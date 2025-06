Friday, 20 June 2025, 09:22 HKT/SGT Share: 光大控股携手厦门国资等共同成立总规模20亿元「厦门海洋高新产业发展基金」

香港,2025年6月20日 - (亚太商讯) - 6月19日,中国光大控股有限公司(「光大控股」,165.HK)境内附属公司与厦门火炬集团有限公司(「厦门火炬集团」)及其全资子公司厦门火炬集团创业投资有限公司(「厦门火炬创投」)、厦门市炬盛隆投资合伙企业(有限合伙)(「厦门炬盛隆」)、厦门南方海洋研究中心秘书处(「南方中心秘书处」)、厦门市翔安创业投资有限公司(「翔安创投」)合作发起设立「厦门海洋高新产业发展基金」(工商登记名称拟为厦门火炬光煜海洋高新产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙))并签署有限合伙协议。基金认缴规模为人民币20亿元,将贯彻落实习近平总书记关于"做大做强海洋经济"的重要指示精神,积极响应国家海洋经济发展战略。 「厦门海洋高新产业发展基金」由光大控股全资子公司宜兴光控投资有限公司(「宜兴光控」)担任基金管理人,厦门光耀企业管理合伙企业(有限合伙)与厦门火炬创投担任基金执行事务合伙人,光大银行厦门分行担任托管机构,主要投资方向为海洋生物医药及生物制品、海洋高端装备制造和材料、海洋信息与数字、渔港经济和海洋种苗、蓝碳及海水综合利用等涉海产业、涉海产业上下游相关产业及其他高新技术产业等领域。 在全球范围内,海洋经济已经高度渗透到各个国家的国民经济体系,成为重要的经济增长点,构成拓展经济和社会发展空间的重要依托,重要性和战略地位日益突出。海洋新兴产业如海洋生物医药、海洋高端装备制造等领域不断取得新突破。 此次设立的「厦门海洋高新产业发展基金」,将充分发挥各方优势,整合资源,助力厦门海洋高新产业的快速发展。基金的成立不仅为涉海企业提供资金支持,推动海洋科技成果孵化转化,还将进一步完善厦门海洋产业投融资体系,促进海洋经济高质量发展。 通过此次合作,各方将携手共进,为厦门海洋经济的腾飞注入强大动力,推动我国海洋经济迈向更高水平,为实现海洋强国目标贡献更多力量。



话题 Press release summary



部门 金融, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network