6月21日 - (亚太商讯) - 全球领先新能源科技企业 - U Power Limited (Nasdaq: UCAR)宣布,将在香港分三阶段建设55座智能换电站,其中包括4座巴士专用站及全球首座渡轮换电站。这一重大规划于6月20日在「香港首座示范智能换电站落成典礼暨Web 3.0换电生态战略发布会」上正式公布,标志着香港向《电动车普及化路线图》2050零排放目标迈出关键一步。香港特区政府官员、商界领袖、行业专家及跨界合作伙伴等多位嘉宾出席活动,共同见证这一历史性时刻。 图片说明:U Power创始人兼CEO李佳先生(左一) 在U Power香港首座示范营运智能换电站

落成典礼上率领其他嘉宾进行剪采仪式。 突破香港电动车普及难题,三大创新方案落地香港 U Power以香港为起点,首座示范智能换电站正式落地香港,为高密度城市提供可复制的零碳交通范本,并推出3大突破性解决方案,冀实现香港零排放远景。 1.智能换电技术:U POWER自主研发的UOTTA™ 智能换电系统,可实现全自动电池更换,3分钟即可完成电池更换,比传统快充需30-60分钟,能源补给效率快10倍; 2.新一代换电车型:U Power与多家国际知名汽车品牌联合推出专为香港快速节奏生活而设计的电动车型,使用「车电分离」模式,同步推出电池租赁订阅服务,令购车成本大幅降低; 3.Web 3.0激励机制:全球首创「电池通证(Battery Token)」,使用者通过换电行为赚取通证,可兑换电费抵扣、推动全民参与减碳。 图片说明:U Power以香港为起点,首座示范智能换电站正式落地香港,推動電動車「車電分離」模式,3分鐘完成換電。 U Power构建全球ESP换电生态圈,实现三地市场战略突破 在是次发布会上,U Power与产业链上下游伙伴签署合作备忘录,达成多项重要合作,其中的ESP(Electric Service Provider)授权运营模式已经深入到香港、澳门、新加坡三大战略市场。代理商通过打造优质的使用者体验和高科技产品才可获得ESP资质。此次ESP的签署标志着公司在香港、澳门及新加坡市场同步取得实质进展,同时展现业界携手共建全球换电生态圈的坚定承诺。 战略合作亮点︰ - 香港:获得数百辆换电车型意向采购订单,展现市场对创新模式的认可。与香港的士总会建立战略联盟,就香港地区换电业务建立合作,服务香港的士。目前香港有18,000辆的士,加速的士电动化转型;

- 澳门:联手澳门当地ESP开拓市场,预计销售与服务600辆换电车辆及投建运营6座换电站;

- 新加坡:与新加坡ESP合作,规划销售与服务5,000辆换电车,投建运营50座换电站。 共创绿色出行新纪元 U Power创始人兼CEO李佳先生表示︰ 「今天我们不仅见证了香港首座示范营运智能换电站的落成,更是我们业务拓展的重要里程碑。是次通过与泰国正大集团合作,在港建立55个智能换电站,我们将打造全球首个最高密度城市的换电网络,使香港成为全球高密度城市电动化样板。我们已在泰国、葡萄牙、秘鲁、墨西哥布局,香港模式将复制至海外其他国家。」 U Power战略投资人Chatchaval Jiaravanon先生在致辞中表示:「香港作为国际金融中心,拥有完善的法治环境和创新氛围,是验证智能换电商业模式的理想之地。我们的远景是,第一,让电动车『补能』比买咖啡更快; 第二,使电池成为可交易的数字资产; 第三,构建全民参与的减碳生态。」 U Power的行政高级总裁Pitak Pruittisarikorn先生表示︰ 「我们相信,U Power的『车-站-云-币』生态系统将重塑城市能源基础设施。香港项目是我们全球化布局的重要里程碑,是次与港澳及新加坡合作伙伴的战略合作,标志着U Power在港澳地区及东南亚市场的全面布局。我们期待为更多城市提供创新的绿色出行解决方案。」



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, EVs, Transportation

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network