传承与生活方式：U.S. Polo Assn. 在意大利佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 举办标志性派对

义大利佛罗伦斯和佛罗里达州西棕榈滩, 2025年6月20日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn. 是美国马球协会(USPA)的官方品牌,在第 108 届 Pitti Uomo 展会上,以一整周精彩纷呈的时尚、运动、艺术与音乐活动,庆祝其辉煌的 135 年品牌历程。从充满活力的 2026 年春夏系列首秀,到在佛罗伦萨标志性圣母玛利亚诺维拉教堂举办的群星荟萃的周年庆典,该品牌在全球最负盛名的时尚舞台之一上,完美呈现了马球运动的传统与当代活力。 U.S. Polo Assn. X Pitti Uomo 108

为庆祝 U.S. Polo Assn. 成立 135 周年,DJ Benny Benassi 在意大利佛罗伦萨圣母玛利亚诺维拉修道院历史悠久的大回廊 Chiostro Grande 炸裂登场,带来震撼全场的表演,点燃了“为当下而战,为传承而生(Play for the Moment, Live for the Legacy)”的灵感之夜。 难忘之夜:“为当下而战,为传承而生” 6 月 18 日晚,超过 1500 名来自世界各地的受邀嘉宾齐聚于这座历史悠久的圣母玛利亚诺维拉修道院壮丽的大回廊,参与这场令人铭记的周年庆典。在著名意大利演员 Roberto Ciufoli 的主持下,来宾们开启了一场融合运动精神与品牌真实故事的感官之旅,感受 U.S. Polo Assn. 百年传承的精髓。 意大利音乐新星 Clara 随后登台献唱,以其极富感染力的现场演出俘获全场,演绎出充满美感、风格与情感的音乐篇章。她的舞台魅力与当晚的优雅氛围交相辉映,并为最终高潮做好铺垫。当国际知名 DJ Benny Benassi 接管舞台时,整个修道院瞬间化身为跃动的露天舞池,超过 1000 名来宾在星空下持续狂欢至深夜,掀起派对的最高潮。 沉浸式艺术、传承与愿景 活动现场通过在圣母玛利亚诺维拉教堂数百年历史的古墙上投影一幅宏大的品牌历史时间轴,将 U.S. Polo Assn. 品牌的过去与现在呈现得淋漓尽致。从 1890 年到 2025 年,这幅视觉叙事讲述了马球运动的发展历程,以及品牌如何成长为一个市值数十亿美元的全球时尚巨头。 本次庆典的创意核心来自两位极具远见的艺术家。Luca Agnani 为修道院的建筑空间带来沉浸式影像映射效果;而以对流行文化和品牌身份进行诗意解构而闻名的 Pietro Terzini,首次呈现了一套为 U.S. Polo Assn. 量身打造的视觉装置艺术,将品牌的运动传承与其独特的文字美学风格巧妙融合。他关于“传承”、“时尚”与“时间”的简约而深刻表达,给人留下深远印象,也凸显了当晚的核心信息:传承不仅值得致敬,更可以焕发新生。 庆祝当下,筑梦未来 “这不仅仅是一场行业展会,更是一场对 U.S. Polo Assn. 品牌传承、文化与未来的全球性庆典。”——USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 是负责运营和推广 U.S. Polo Assn. 这一全球市值数十亿美元品牌的公司。“能与我们杰出的合作伙伴和团队一同,在充满创意能量的佛罗伦萨参与如此沉浸式而激动人心的活动,实属非凡体验。” 他补充道:“这正是我们品牌以运动为灵感的传承力量,以及其光明未来的有力写照。” Incom S.p.A. 总裁兼 Pitti Immagine 董事会成员 Lorenzo Nencini 表示:“能在佛罗伦萨呈现我们品牌 135 周年庆典,是一种难以言表的荣耀。我们在 Pitti Uomo 的成功展示,再加上 Pietro Terzini、Clara 与 Benny Benassi 的压轴演出,让这次活动不仅是一场文化盛会,也成为所有支持 U.S. Polo Assn. 人们心中难以忘怀的珍贵回忆。” 闪耀全场的展位体验 在 6 月 17 日至 20 日期间举行的 Pitti Uomo 展会上,U.S. Polo Assn. 位于 Cavaniglia 展馆的 32 号展位堪称标志性存在。展位内设有一块高达 30 英尺的大型视频屏幕,展示品牌历史与核心宣传片;还有精心设计的产品拼贴墙、优雅的香槟吧台、身着全新系列的模特、堪比红毯的明星合影背景墙,以及巨型 3D “135” 立体装置,纪念品牌 135 周年。整个沉浸式空间营造出充满活力的氛围,吸引来自贸易、社交媒体和媒体领域的观众共同探索品牌的过去、现在与未来。展位还迎来了惊喜嘉宾造访,包括艺术家 Pietro Terzini、歌手 Clara、演员 Roberto Ciufoli,以及奥运游泳选手 Luca Dotto,吸引了数百位媒体记者、来宾、粉丝及网红前来“打卡”并与 U.S. Polo Assn. 亲密互动。 U.S. Polo Assn. 的所有意大利授权商也悉数亮相,展示其最新系列,进一步彰显彼此间坚实的战略合作关系: Incom S.p.A. 展出了完整的男装与女装系列,包括精致剪裁、大胆配色,以及富有运动灵感的经典设计,主打 2026 年春夏新品。 Bonis S.p.A. 推出一系列时尚运动休闲鞋款,兼顾功能性与生活美学,专为现代全球消费者打造 EastLab S.r.l. 带来了极具现代感的配饰系列,包括手袋与皮具产品,采用高品质材质并融合马球元素细节。 EuroTrade S.r.l. 则呈现了最新款的腕表与珠宝作品,将经典的美式风格与意大利的匠心工艺与创新巧妙结合。 难忘的一周 “U.S. Polo Assn. 的 135 周年不仅是一个里程碑,更是一场关于传承、身份与持久风格的庆典,”Pitti Immagine 主席 Antonio De Matteis 表示。“能在佛罗伦萨这样一个传统与创新交汇的城市纪念这一重要时刻,意义非凡。圣母玛利亚诺维拉之夜不仅向品牌深厚的马球运动传承致敬,更生动展现了其全球活力与未来愿景。我们非常荣幸欢迎 U.S. Polo Assn. 再度回归 Pitti Uomo——一个将时尚、文化、艺术与音乐汇聚于国际舞台的盛会。” 该品牌在 Pitti Uomo 的亮相深深触动了来自世界各地的粉丝、消费者与影响者,再次巩固了 U.S. Polo Assn. 作为一个与马球运动紧密相连的全球时尚品牌的独特地位。此次在佛罗伦萨举行的 135 周年庆典,不仅是对品牌辉煌运动历史的致敬,更激励着未来,并呼应着品牌的信念——“天生为战”(Born to Play)。 “从我们的沉浸式展位体验,到在圣母玛利亚诺维拉举行的精彩庆典,这一整周都是对 U.S. Polo Assn. 传承的致敬——植根于马球运动,并面向下一代蓬勃发展。”Prince 补充道。 照片说明: 1. DJ Benny Benassi 为 U.S. Polo Assn. 献上激情四射的现场演出,地点位于意大利佛罗伦萨历史悠久的圣母玛利亚诺维拉修道院标志性的大回廊 Chiostro Grande,庆祝品牌“为当下而战,为传承而生”——135 年运动灵感之旅。

2. 意大利模特、演员兼歌手 Clara 为受邀 VIP 嘉宾献上私人表演,庆祝 U.S. Polo Assn. 在佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 的“为当下而战,为传承而生”135 周年庆典。

3. 意大利演员 Roberto Ciufoli 主持 U.S. Polo Assn. 在佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 举行的“为当下而战,为传承而生”135 周年庆典。

4. 影星 Jeff Goldblum 与家人现身 U.S. Polo Assn. 在佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 举办的“为当下而战,为传承而生”135 周年庆典。

5. 众多尊贵来宾出席 U.S. Polo Assn. 在佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 举行的“为当下而战,为传承而生”135 周年庆典,共襄盛举。

6. U.S. Polo Assn. 嘉宾齐聚佛罗伦萨历史悠久的圣母玛利亚诺维拉修道院大回廊 Chiostro Grande,在国际巨星 DJ Benny Benassi 的音乐节奏中尽情欢庆。

7. (从左至右)Lorenzo Nencini(Incom S.p.A.)、Franco Zuccon(EuroTrade)、艺术家 Pietro Terzini、表演嘉宾 Clara、U.S. Polo Assn. 全球总裁兼 CEO J. Michael Prince、Augusto Bonetto(Bonis S.p.A.)、Andrea Zini(EastLab S.r.l.)在佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 的 U.S. Polo Assn. 展位合影。

8. U.S. Polo Assn. 模特与意大利奥运游泳运动员 Lucca Dotto 在佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 的品牌展位合影。

9. U.S. Polo Assn. 于佛罗伦萨 Pitti Uomo 108 展会上打造的 135 周年纪念展位 ——“天生为战”。 图片来源:Matteo Lippera 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会(USPA)的官方品牌,该协会创立于1890年,是北美最大的马球俱乐部与马球运动员联盟。今年,U.S. Polo Assn. 与美国马球协会(USPA)共同庆祝品牌成立135周年,持续从体育中汲取灵感。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值,并通过超过 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点,在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。 透过与美国 ESPN 及印度 Star Sports 的历史性协议,U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事现已首次转播至全球数以百万计的体育迷,让这项激动人心的运动走向世界舞台。 根据《License Global》报导,U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一,与 NFL、NBA 和 MLB 并列。此外,该品牌也因其在全球与数位市场的成长,获得众多国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体版面,也多次出现在 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等财经平台。 欲了解更多资讯,请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司,负责经营全球价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透过其子公司 Global Polo Entertainment(GPE),USPA Global 同时营运提供体育与生活风格内容的 Global Polo TV。 关于 INCOM S.P.A. Incom S.p.a. 成立于1951年,总部位于义大利蒙特卡蒂尼泰尔梅(PT),是 U.S. Polo Assn. 品牌服装部门的授权营运方,同时也在全球生产与分销多个重要服装品牌。此外,Incom S.p.a. 亦是义大利国家军队与准军事组织的主要服装供应商之一,提供制服及使用其专利技术「Float」制成的漂浮功能服装。自2008年1月起,Incom S.p.a. 即开始在欧洲地区生产并销售 U.S. Polo Assn. 的男装、女装、童装、内衣与泳装,销售表现持续成长。欲了解更多资讯,请造访:www.incomitaly.com。 关于 Bonis S.p.A. Bonis 是 U.S. Polo Assn. 在西欧地区的独家鞋履授权商。公司创立于 1970 年,是鞋业领域的领导品牌之一,亦为众多全球知名国际品牌所指定的合作伙伴。总部位于义大利 Asolo 与 Montebelluna 鞋业重镇——此区为众多运动品牌的发源地。 Bonis 经营私标制造、代工生产与品牌授权业务。造访网站:[www.bonis-spa.com](http://www.bonis-spa.com) 关于 Eastlab S.r.l. Eastlab S.r.l. 为 U.S. Polo Assn. 在欧洲地区的独家包款与配件授权商。成立于 2015 年,Eastlab 如今已成为义大利领先的包包、配件与行李箱制造与销售公司之一。 Eastlab 凭借对市场需求的敏锐回应与对品质的热忱,不仅快速赢得业界信任,也建立起与​​多家国际伙伴的稳固合作关系。造访网站:[www.eastlab.it](http://www.eastlab.it) 关于 EuroTrade S.r.l. EuroTrade 是 U.S. Polo Assn. 在西欧地区的表款与配件授权商。公司总部设于义大利,创立于 1987 年,专注于设计与分销具原创风格与创新技术的高品质表款与时尚配件。 EuroTrade 致力于为市场提供兼具时尚感与实用性的配饰,适合各种日常场合佩戴。造访网站:[ www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/ ]( http://www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/ ) 联络方式:

Paola Varani

HUB PRESS OFFICE (INCOM in Italy)

paolavarani@hubcomm.net Laura Varani

HUB PRESS OFFICE (INCOM in Italy)

lauravarani@hubcomm.net Laura Manfrin

TWINS PRESS OFFICE (BONIS & EASTLAB in Italy)

laura@twins-pr.com Maura Busatto

TWINS PRESS OFFICE (BONIS & EASTLAB in Italy)

maura@twins-pr.com Stacey Kovalsky

U.S. POLO ASSN. GLOBAL HQ

skovalsky@uspagl.com

+1-954-673-1331 (WhatsApp) Gaia Grassi

HUB PRESS OFFICE (INCOM in Italy)

gaiagrassi@hubcomm.net 來源: U.S. Polo Assn. 相关文件 U.S. Polo Assn. X Pitti Uomo 108

