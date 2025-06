Friday, 20 June 2025, 17:58 HKT/SGT Share: 康希诺重磅推出优佩欣疫苗 为儿童健康保驾护航的创新之选

香港,2025年6月20日 - (亚太商讯) - 在看似平静的日常生活中,一种名为"肺炎球菌"的细菌正悄然威胁着儿童的健康。这种在人体鼻咽部"潜伏"的条件致病菌,平时可能毫无症状,但一旦免疫力下降便会兴风作浪,引发一系列疾病。脑膜炎、菌血症、菌血症肺炎等侵袭性肺炎球菌性疾病(IPD),以及非菌血症性肺炎、鼻窦炎、中耳炎等非侵袭性肺炎球菌性疾病(NIPD),均是由肺炎球菌导致的,其已成为无数家庭的隐忧。数据显示,在中国5岁以下的儿童群体中,每年约有55万例肺炎球菌性肺炎病例,其中更是有约6000名儿童死于肺炎链球菌肺炎;同时,在该群体中,每年肺炎球菌脑膜炎病例超过7200例,人均治疗费用高达6.4万元,而病死率更是超过10%。在这些冰冷的数字背后,是无数家庭的沉重负担,更是社会公共卫生领域亟待解决的难题。 面对这一挑战,康希诺(股份代码6185.HK、688185.SH)基于本土肺炎流行病学特点,进行优化并推出13价肺炎结合疫苗"优佩欣",旨在为中国儿童带来更精准、更安全的防护。 优佩欣的首要核心优势,在于其针对中国本土流行病学特点的深度优化。肺炎球菌根据多糖结构和生化特征可分为不同血清型,但并非所有类型都危害相同,不同血清型的致病性和疾病负担不同。研究发现,19F、19A、7F和3型是中国儿童疾病负担最重的四个血清型,发病占比超60%,且具有耐药性强、后遗症风险高等特点。因此,优佩欣将防护重点聚焦于这四种高危血清型,临床数据显示,优佩欣在这四个血清型的抗体几何平均浓度(GMC)水平更是显著高于对照组。这种靶向防护策略大幅提升了预防的针对性,从源头降低疾病威胁。 优佩欣的突破不仅体现在靶向性的提升,在载体技术层面,其首创"以CRM197为主、TT为辅双载体"工艺,有效避免使用单一载体过量可能导致的免疫干扰,可减少与其他疫苗共注射时的免疫抑制,提升免疫原性。同时,优佩欣还采用了更先进的载体蛋白结合工艺,使得各血清型多糖抗原含量均一,显著减少了不同成分间的竞争。 值得一提的是,优佩欣采用CRM197载体作为主要载体蛋白的工艺无需使用甲醛脱毒,疫苗安全性得到明显提高。而这一点,从康希诺的另一款采取CRM197载体蛋白工艺的曼海欣疫苗的数据中也得到有力印证。曼海欣疫苗上市后接种者的AEFI监测数据显示,其疑似预防接种异常反应(AEFI)发生率、发热发生率和局部硬结发生率均大幅下降。因此,优佩欣在提升疫苗保护效果的同时,又降低了接种后不良反应的风险。此外,优佩欣还采用更成熟的制备工艺,在其制备过程中全程不添加苯酚,使其的安全性得到进一步增强。 综上,优佩欣凭借其精准保护关键血清型、创新载体蛋白工艺、卓越安全性以及高品质便利性等多重优势,或成为了中国儿童预防肺炎球菌病的更优之选。 展望未来,作为创新型疫苗领先者的康希诺,将继续秉持对科研创新的执着追求,在疫苗研发道路上持续探索,致力于开发更多高品质、安全有效的疫苗产品。同时,康希诺也将积极应对全球健康挑战,通过与国内外科研机构、医疗机构等的紧密合作,分享先进的技术和经验,并推动其国际化进程,为全球儿童的健康福祉贡献力量。



