Saturday, 21 June 2025, 17:09 HKT/SGT Share: 「数字经济新引擎:以新质生产力推动数字文旅新产业」 - Web3.0数字文旅创新峰会在香港盛大开幕 熊猫文旅大使全球首发

香港,2025年6月21日 - (亚太商讯) - 6月20日在香港会议展览中心隆重举行的「Web 3.0新里程--数字文旅创新峰会暨熊猫文旅大使全球首发」发布会迎了一场文化旅游产业的历史性变革。本次活动推出全球首个「熊猫文旅大使」数字IP,以创新的「剑击熊猫」形象,完美诠释香港独特的「狮子山精神」,开创AI与文化数字化的新纪元。 中国传媒集团中创文化投资有限公司(「中传文创」)、及中央党校出版社立项及出版 -《数字中国》系列丛书工作委员会 (「数字中国」)的联合支持下,天盛资本有限公司(「天盛资本」)成功于香港正式举办首届数字文旅创新峰会暨熊猫文旅大使全球首发,并同时回顾三方于北京联合主办的数字中国丛书组稿会及数字文旅高峰论坛发布会的盛况。本次活动以「数字经济新引擎:以新质生产力推动数字文旅新产业」为主题,聚焦数字经济转型下文旅产业的创新实践,正式发布《数字中国艺术平台》。熊猫文旅大使的首发为第一步,标志着我国新质生产力培育迈出实质性步伐。 《数字中国》系列丛书,由中央党校出版社立项、编辑、出版,《数字中国》系列丛书紧扣国家关于数字中国建设的战略部署,内容涵盖数字经济、数字文旅、数字健康等多个重要领域。丛书旨在全面梳理和总结数字化转型的实践创新与研究成果,为广大读者深刻认识数字中国建设伟大实践提供有益参考,也为相关从业者提供极具价值的实践指导, 并以此系列向中华人民介绍中国对数字经济发展的思想,理念发方向。希望数字中国书集成为我们中国发展数字经济的一本导向指南,给出大家正确的发展方向,为数字中国开创AI与文化数字化的新纪元。峰会以 Web 3.0 技术为核心载体,肩负三大战略使命: 1.深入探讨如何通过新质生产力推动产业升级,以产业数字化为核心路径,打造具国际影响力的数字文旅生态圈,以数字文旅作为中国经济全面数字化的先行试点, 逐步引领经济体系转型; 2.阐释香港国际金融中心地位与仲裁法法律优势,解析如何依托香港资源与历史底蕴,推动数字经济发展,强化其作为中国对外宣传及中华文化出海战略桥头堡的关键功能; 3.介绍《数字中国》系列的理念,并介绍《数字文旅》丛书列首发,通过峰会集思广益,为丛书提供材料及个案,为各行各业打造成中国数字经济的全周期 「说明书」。 数字文旅新时代的战略布局 中国文化传媒集团(中传文创投资有限公司)总经理代表、中国手艺网 副总经理赵子鹏在开幕致辞中强调:「数字文旅是推动文化产业高质量发展的重要引擎。我们正通过熊猫文旅大使等创新项目,构建文化数字化传播的新范式。」他特别指出,该项目融合了香港本土文化元素与前沿数字技术,是说好中国故事的创新实践。 中国文化传媒集团(中传文创投资有限公司)总经理代表、中国手艺网副总经理赵子鹏致辞。 陈香梅公益基金会秘书长及中国亚洲经济发展协会常务副会长兼秘书长 陈军在峰会致辞中强调:「这个『剑击熊猫』不仅是科技与文化的创新融合,更承载着新时代中华文化出海的使命。香港作为国际枢纽,以其独特的法治环境和金融体系,为数字IP的全球流通提供了『安全阀』与『加速器』。我们期待通过这一战略性项目,让世界看到中国文化的活力与包容,同时为公益数字化探索开创崭新模式--未来基金会将与合作方共同开发『公益NFT』,让每份数字收藏都能转化为乡村文化振兴的实际支持。数字中国丛书发行及文旅基金合作标志着产学研协同创新进入新阶段。」 陈香梅公益基金会秘书长及中国亚洲经济发展协会常务副会长兼秘书长陈军致辞。 中央党校文史教研部党委副书记、《数字中国》系列丛书 党委副书记 张伟虽然未能亲临现场出席活动,但亦录播阐述《数字中国》丛书将系统记录中国数字经济发展历程,其中数字文旅专辑将重点收录香港在智慧文旅领域的创新案例,为全国提供可借鉴的经验。AI赋能传统IP,可以更年轻化地传播。我们希望通过『熊猫文旅大使』等IP的数字化转型,实现中华文化出海的新航道,真真正正让躺在博物馆的文物『站起来』,让散落民间的技艺『活起来』。其间回顾2025年6月9日于中共中央党校行国家政学院《数字中国》组稿会及文旅创新峰会发布会。 《数字中国》系列丛书编委会编委委员、"数字文旅"执行副主编余健婷介绍《数字中国》系列第一集之《数字文旅》一书的计划、构思及发行详情 。 技术驱动:Web 3.0时代的文旅创新 天盛资本有限公司及ADX安达微电数字科技有限公司行政总裁戴志业 Matthew Tai在主题演讲中,详细阐述了产权数字化,中国成功案例分享 及 数字经济系统及结构发展简介:「我们开发的数字产权管理系统,已成功应用于多个文化IP的保护与开发,实现了文化资产的价值最大化。」 天盛资本有限公司及ADX安达微电数字科技有限公司行政总裁 戴志业 Matthew Tai 发言。 本次活动吸引来自政商、科技、旅游等多个领域的重要嘉宾,包括来自内地及香港的数字经济专家、文化产业投资人等,共同见证这一数字文旅战略里程碑的诞生。多位专家在峰会论坛中强调,数字经济已被中央定位为新质生产力的重要引擎,文化与科技融合将成为未来产业发展的核心趋势。 参会的嘉宾在数字文旅创新峰会上一同探讨如何在Web 3.0 年代通过人工智能及数字产权推进数字文旅产业发展。中旅发展旗下博朗康乐文化管理有限公司 闫永夫,天盛资本有限公司及ADX安达微电数字科技有限公司行政总裁戴志业Matthew Tai,陈香梅公益基金会 秘书长、中国亚洲经济发展协会 常务副会长兼秘书长陈军、中国文化传媒集团(中传文创投资有限公司)总经理代表、中国手艺网 副总经理赵子鹏,中国数字集团 北文数字(北京)文化科技有限公司总经理张志锋、《数字中国》系列从书工作委员会执行委员及万汇锦融人工智能科技有限公司董事长李靖。(左至右) 破天荒推出全球首个熊猫文旅大使

强强联手 打造产业生态新格局 「熊猫文旅大使」开启智慧文旅新篇章 作为中国文化传媒集团旗下核心数字平台,中传手艺网将计划推出国际版,并由中传文创,天盛资本及万汇锦融人工智能共同打造的「剑击熊猫」IP担任《数字中国艺术平台》的全球首个数字文旅大使,通过Web 3.0技术与AI人工智能深度赋能,在元宇宙虚拟空间中以亲善大使身份推广非遗文化,成为本次峰会的最大亮点。现场特别展示了熊猫文旅大使的AI即时互动场景与观众进行智能问答,生动体现「新质生产力」驱动下「文化+科技」的创新模式。这一合作不仅强化香港作为数字经济桥头堡的角色,更通过「剑击熊猫」中西合璧的形象,向国际传递中华文化的包容性与时代活力,完美契合国家对香港发展数字文旅的战略定位。该IP未来将以不同形象落户于中国各大旅游景区,透过AI与互动科技结合,推广中国文化旅游景点,提升景区吸引力并激发文旅经济新活力。中传文创投资有限公司、《数字中国》丛书工作委员会与天盛资本三方代表已签下合作备忘录共同出版数字中国一书,并会成立文旅基金开展各项项目合作发展旗下熊猫的IP及数字产权,把AI模型落户到中国手艺网,发展为中国数字文旅游大使落户中国景区。 「剑击熊猫」:科技与人文的完美融合 「剑击熊猫」作为「熊猫文旅大使」项目的核心形象,将以动态巡游方式深入香港各区,成为推广本地旅游的亲善大使。其设计巧妙融合剑击运动的敏捷智慧与熊猫的文化象征,透过西洋剑与中式剑穗的结合,体现香港中西交融的独特定位。可爱的熊猫将穿梭于香港大街小巷 - 「以剑代筷」品尝港式点心、于M+以剑术解说设计文创、在太平山顶以剑尖绘制维港激光秀,用创新方式带领游客探索城市魅力。其动态设计捕捉剑击「弓步突刺」的瞬间,象征香港「狮子山精神」的拼搏韧性,「剑击熊猫」将成为香港旅游的智能向导,用科技赋能文化传播,以创新延续城市精神。 作为本次计划的重要战略合作方,天盛资本将发挥其在香港的资本与法治优势,协助推动《数字中国艺术平台》落地与商业化。文旅基金针对中国文物及非遗文化资源进行数字化、资产化转换,进一步释放文化经济潜力,打造以数字文旅为核心的产业新模式。 随着《数字中国艺术平台》的启动,预示着数字经济与文化产业深度融合的序幕正式揭开。中传文创将继续肩负「文化强国」使命,携手多方合作伙伴,推动中国文化数字化建设走向世界舞台中传文创、《数字中国》系列从书工作委员会-中央党校出版社立项与天盛资本的战略合作,为文化产业的数字化转型开创崭新格局。 此次《熊猫文旅大使》IP的全球首发,不仅是传统文化与现代科技的完美融合,更是中国文化走向世界的创新实践。我们深信,透过Web 3.0技术的应用,将为中华优秀传统文化的传承与发展注入全新动能,让全球观众以更生动、更互动的方式,感受中华文化的独特魅力与时代价值。合作标志着中国文化产业迈入数字化发展的新阶段,我们期待透过持续的技术创新与产业协作,打造具有全球影响力的文化数字化标杆,为推动中华文化繁荣发展、促进世界文明交流互鉴作出积极贡献。 熊猫文旅大使不仅是一个文旅吉祥物,更是用数字艺术语言书写的香港故事。我们期待通过这个形象,让世界看到香港既传统又敢于创新的独特魅力。未来,天盛资本继续与各方合作,配合中传文创、数字中国,共同探索数字时代文化传承与创新的无限可能。 当日活动照片下载:

https://drive.google.com/drive/folders/1-1Mv_buKtnu0l6LBg3pMn5AG1ezCiFkX 如有任何媒体查询,请联系我们: 龚小姐 电话:(852)46371627 电邮:vivid.elite.21@gmail.com 关于中传文创投资有限公司(「中国文化传媒集团」或「中传文创」)

中传文创投资有限公司(Zhongchuan Cultural and Creative Investment Co. LTD)是文化和旅游部直属单位--中国文化传媒集团的全资二级子公司,肩负"传承中华文脉、服务国家战略"的使命担当,以"国家利益至上,社会效益力先"力核心理念,聚焦国家非遗创新和传统工艺服务两大领域,构建起文化传承与文化旅游产业升级的全产业链赋能平台。公司以"弘扬中华优秀传统文化、振兴传统工艺"为己任,通过政府引领、社会实践、市场主导、民众参与、学界研究、媒体传播、传承人带动,提供文化传承与文化旅游产业升级全链条服务。 关于中国手艺网

由中华人民共和国文化和旅游部主管,中国文化传媒集团主办。集传承发展、培训教育、宣传推介、展览展示、交易交流、鉴证鉴定、版权认证、评估定价、市场转化等功能于一体,旨在弘扬中华优秀传统文化,振兴传统工艺,推动非遗、工艺美术、现代设计及民俗艺术的发展。通过国家利益为本,社会效益为先的原则,服务于非遗传承与发展,宣传新时代的"工匠精神",推动优秀传统文化与当代社会相适应、相融合。 关于《数字中国》系列丛书工作委员会 - 中央党校出版社立项及出版

由中央党校出版社立项,成立《数字中国》系列丛书工作委员会,作为专门负责策划、运营、编辑、出版《数字中国》系列丛书的内设机构,在推动数字中国建设的知识传播与理论探索方面发挥着关键作用。该委员会肩负着整合各方资源、凝聚专家智慧的重任;委员会广泛邀请了来自中央部委、地方政府、知名高校及科研机构的资深专家,组建了高水准的专项编委会。《数字中国》系列丛书紧扣国家关于数字中国建设的战略部署,内容涵盖数字经济、数字文旅、数字健康等多个重要领域。丛书旨在全面梳理和总结数位化转型的实践创新与研究成果,为广大读者深刻认识数字中国建设伟大实践提供有益参考,也为相关从业者提供极具价值的实践指导。 关于天盛资本有限公司(「天盛资本」)

天盛资本有限公司(「天盛资本」) 于2006年创立,是一间综合性企业集团,管理其附属公司的一系列投资计划。凭着多年来累积的经验和在市场上建立的认可,投资于不同地域流动性市场和房地产市场。而在香港的大方向转变下,天盛资本近年投资及落户大湾区,成立ADX安达微电数字科技(深圳)有限公司,专注于数字资产及Web3.0相关的投资及发展。



