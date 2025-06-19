中国品质火锅第一品牌 巴奴毛肚火锅终于递交港股招股书！

香港，2025年6月19日 - (亚太商讯) - 2025年以来，港股消费板块持续升温，不少头部企业股价迭创新高。新股市场同样掀起投资盛宴，蜜雪冰城、海天味业等多家消费细分巨头登陆港交所。6 月 16 日，火锅品牌巴奴国际控股有限公司（「巴奴」）向港交所提交上市申请，冲刺「中国品质火锅第一股」，受到资本市场关注。

巴奴以「毛肚+菌汤」为招牌产品，凭借对产品主义的极致践行和差异化品牌定位，成为中国最大的品质火锅企业。此次港股上市，有望为港股消费板块注入品质餐饮的新血。

火锅行业增长稳健，品质火锅增速最为显著，年复合增长率为7.8%

根据弗若斯特沙利文预测，中国火锅行业预计将于2024年至2029年间保持稳健增长，年复合增长率约为6.5%。其中品质火锅行业增速更为显著，年复合增长率预计达7.8%。而巴奴毛肚火锅，作为品质火锅第一品牌，有望抓住行业增长机遇，进一步提升其市场份额。

「产品主义」+独特品牌定位，构建差异化竞争壁垒

火锅行业作为中国餐饮第一大品类，早已经是竞争红海，而巴奴能够脱颖而出，成为中国品质火锅的领军品牌，源于其对「产品主义」的坚守以及独特的品牌定位。

早在创立之初，巴奴就通过创新采用新技术、工艺改革以及自建原料加工厂等方式，从源头重塑食材标准，带动火锅行业进入绿色健康消费新阶段。在供应链环节，巴奴通过中央厨房日配体系，实现食材次日达门店，有效保障了食材的新鲜度与品质，进一步巩固了其「品质火锅」的市场标签形成极高的品牌粘性。

在品牌定位上，巴奴将产品力作为核心卖点，通过毛肚、野山菌汤等招牌产品以及专业、适度的服务体系，重塑火锅品类的顾客体验，精准锁定注重产品品质与消费体验的社会主力顾客群体，高品质品牌形象深入人心。

凭借高品质产品与差异化的市场定位，巴奴实现规模的持续扩张。截至最后实际可行日期，其直营门店网络覆盖全国39个城市145家门店，较 2021 年末增长 74.7%，在不同层级市场均建立起较强的品牌认知。按2024 年收入计，巴奴稳居中国品质火锅市场头把交椅，充分印证了在品质消费赛道的持续扩张能力。

单店盈利能力已获验证，业绩稳健增长

在快速扩张的同时，巴奴亦实现了单店效能的持续提升。2022年、2023年、2024年、2024年首三个月及2025年首三个月，门店经营利润率分别为15.2%、21.3%、21.5%、23.1%及23.7%，呈稳步提升之势。整体翻台率也从2022年的3.0增长至2025年首季的3.7。2025年首季，巴奴一线城市的门店经营利润率为20.7%，二线及以下城市门店经营利润率为24.5%，均高于行业平均水平。

基于二十余年的深耕运营经验与体系化能力积累，巴奴成功探索出一条可在全国范围内复制的高效率扩张路径。凭借长期差异化产品塑造与稳定口碑沉淀所形成的品牌势能，以及覆盖广泛、对巴奴品牌有真实体验、情感链接与明确期待的顾客群体，巴奴在新市场首店即实现了快速起势。例如，巴奴于2024年进入了四个新城市，每个城市的首家门店在开业首个完整历月的平均翻台率约为4.8。

得益于单店效能的提升以及门店的持续扩张，巴奴业绩稳健增长。2022年至2024 年，收入从人民币14.33亿元持续增至23.07亿元，经调整净利润从人民币4,150 万元增至1.96亿元，复合年增长率分别为26.9%及117.3%。2025年首季延续强势，收入同比增长25.7%；经调整净利润同比增长33.4%。此外，公司现金流充裕，2022年、2023年及2024年，持续实现经营活动现金流量净流入分别为人民币2.62亿元、4.29亿元及4.95亿元，彰显了巴奴出色的盈利质量与经营韧性。

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