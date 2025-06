Saturday, 21 June 2025, 09:34 HKT/SGT Share: 塑造全球增长新平台 - SPIEF-2025开放对话讨论

Moscow, Russia,2025年6月21日 - (亚太商讯) - 6月18日,基于俄罗斯国家中心开放对话成果的"塑造全球增长新平台"会议,开启了圣彼得堡国际经济论坛(SPIEF)商业议程。 来自俄罗斯、喀麦隆、西班牙、阿塞拜疆和加拿大的知名国际专家,以及开放对话优秀论文作者共同参与了讨论。 与会嘉宾围绕不断变化的世界秩序、非洲潜力及未来经济趋势展开,包括人口变化和突破性技术的应用。 "今年圣彼得堡国际经济论坛正值全球局势动荡之际,涵盖中东局势与贸易战等议题。论坛将大量关注这一当前议程。我们不能忘记,是哪些长期趋势和挑战导致了现状,哪些趋势是基本且决定性的。开展开放对话,探讨如何构建未来世界,如何打造全球增长新平台至关重要。全球增长在哪些国家发生?基于哪些技术?遵循哪些原则和文化代码?我们的任务是确保前进成果惠及所有像俄罗斯一样致力于未来的国家人民。正是通过开放对话,构筑了我们的未来及对未来的认知,"马克西姆-奥列什金强调。 西班牙发言人、马德里康普顿斯大学经济学博士、教授胡安-安东尼奥-德-卡斯特罗-德-阿雷斯帕科查加介绍了全球多数国家如何改变现实。 "如今,大多数国家不仅参与全球进程,更在改变现实。我们看到越来越灵活、多极化的世界秩序正在形成。世界贸易变得碎片化、高速且技术化,国际体系则演变为一张优先协议网络,扭曲了GATT和世贸组织的基本原则,"他指出。 讨论的重点之一是"非洲--未来经济秩序的引擎"。非洲咨询委员会主席弗朗索瓦-恩德格韦表示,人口增长正将非洲转变为未来全球劳动力的摇篮。 "这不仅是数据统计,更是人力资本,能成为全球增长的新引擎。那些今天投资教育、建设非洲大学的人,将在明天与非洲共同塑造市场,制定游戏规则,"他说。 EFKO集团执行董事兼董事会成员谢尔盖-伊万诺夫谈及现代企业的新责任。他强调,企业不只是利润制造者,更是社会变革的积极参与者。 "今天我们应投资哪些项目和技术?投资标准有三条:质的提升人类生活、生产过程与自然和谐、具备可及性至少具备大众潜力。但更重要的不是你生产什么,而是在哪种文化下生产。2012年总统曾说过一句我近期经常引用的话:俄罗斯人的伟大使命是团结,通过文化、语言与普遍的感知力连接文明。因此,我们努力围绕这种普遍感知力构建文化和伦理,打造有人文关怀的资本主义,"他说。 另一场聚焦突破性技术的会议中,"未来交通"有限责任公司总经理尤里-科扎连科表示,自动化如今已达到机器人制造机器人的阶段,生产面向人类的商品与服务。 "今年是人工智能技术发展的跃进之年。中国开设了多个中心、学校和研究所,培养各类专业机器人。我们俄罗斯也在萨马拉和莫斯科开设机器人培训中心,包括无人系统研究所,教授机器人以经济高效的方式创造社会价值,"他强调。 专家补充说,科技创新正直接影响社会领域,例如助力解决人口危机。 会议期间,参与者还讨论了由"第三罗马"跨行业专业中心准备的开放对话成果报告。"塑造全球增长新平台"会议的结论成为SPIEF-2025后续商业议程的基础。会议录像可在俄罗斯国家中心网站观看。 Social Links Telegram: https://t.me/gowithrussia

